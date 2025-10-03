Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Z poháru v předchozím kole vypadly tři prvoligové celky. Se soutěží se rozloučily Teplice, Liberec a velmi překvapivě obhájce trofeje Sigma Olomouc, přes kterou v městském derby senzačně postoupil po vítězství 3:2 celek z Nových Sadů.
Jediné mužstvo v osudí ze čtvrté ligy si v osmifinále zahraje s jedním z největších favoritů na celkové prvenství Plzní. Hanáci jsou z losu nadšeni. "Moc se těšíme. Přáli jsme si jeden z top pěti klubů, Plzeň jím je, takže jsme rádi. I hráči si to přáli. Věřím, že se na další velký klub připravíme co nejlépe. Máme trochu výhodu, že naše hřiště je menší, takže to bude soubojové," řekl předseda klubu Josef Ondroušek.
Artis Brno ve 3. kole navzdory dlouhému oslabení vyřadil po penaltovém rozstřelu Liberec a o ještě větší překvapení se pokusí proti finalistovi minulého ročníku Spartě. Letenští, aktuální lídr prvoligové tabulky, se s celkem, který dříve nesl název Líšeň, utkají v poháru během poslední doby již potřetí. V roce 2021 zvítězili Pražané 3:0, předloni těsně 1:0.
Zřejmě největší favorit na celkový triumf Slavia se představí na hřišti rozjetého ligového nováčka. Zlín v neděli nečekaně zvítězil v Plzni 1:0 a po 10. kole nejvyšší soutěže figuruje na čtvrtém místě tabulky. Červenobílí naposledy hráli na stadionu "Ševců" vloni v únoru ještě před jejich sestupem do druhé ligy a překvapivě ztratili body po remíze 1:1.
Třetí ze zástupců nižší soutěže v osmifinále MOL Cupu Zbrojovka Brno se pokusí navázat na vyřazení Teplic v dalším domácím duelu proti Hradci Králové. Lídr druhé ligy se s "Votroky" naposledy utkal v sezoně 2022/23 a oba duely prohrál 1:2.
Ve zbylých čtyřech zápasech osmifinále už dojde čistě na souboje mužstev z nejvyšší soutěže. Pardubice a Ostrava si zopakují duel z ligy, Baník ve středu v dohrávce zvítězil na východě Čech 1:0.
Jablonec, který spolu se Slavií jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže ještě neprohrál, přivítá Duklu Praha. Soupeři se o pár dní předtím na Střelnici utkají i v lize v rámci 12. kola. Rovněž Bohemians Praha 1905 a Mladá Boleslav krátce před pohárovým soubojem změří síly i v nejvyšší soutěži, a to v dohrávce. Slovácko se představí v Karviné.
Úředním termínem osmifinále je středa 29. října, některé zápasy se ale jako obvykle uskuteční i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.