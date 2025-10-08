Fotbal

Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Portugalec Cristiano Ronaldo se stal prvním fotbalovým miliardářem, uvedla agentura Bloomberg. Majetek čtyřicetiletého útočníka podle ní činí 1,4 miliardy dolarů (29,2 miliardy korun).
Cristiano Ronaldo (an-Nasr)
Cristiano Ronaldo (an-Nasr) | Foto: Reuters

Od roku 2002 do roku 2023 si Ronaldo ve Sportingu Lisabon, Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu vydělal více než 550 milionů dolarů.

Další příjmy měl ze sponzorských kontraktů. Například desetiletá smlouva se společností Nike mu zajišťuje téměř 18 milionů dolarů ročně.

Od roku 2023 působí Ronaldo v Saúdské Arábii v an-Nasru, kde pobírá rekordní plat kolem 200 milionů dolarů ročně. V červnu prodloužil smlouvu do roku 2027.

Jeho velký rival Lionel Messi si podle agentury Bloomberg vydělal během kariéry více než 600 milionů dolarů (12,5 miliardy korun). Po konci kariéry by měl osmatřicetiletý Argentinec získat podíl v Interu Miami, za který hraje od roku 2023.

Ronaldo se zařadil do úzké skupiny sportovců, kteří dokázali na miliardovou hranici dosáhnout. Patří mezi ně basketbalové hvězdy Michael Jordan, Earvin "Magic" Johnson a LeBron James, golfista Tiger Woods, boxer Floyd Mayweather a tenisté Roger Federer a Ion Tiriac.

Související

Slovensko řeší bizarní spor o minuty. Odmítl přijet, tvrdí reprezentace. Hráč reaguje

UEFA Europa League - FC Utrecht v Olympique Lyonnais
 
Mohlo by vás zajímat

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor

Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Mozek Chorvatů nestárne. Češi chystají plán na fotbalového génia Modriče

Mozek Chorvatů nestárne. Češi chystají plán na fotbalového génia Modriče
Fotbal sport Obsah Cristiano Ronaldo

Právě se děje

před 32 minutami
Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent
Česká liga

Jablonec má nového majitele. Odsouzenému Peltovi zůstalo deset procent

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec.
před 35 minutami
Plzeň je novým lídrem extraligy, Malík slaví první nulu v sezoně
Hokej

Plzeň je novým lídrem extraligy, Malík slaví první nulu v sezoně

Hokejisté Plzně zvítězili v dohrávce 12. kola extraligy doma nad Mladou Boleslaví 2:0.
před 56 minutami
Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor
Fotbal

Zpráva z Benátek ho zlomila, v Albánii kouzlí. A na dělbuchy už Janáček dává pozor

Pětadvacetiletý brankář Martin Janáček si zvyká na právo rychlejšího a doufá, že dveře do italské ligy nejsou zavřené navždy.
před 56 minutami
Agathě Christie přinesl manžela i slavný román. Orient Expres vydechuje nostalgii
Přehled
Magazín

Agathě Christie přinesl manžela i slavný román. Orient Expres vydechuje nostalgii

Orient Expres - hotel na kolejích, jaký Evropa dosud nepoznala, ale také symbol pokroku a ekonomické nerovnosti.
před 58 minutami
ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta
Datavize

ANO dobylo i velká města. Spolu vedle Prahy a okolí zbyla jen jediná bašta

K Andreji Babišovi se přimknuly všechny krajské metropole – s výjimkou jediné. A na severní Moravě hnutí ANO koalici SPOLU jednoduše deklasovalo.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pátrání na Děčínsku skončilo. Policie dopadla ozbrojeného mladíka
Domácí

Pátrání na Děčínsku skončilo. Policie dopadla ozbrojeného mladíka

V současné době je mladík zadržen a podle mluvčí vyšetřovatelé provádí úkony trestního řízení. K dalším podrobnostem se policie vyjádří ve čtvrtek.
před 1 hodinou
Konec turboobčanství. Německo zpřísňuje pravidla pro udělování občanství
Zahraničí

Konec turboobčanství. Německo zpřísňuje pravidla pro udělování občanství

Zkrácený proces získání občanství pro obzvlášť dobře integrované cizince, takzvané turboobčanství, zavedla bývalá vláda kancléře Scholze teprve vloni.
Další zprávy