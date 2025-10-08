Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Od roku 2002 do roku 2023 si Ronaldo ve Sportingu Lisabon, Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu vydělal více než 550 milionů dolarů.
Další příjmy měl ze sponzorských kontraktů. Například desetiletá smlouva se společností Nike mu zajišťuje téměř 18 milionů dolarů ročně.
Od roku 2023 působí Ronaldo v Saúdské Arábii v an-Nasru, kde pobírá rekordní plat kolem 200 milionů dolarů ročně. V červnu prodloužil smlouvu do roku 2027.
Jeho velký rival Lionel Messi si podle agentury Bloomberg vydělal během kariéry více než 600 milionů dolarů (12,5 miliardy korun). Po konci kariéry by měl osmatřicetiletý Argentinec získat podíl v Interu Miami, za který hraje od roku 2023.
Ronaldo se zařadil do úzké skupiny sportovců, kteří dokázali na miliardovou hranici dosáhnout. Patří mezi ně basketbalové hvězdy Michael Jordan, Earvin "Magic" Johnson a LeBron James, golfista Tiger Woods, boxer Floyd Mayweather a tenisté Roger Federer a Ion Tiriac.