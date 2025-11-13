Fotbal

Česko - San Marino. Poprvé pod Köstlem, v základu čtyři nováčci. Souček v nové roli?

před 23 minutami
Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání mezi Českem a San Marinem.
 
