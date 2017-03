Překvapení se nekoná. Petr Čech se stal podeváté Fotbalistou roku

AKTUALIZOVÁNO před 12 minutami

V pondělí proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu vyhlášení ankety Fotbalista roku za rok 2016. Tím se stal podeváté brankář Petr Čech. Trenérem roku se stal Vítězslav Lavička.

Praha - Brankář Petr Čech se opět stal českým Fotbalistou roku. Gólman Arsenalu triumfoval již podeváté a potvrdil roli rekordmana ankety Fotbalové asociace ČR. Na druhém místě za rok 2016 skončil Vladimír Darida z Herthy Berlín, třetí místo připadlo Bořku Dočkalovi. Výsledky byly vyhlášeny na dnešním galavečeru na Pražském hradě.

Mezi trenéry podruhé v kariéře vyhrál Vítězslav Lavička, který vede reprezentaci do 21 let. Ukončil šestiletou nadvládu Pavla Vrby, jenž obsadil až devátou příčku. Ocenění Talent roku získal Patrik Schick ze Sampdorie Janov. Fotbalistkou roku se stala Lucie Voňková z bundesligové Jeny.

O vítězích anket rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

Čech vyhrál anketu s náskokem 112 bodů před Daridou. Pomohlo mu, že je jediným českým zástupcem v prestižní anglické lize a je oporou Arsenalu. V dalším úspěchu mu nezabránilo ani to, že se v loni v létě po vypadnutí v základní skupině mistrovství Evropy rozhodl ukončit reprezentační kariéru.

"S Arsenalem jsme byli v lize druzí. Sice jsme chtěli získat titul, ale i tak to bylo nejlepší umístění za deset let. Také jsem získal Zlatou rukavici za nejvíce čistých kont v sezoně a vytvořil jsem absolutní rekord v počtu čistých kont. S reprezentací jsme se dostali na mistrovství Evropy, které se ale nepovedlo podle přestav. Byl to ale rok velice povedený," rekapituloval Čech loňský rok.

Po šesti letech skončila nadvláda Vrby

Lavičkovi se daří v anketě ukončovat dlouhé série velkých trenérských osobností. Nejprve v roce 2006 triumfoval poté, co pět předchozích ročníků vyhrál Karel Brückner. Nyní utnul šestiletou sérii Vrby, který neuspěl s národním týmem na mistrovství Evropy a pak odešel do ruské Machačkaly.

V hlasování akademie dostal Lavička za trochu překvapivý postup s jednadvacítkou na mistrovství Evropy i více hlasů než druhý Jaroslav Šilhavý. Tomu se na podzim povedlo pozvednout pražskou Slavii a udělat z ní kandidáta na titul. Třetí skončil stejně jako před rokem Bohumil Páník, který se Zlínem ligu dlouho vedl.

Jasné vítězství o 380 bodů získal Schick v anketě Talent roku. Jednadvacetiletý útočník byl nejprve oporou Bohemians Praha 1905, než v létě zamířil do Sampdorie Janov. Tam se okamžitě zařadil mezi vycházející hvězdy italské ligy a už má na svém kontě sedm vstřelených gólů, přestože do zápasů naskakuje především jako střídající hráč. Za ním skončil další italský krajánek Jakub Jankto z Udine.

Do Síně slávy FAČR byl uveden trenér vicemistrů Evropy z roku 1996 Dušan Uhrin starší. S tehdejšími svěřenci v čele s Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským či Vladimírem Šmicerem převzali i pamětní medaile a sklidili potlesk ve stoje od zaplněného Španělského sálu.

Vyhlášení se zúčastnili také prezident Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin či legenda chorvatského fotbalu Zvonimir Boban.

Anketa Fotbalista roku 2016:

Fotbalista roku:

1. Petr Čech (Arsenal) 525 b., 2. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 413, 3. Bořek Dočkal (Sparta Praha) 303, 4. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 261, 5. David Lafata (Sparta Praha) 145, 6. Ladislav Krejčí (Sparta Praha/Boloňa) 131, 7. Milan Škoda (Slavia Praha) 70, 8. Roman Hubník (Plzeň) 66, 9. Tomáš Sivok (Bursapor) 56, 10. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 55.

Trenér roku:

1. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 404, 2. Jaroslav Šilhavý (Dukla Praha/Slavia Praha) 188, 3. Bohumil Páník (Zlín) 156.

Talent roku:

1. Patrik Schick (Bohemians Praha 1905/Sampdoria Janov) 555, 2. Jakub Jankto Jakub (Ascoli/Udine) 175, 3. Matěj Pulkrab (Slovan Liberec/Sparta Praha) 95.

Fotbalistka roku:

1. Lucie Voňková (USV Jena) 168, 2. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 149, 3. Lucie Martínková (Sparta Praha) 111.

