"Volat hvězdě, když uspává dítě? To byla chyba." Nový trenér Polska hasí požár

Polský fotbal má nového reprezentačního kouče. Jeho prioritou je, aby k návratu do špatně rozehrané kvalifikace o mistrovství světa přemluvil největší hvězdu Roberta Lewandowského. Ten v červnu ohlásil odchod z národního týmu a rozpoutal tím kauzu, kterou od té doby žije celé Polsko.

Vrátí se Robert Lewandowski do reprezentace? To je otázka, kterou Polsko žije. | Foto: Milan Kammermayer

Útočník Barcelony se začátkem června omluvil z reprezentačního srazu a tehdejší trenér Michal Probierz mu odebral kapitánskou pásku.

Lewandowski, rekordman v počtu startů (158) i nastřílených gólů (85) za národní tým, pak na sociální síti X vyťukal, že dokud bude u kormidla Probierz, on s reprezentací skončil.

V Polsku, kde je pochopitelně národní ikonou, tím spustil šílenství.

"Vybuchl internet," psala polská sportovní média a v dalších dnech nerozebírala prakticky nic jiného. Poláci během zmíněného srazu navíc prohráli důležitý kvalifikační duel ve Finsku 1:2.

Trenér Probierz složitou situaci neustál a sám rezignoval.

Polští novináři přitom už předtím psali o tom, že Lewandowski nevycházel dobře nejen s Probierzem, ale ani s některými spoluhráči. V kabině národního mužstva prý panovalo pořádné dusno.

"Když Probierz oznámil, že novým kapitánem bude Piotr Zieliňski, hráči to oslavovali. Prý panovala přímo euforie," referoval v červnu Dariusz Dobek z Przegladu Sportowého.

Jenže pak Probierz rezignoval a po více než měsíci jmenovali Poláci nového trenéra. Stal se jím 63letý Jan Urban, bývalý reprezentant, který jako trenér vedl třeba Legii Varšava, Osasunu a naposled Górnik Zabrze.

Ve čtvrtek vystoupil Urban na tiskové konferenci a hned mluvil o tom, že jeho prioritou je přimět Lewandowského k návratu.

"Udělám všechno pro to, aby se Robert vrátil, protože všichni víme, v jaké je polský fotbal situaci. Nemůžeme si dovolit nemít Roberta v týmu," prohlásil Urban.

Poláci sice chyběli na velkém turnaji naposled na MS 2014 v Brazílii, ale například na loňské Euro prolezli jen s odřenýma ušima a turnaj opustili rychle bez jediné výhry.

A stávající kvalifikaci na MS sice rozjeli povinnými triumfy proti Litvě a Maltě, avšak ve Finsku padli. Favoritem na přímý postup z jejich skupiny jsou Nizozemci a právě s Finy by měli Poláci bojovat o baráž.

Do baráže by mohli projít díky dodatečnému pořadí Ligy národů i v případě, že v kvalifikaci skončí hůře než druzí. Na to ale spoléhat nemohou.

Proto se Urban rychle jal hasit požár, který v červnu vypukl.

Podle zjištění serveru goal.pl je Lewandowski připraven se do reprezentace pod novým koučem vrátit bez složitějších vyjednávání. Urban i tak deklaroval, že se za ním vydá přímo do Barcelony.

"To není na rozmluvu po telefonu. Lety do Barcelony jsou časté a pokud vím, tak nejsou ani moc drahé," podotkl s úsměvem trenér.

Lehce si pak rýpnul do svého předchůdce Probierze.

"Myslím, že Michal udělal chybu. Pokud je pravda, že Robertovi volal večer, když zrovna uspával dítě, a řekl mu, že dál nebude kapitánem, to bych taky zuřil," vyprávěl Urban.

"Robert pak v emocích reagoval tak, že oznámil konec v reprezentaci. Na druhý den by takové rozhodnutí možná neudělal," dodal trenér.

Téma kapitánství plánuje probrat také s dalšími klíčovými hráči a první soutěžní zápas na lavičce reprezentace ho čeká 4. září. Těžko si mohl představit náročnější premiéru než v Rotterdamu proti Nizozemsku.