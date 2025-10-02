Fotbal

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

ČTK ČTK
před 55 minutami
Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v soutěži čisté konto. Pavel Šulc neproměnil penaltu, ale jeho Lyon nad Salcburkem přesto vyhrál 2:0 i díky dvěma asistencím Adama Karabce a má také šest bodů.
Pavel Šulc při neúspěšném penaltovém pokusu
Pavel Šulc při neúspěšném penaltovém pokusu | Foto: Reuters

Horníček v brance portugalského klubu zneškodnil všechny tři pokusy domácích. Zato jeho dánský protějšek Schmeichel měl černý den. Od Horty dostal laciný gól z dálky a po chybě obrany ho střídající Španěl Martínez překonal podruhé. Braga v minulé sezoně Evropské ligy vybojovala ve čtyřech zápasech venku jen jediný bod, teď už má tři.

V Lyonu dostal Šulc příležitost kopat penaltu už v sedmé minutě, ale šanci nevyužil, což se mu v Evropské lize stalo podruhé za sebou po lednovém zápase ještě v dresu Plzně s Anderlechtem. Brankář Schlager jeho slabou a málo umístěnou střelu vystihl. Karabec ale už za čtyři minuty připravil vedoucí gól pro uruguayského útočníka Satriana a po změně stran další jeho skvělý centr zprava zužitkoval Nizozemec Kluivert.

Příští soupeř soupeř Viktorie Plzeň AS Řím prohrál doma s Lille 0:1. Před dvěma týdny zvítězil v Nice, ale s dalším soupeřem z francouzské ligy začal hodně špatně. Už v šesté minutě proklouzl mezi čtyřmi zkoprnělými obránci Islanďan Haraldsson a zařídil hostům druhou výhru v soutěži.

Římané mají velké problémy s produktivitou, v italské lize dali v pěti kolech jen pět branek a dnes nedokázal Ukrajinec Dovbyk skórovat ani z penalty nařízené osm minut před koncem. Trenérovi Gasperinimu v útoku citelně chybí zraněný argentinský mistr světa Dybala.

Boloňa s Martinem Vitíkem v sestavě hrála doma s Freiburgem 1:1. Orsolini jí zajistil vedení poté, co brankář Atubolu míč jen vyrazil. Ale hosté z Německa ani v jednom z posledních 17 zápasů nekončili bez vstřelené branky a pro Plzeň je varováním, že listopadový soupeř sérii nepřerušil ani v Boloni. Vyrovnávací gól vstřelil Rakušan Adamu z penalty nařízené za ruku Argentince Castra.

Panathinaikos, který přivítá doma Plzeň v prosinci, sice po prvním kole vedl tabulku, ale dnes si pokazil bilanci domácí porážkou s Deventerem 1:2. Přitom začal lépe a po rohovém kopu hlavičkoval do sítě Polák Šwiderski, ale Smit dvěma góly v poslední čtvrthodině strhl vedení na stranu nizozemského týmu.

Lepší vizitku poslal Západočechům jejich turecký soupeř Fenerhahce Istanbul, když zdolal Nice 2:1. Obě branky dal Aktürkoglu, který se už v rozehrané sezoně vrátil domů z Benfiky, ale překvapivě nikoli do svého původního klubu Galatasaray. Za hosty, kteří zůstávají bez bodu, jen snížil Španěl Omoruyi z penalty nařízené za faul slovenského kapitána Škriniara.

Young Boys Bern si napravili reputaci po domácí vysoké prohře s Panathinaikosem a na hřišti rumunského FCSB vyhráli zásluhou dvou gólů Monteira 2:0. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, přišel na trávník na posledních dvacet minut.

Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce 1:3 ve Vigu. Nejprve ho hlavičkou zblízka překonal Aspas, pak český brankář sice uspěl vyběhnutím proti sólovém nájezdu Švéda Swedberga, ale Iglesias pohotově poslal míč do odkryté branky. Swedberg pak na druhý pokus Pavlenku také pokořil.

Midtjylland překvapivě zvítězil v Nottinghamu 3:2, ale Adam Gabriel sledoval zápas jen z lavičky. Filip Kaloč v záloze bulharského Ludogorce byl 66 minut na hřišti při domácí prohře s Betisem Sevilla 0:2.

Mezi šestibodovými týmy je i podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje Aston Villa. Pod výhru 2:0 na hřišti Feyenoordu Rotterdam se gólově podepsali Argentinec Buendía a Skot McGinn, oba se trefili i v nedělní ligové generálce proti Fulhamu.

Evropská liga - 2. kolo:

Viktoria Plzeň - Malmö 3:0 (2:0), AS Řím - Lille 0:1 (0:1), Boloňa - Freiburg 1:1 (1:0), Brann Bergen - Utrecht 1:0 (1:0), Celtic Glasgow - Braga 0:2 (0:1), FCSB - Bern 0:2 (0:2), Fenerbahce - Nice 2:1 (2:1), Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:2 (0:1), Panathinaikos Atény - Deventer 1:2 (0:0), Basilej - Stuttgart 2:0 (1:0), Celta Vigo - PAOK Soluň 3:1 (1:1), FC Porto - CZ Bělehrad 2:1 (1:1), Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2 (0:0), Genk - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:1), Lyon - Salcburk 2:0 (1:0), Maccabi Tel Aviv - Dinamo Záhřeb 1:3 (1:2), Nottingham - Midtjylland 2:3 (1:2), Štýrský Hradec - Glasgow Rangers 2:1 (2:0).

1. Dinamo Záhřeb 2 2 0 0 6:2 6
2. Midtjylland 2 2 0 0 5:2 6
3. Aston Villa 2 2 0 0 3:0 6
Braga 2 2 0 0 3:0 6
Lyon 2 2 0 0 3:0 6
6. FC Porto 2 2 0 0 3:1 6
Lille 2 2 0 0 3:1 6
8. Viktoria Plzeň 2 1 1 0 4:1 4
9. Betis Sevilla 2 1 1 0 4:2 4
10. Freiburg 2 1 1 0 3:2 4
11. Ferencváros Budapešť 2 1 1 0 2:1 4
12. Panathinaikos Atény 2 1 0 1 5:3 3
13. Celta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
14. Basilej 2 1 0 1 3:2 3
15. Deventer 2 1 0 1 2:2 3
AS Řím 2 1 0 1 2:2 3
Brann Bergen 2 1 0 1 2:2 3
18. Genk 2 1 0 1 1:1 3
19. Bern 2 1 0 1 3:4 3
Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
21. Stuttgart 2 1 0 1 2:3 3
Štýrský Hradec 2 1 0 1 2:3 3
Ludogorec Razgrad 2 1 0 1 2:3 3
24. FCSB 2 1 0 1 1:2 3
25. Nottingham 2 0 1 1 4:5 1
26. CZ Bělehrad 2 0 1 1 2:3 1
27. Boloňa 2 0 1 1 1:2 1
28. PAOK Soluň 2 0 1 1 1:3 1
Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
Celtic Glasgow 2 0 1 1 1:3 1
31. Nice 2 0 0 2 2:4 0
32. Glasgow Rangers 2 0 0 2 1:3 0
33. Utrecht 2 0 0 2 0:2 0
34. Feyenoord Rotterdam 2 0 0 2 0:3 0
Salcburk 2 0 0 2 0:3 0
36. Malmö 2 0 0 2 1:5 0
 
Mohlo by vás zajímat

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0
Fotbal sport Obsah Pavel Šulc Evropská liga

Právě se děje

před 47 minutami
Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel
Domácí

Babiš dostal Fialu pod tlak, měl v debatě klíčovou posilu. Komentátoři hodnotí duel

Co si o průběhu debaty Petra Fialy a Andreje Babiše myslí autoři podcastu Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál?
Aktualizováno před 52 minutami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 55 minutami
Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu
Fotbal

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Fotbalisté Olomouce prohráli v úvodním duelu Konferenční ligy na hřišti Fiorentiny 0:2. Góly favorita dali Roberto Piccoli a v závěru Cher Ndour.
před 55 minutami
Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec
Fotbal

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Pavel Šulc v Evropské lize v Lyonu neproměnil penaltu, ale jeho tým přesto nad Salcburkem 2:0 vyhrál i díky dvěma asistencím Adama Karabce.
před 58 minutami
Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína
Fotbal

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Fotbalisté Sparty zdolali doma v úvodu ligové fáze Konferenční ligy Shamrock Rovers 4:1. Za Pražany se trefili Sadílek, Suchomel, Sörensen a Haraslín.
před 1 hodinou
Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc
Fotbal

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Trenér fotbalistů Malmö Anes Mravac po porážce 0:3 v Plzni v utkání druhého kola hlavní fáze Evropské ligy zkritizoval výkon rozhodčích.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy