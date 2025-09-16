Fotbal

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3. Arsenal zvítězil v Bilbau 2:0, oba soupeři se v listopadu představí na hřišti Slavie.
Utkání Ligy mistrů mezi PSV Eindhoven a Saint-Gilloise
Utkání Ligy mistrů mezi PSV Eindhoven a Saint-Gilloise | Foto: Reuters

Pětadvacetiletý Kovář inkasoval první dva góly nové sezony "milionářské" soutěže. V deváté minutě otevřel skóre z penalty David. Za další půlhodinu El Hadj předvedl sólo přes půlku hřiště, pronikl do vápna a překonal vyběhnutého českého reprezentanta. V 81. minutě pojistil výhru nováčka soutěže Mac Allister, s koncem normální hrací doby snížil Van Bommel.

Arsenal rozhodl na San Mamés ve druhém poločase, kdy se prosadili dva střídající hráči Martinelli a Trossard. Zápas měl zvláštní nádech pro španělského trenéra hostů Artetu, který vyrůstal ve zhruba 100 kilometrů vzdáleném San Sebastianu.

Od 21:00 jsou na programu další čtyři utkání. Tottenham čeká Villarreal, na lavičce domácího týmu je gólman Antonín Kinský. Slavia vstoupí do soutěže, kterou si zahraje po šesti letech, ve středu domácím zápasem s Bodö/Glimt.

Liga mistrů se tento týden hraje ve třech dnech namísto tradičních dvou díky exkluzivnímu týdnu. Evropská a Konferenční liga začnou později.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejsou to žádní eskymáci, varuje Jindřišek. Slavii čeká souboj s "klonem"

Nejsou to žádní eskymáci, varuje Jindřišek. Slavii čeká souboj s "klonem"

Priske byl po zápase s Hradcem v kabině rozhodčích. Řešit to bude i disciplinárka

Priske byl po zápase s Hradcem v kabině rozhodčích. Řešit to bude i disciplinárka

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

"Gólfest" s českým podpisem. Kovář třikrát inkasoval, přesto si nakonec oddechl

"Gólfest" s českým podpisem. Kovář třikrát inkasoval, přesto si nakonec oddechl
3:07
Fotbal sport Obsah Liga mistrů Matěj Kovář

Právě se děje

Aktualizováno před 39 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko
Zahraničí

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa
Hokej

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Podívejte se na výsledky 4. kola hokejové extraligy.
před 1 hodinou
"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu
Domácí

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek byl původně za dvě vraždy odsouzen k trestu smrti. Nakonec ale dostal doživotí.
před 1 hodinou
Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané
Zahraničí

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

V různých podobách se k zákazu mobilu ve školách rozhodli ve Španělsku, Francii, Belgii či Dánsku.
před 1 hodinou
PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau
Fotbal

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3.
před 2 hodinami
Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51
Zahraničí

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml po incidentu, kdy Polsko sestřelilo několik ruských dronů, spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Naskočil i Lubomír Zaorálek.
před 2 hodinami
"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku
Zahraničí

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky.
Další zprávy