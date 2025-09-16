PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Pětadvacetiletý Kovář inkasoval první dva góly nové sezony "milionářské" soutěže. V deváté minutě otevřel skóre z penalty David. Za další půlhodinu El Hadj předvedl sólo přes půlku hřiště, pronikl do vápna a překonal vyběhnutého českého reprezentanta. V 81. minutě pojistil výhru nováčka soutěže Mac Allister, s koncem normální hrací doby snížil Van Bommel.
Arsenal rozhodl na San Mamés ve druhém poločase, kdy se prosadili dva střídající hráči Martinelli a Trossard. Zápas měl zvláštní nádech pro španělského trenéra hostů Artetu, který vyrůstal ve zhruba 100 kilometrů vzdáleném San Sebastianu.
Od 21:00 jsou na programu další čtyři utkání. Tottenham čeká Villarreal, na lavičce domácího týmu je gólman Antonín Kinský. Slavia vstoupí do soutěže, kterou si zahraje po šesti letech, ve středu domácím zápasem s Bodö/Glimt.
Liga mistrů se tento týden hraje ve třech dnech namísto tradičních dvou díky exkluzivnímu týdnu. Evropská a Konferenční liga začnou později.