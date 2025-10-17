Fotbal

Selhání z Faerských ostrovů nese vážný problém: Češi padli v žebříčku na 44. místo

před 3 hodinami
Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo. V čele pořadí národních týmů zůstalo Španělsko před Argentinou, která na druhé pozici vystřídala Francii. FIFA zveřejnila říjnový žebříček na svém webu.
Tomáš Souček
Tomáš Souček | Foto: Reuters

Česká reprezentace v říjnu odehrála dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa. Nejprve doma remizovala 0:0 s Chorvatskem a pak odjela s porážkou 1:2 z Faerských ostrovů, které se posunuly o devět míst na 127. příčku. V součtu s výhrou 4:0 nad Černou Horou připsaly za říjen takřka 38 bodů, nejvíce ze všech zemí v žebříčku. Naopak český tým odepsal přes 15 bodů.

I v listopadu čekají národní tým dva zápasy. Do nich půjde už bez odvolaného trenéra Ivana Haška, o jeho nástupci se stále jedná. Reprezentace nejprve 13. listopadu přivítá v přípravném duelu San Marino a o čtyři dny později zakončí kvalifikaci doma proti proti dalšímu fotbalovému "trpaslíkovi" Gibraltaru.

Český tým může definitivu druhého místa ve skupině a účast v play off o mistrovství světa získat ještě před zápasem s Gibraltarem, pokud Faeřané, kteří na třetí pozici ztrácejí bod, podle očekávání o tři dny dříve prohrají v Chorvatsku. Národní celek měl už před startem kvalifikace téměř jisté místo v play off díky tomu, že loni ovládl svou skupinu Ligy národů.

Listopadové vydání žebříčku bude klíčové pro nasazení týmů při losu play off. Češi v propočtech aktuálně figurují na rozmezí druhého a třetího koše. Celky v prvních dvou koších budou mít pro semifinále baráže výhodu domácího prostředí.

 
