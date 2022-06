Šilhavý: Doma jsme Španělům ukradli dva body, ale rozhodně jsme je tím nevystrašili

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý očekává v nedělním utkání skupiny A2 Ligy národů ve Španělsku ještě těžší zápas než před týdnem, kdy jeho svěřenci doma s pyrenejským favoritem nečekaně remizovali 2:2 a dokonce sahali po vítězství. Po čtvrteční prohře 0:2 v Portugalsku plánuje kouč udělat změny na levé straně sestavy a v brance, kde dostane šanci trojka Aleš Mandous.

"Myslím, že to bude ještě těžší zápas než doma. Španělé způsob hry nemění, mají to skvěle propracované, drtí tak každého soupeře. To, že si myslím, že to bude ještě těžší, je z pohledu jejich domácího prostředí, požene je plný stadion. Navíc jsme jim nečekaně doma ukradli dva body. Ale nemyslím si, že bychom je tím vystrašili," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v dějišti utkání v Málaze.

Jeho svěřenci mají po třech z šesti zápasů elitní skupiny čtyři body a z třetího místa tabulky ztrácejí na druhé Španělsko bod. Ve čtvrtek reprezentanti prohráli v přímém souboji o vedoucí příčku v Portugalsku 0:2 a poprvé nebodovali.

"Nějaké změny v sestavě určitě nastanou. Na levé straně samozřejmě taky. Viděli jsme, že Portugalci nám přes levou stranu útočili, udělali jsme tam zbytečné a laciné chyby," prohlásil Šilhavý. "Už minule jsem prozradil, že během srazu budou chytat všichni tři brankáři. To znamená, že zítra to bude čekat na Mandyho (Mandouse)," doplnil šedesátiletý kouč.

Jeho tým čeká poslední ze čtyř červnových zápasů během 10 dnů. "Jde to poměrně rychle. Zítra je to poslední utkání, takže nepochybuji, že se tam všichni hráči vydají. Nepozoroval jsem, že by měli kluci nějakou ponorku. Docela to utíkalo, ty přelety z Prahy do Portugalska a sem. Věřím, že všichni budou připraveni a natěšeni na zítra," uvedl Šilhavý.

Na hráčích nepozoruje ani přehnanou únavu. "S kluky komunikujeme. Hlavně s těmi, kteří mají odehráno všechno. Pokud by přišli a řekli, že se necítí, okamžitě bychom zareagovali. Ale jestliže nejsou unavení a jsou na to hlavou nachystaní, tak pravděpodobně nastoupí," podotkl Šilhavý.

Španělé doma od října 2018 neprohráli. "Myslím, že u nich není moc rozdíl doma a venku. Stejně jako třeba Manchester City se španělským trenérem hrají pořád stejně, nemění rozestavení. Všichni to vědí, mají to nastudované, ale stejně každého přitlačí. U Španělů je to podobné," poznamenal Šilhavý.

"Tím, jak jsou na míči a mají obrovskou kvalitu, vás tahají z jedné strany na druhou, čekají na skulinu. Pokud ztratí míč, okamžitě jdou do represinku a získají ho zpět. Udělali na mě větší dojem než Portugalci. Pokud zítra nebudeme odvážní a budeme hrát jen destrukci, budeme pod obrovským tlakem celý zápas. To by bylo hodně náročné," doplnil.