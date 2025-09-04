Fotbal

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

před 1 hodinou
Trenér Ivan Hašek si je vědom, že českou fotbalovou reprezentaci čeká v pátek v Černé Hoře jeden ze stěžejních duelů kvalifikace mistrovství světa. Kouč očekává těžší zápas než v červnu, kdy jeho svěřenci doma v Plzni porazili stejného soupeře 2:0.
Ivan Hašek a Pavel Nedvěd
Ivan Hašek a Pavel Nedvěd | Foto: ČTK

O základní sestavě Hašek zatím ještě úplně jasno neměl, neboť některé hráče trápily drobné zdravotní potíže. Trenér, který v sobotu oslaví 62. narozeniny, to řekl na tiskové konferenci v Podgorici.

Haškovi svěřenci vyhráli na jaře úvodní tři zápasy kvalifikační skupiny, naposledy ale utrpěli debakl 1:5 v Chorvatsku. Další klopýtnutí si již reprezentace v boji o první příčku a přímý postup nemůže dovolit.

"Proto je to pro nás nesmírně důležitý zápas. Můžeme se od soupeře odpoutat, ale můžeme se dostat i do problémů. Každý zápas v kvalifikaci je důležitý, každý bod a každý gól," řekl Hašek.

"Víme, že jsme i na rozhraní druhého a třetího koše (pro případné nasazení v baráži). Vnímáme to tak, že utkání chceme a musíme zvládnout. Každý zápas chceme vyhrát," doplnil kouč.

V červnu jeho svěřenci Černohorce porazili 2:0, branky dali aktuálně zraněný Adam Hložek a nejlepší střelec týmu Patrik Schick.

"První zápas v Plzni byl velice náročný, ale zvládli jsme ho. Černá Hora je v domácím prostředí ještě silnější. Mají nějaké změny v kádru, my taky. Určitě to bude ještě těžší než ten první zápas, který jsme hráli doma," mínil Hašek.

O zahajovací jedenáctce ještě nebyl úplně rozhodnutý. "Jasno bude až po tréninku, protože jsme měli nějaké menší komplikace. Po tréninku se ukáže, jak na tom jsme. Chybí nám dva důležití hráči - Vláďa Coufal s Adamem Hložkem, ale také s tím se v pátek musíme vypořádat," uvedl Hašek.

Záložník Michal Beran a křídelník Václav Černý se v průběhu srazu dočasně odpojili od mužstva a odcestovali vyřídit přestup do nového klubu.

"Počítali jsme s tím, že se něco takového může stát. Snažili jsme se, aby byli co nejkratší dobu mimo. Vašek Černý už je zpátky, už je soustředěný na práci tady. Bude připravený k zápasu," řekl Hašek.

S mužstvem si důkladně rozebral nepovedené utkání v Chorvatsku. "Řekli jsme si chyby, které tam byly. Nemůžeme to přejít. Analyzujeme si každý zápas, ať už je vyhraný nebo prohraný. Je důležité, abychom se z těch chyb poučili a v dalších zápasech k nim nedocházelo," uvedl Hašek.

Od konce června je novým manažerem reprezentací Pavel Nedvěd. "Změnilo se akorát to, že Pavel je součástí toho týmu, kde každodenně diskutujeme o tom, v jaké sestavě nastoupíme, v jakém systému budeme hrát, o hráčích, o nominaci. Nebylo by dobré, kdybychom si všichni tady jen přikyvovali. Na něco máme jiné názory, ale celkově se snažíme, aby byl výstup jednotný. Takže naprosto normální komunikace," podotkl Hašek.

 
