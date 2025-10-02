Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Horníček v brance portugalského klubu zneškodnil všechny tři pokusy domácích. Zato jeho dánský protějšek Schmeichel měl černý den. Od Horty dostal laciný gól z dálky a po chybě obrany ho střídající Španěl Martínez překonal podruhé. Braga v minulé sezoně Evropské ligy vybojovala ve čtyřech zápasech venku jen jediný bod, teď už má tři.
V Lyonu dostal Šulc příležitost kopat penaltu už v sedmé minutě, ale šanci nevyužil, což se mu v Evropské lize stalo podruhé za sebou po lednovém zápase ještě v dresu Plzně s Anderlechtem. Brankář Schlager jeho slabou a málo umístěnou střelu vystihl. Karabec ale už za čtyři minuty připravil vedoucí gól pro uruguayského útočníka Satriana a po změně stran další jeho skvělý centr zprava zužitkoval Nizozemec Kluivert.
Příští soupeř soupeř Viktorie Plzeň AS Řím prohrál doma s Lille 0:1. Před dvěma týdny zvítězil v Nice, ale s dalším soupeřem z francouzské ligy začal hodně špatně. Už v šesté minutě proklouzl mezi čtyřmi zkoprnělými obránci Islanďan Haraldsson a zařídil hostům druhou výhru v soutěži.
Římané mají velké problémy s produktivitou, v italské lize dali v pěti kolech jen pět branek a dnes nedokázal Ukrajinec Dovbyk skórovat ani z penalty nařízené osm minut před koncem. Trenérovi Gasperinimu v útoku citelně chybí zraněný argentinský mistr světa Dybala.
Boloňa s Martinem Vitíkem v sestavě hrála doma s Freiburgem 1:1. Orsolini jí zajistil vedení poté, co brankář Atubolu míč jen vyrazil. Ale hosté z Německa ani v jednom z posledních 17 zápasů nekončili bez vstřelené branky a pro Plzeň je varováním, že listopadový soupeř sérii nepřerušil ani v Boloni. Vyrovnávací gól vstřelil Rakušan Adamu z penalty nařízené za ruku Argentince Castra.
Panathinaikos, který přivítá doma Plzeň v prosinci, sice po prvním kole vedl tabulku, ale dnes si pokazil bilanci domácí porážkou s Deventerem 1:2. Přitom začal lépe a po rohovém kopu hlavičkoval do sítě Polák Šwiderski, ale Smit dvěma góly v poslední čtvrthodině strhl vedení na stranu nizozemského týmu.
Lepší vizitku poslal Západočechům jejich turecký soupeř Fenerhahce Istanbul, když zdolal Nice 2:1. Obě branky dal Aktürkoglu, který se už v rozehrané sezoně vrátil domů z Benfiky, ale překvapivě nikoli do svého původního klubu Galatasaray. Za hosty, kteří zůstávají bez bodu, jen snížil Španěl Omoruyi z penalty nařízené za faul slovenského kapitána Škriniara.
Young Boys Bern si napravili reputaci po domácí vysoké prohře s Panathinaikosem a na hřišti rumunského FCSB vyhráli zásluhou dvou gólů Monteira 2:0. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, přišel na trávník na posledních dvacet minut.
Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce 1:3 ve Vigu. Nejprve ho hlavičkou zblízka překonal Aspas, pak český brankář sice uspěl vyběhnutím proti sólovém nájezdu Švéda Swedberga, ale Iglesias pohotově poslal míč do odkryté branky. Swedberg pak na druhý pokus Pavlenku také pokořil.
Midtjylland překvapivě zvítězil v Nottinghamu 3:2, ale Adam Gabriel sledoval zápas jen z lavičky. Filip Kaloč v záloze bulharského Ludogorce byl 66 minut na hřišti při domácí prohře s Betisem Sevilla 0:2.
Mezi šestibodovými týmy je i podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje Aston Villa. Pod výhru 2:0 na hřišti Feyenoordu Rotterdam se gólově podepsali Argentinec Buendía a Skot McGinn, oba se trefili i v nedělní ligové generálce proti Fulhamu.
Evropská liga - 2. kolo:
Viktoria Plzeň - Malmö 3:0 (2:0), AS Řím - Lille 0:1 (0:1), Boloňa - Freiburg 1:1 (1:0), Brann Bergen - Utrecht 1:0 (1:0), Celtic Glasgow - Braga 0:2 (0:1), FCSB - Bern 0:2 (0:2), Fenerbahce - Nice 2:1 (2:1), Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:2 (0:1), Panathinaikos Atény - Deventer 1:2 (0:0), Basilej - Stuttgart 2:0 (1:0), Celta Vigo - PAOK Soluň 3:1 (1:1), FC Porto - CZ Bělehrad 2:1 (1:1), Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2 (0:0), Genk - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:1), Lyon - Salcburk 2:0 (1:0), Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhřeb 1:3 (1:2), Nottingham - Midtjylland 2:3 (1:2), Štýrský Hradec - Glasgow Rangers 2:1 (2:0).
|1.
|Dinamo Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2.
|Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3.
|Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6.
|FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8.
|Viktoria Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9.
|Betis Sevilla
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10.
|Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11.
|Ferencváros Budapešť
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12.
|Panathinaikos Atény
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13.
|Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14.
|Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15.
|Deventer
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|Brann Bergen
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18.
|Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19.
|Bern
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21.
|Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|Štýrský Hradec
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|Ludogorec Razgrad
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24.
|FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25.
|Nottingham
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26.
|CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27.
|Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28.
|PAOK Soluň
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|Maccabi Tel Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|Celtic Glasgow
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31.
|Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32.
|Glasgow Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33.
|Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34.
|Feyenoord Rotterdam
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36.
|Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0