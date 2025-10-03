Fotbal

Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté Sparty se v osmifinále domácího poháru MOL Cupu utkají v Brně s druholigovým Artisem. Slavia se představí na stadionu ligového nováčka ze Zlína, Plzeň nastoupí na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté nejvyšší soutěže. Rozhodl o tom dnešní los v pražském sídle FAČR. Úředním hracím termínem je 29. říjen.
Slavia se v říjnu utká se Zlínem hned dvakrát: v lize a v poháru
Slavia se v říjnu utká se Zlínem hned dvakrát: v lize a v poháru | Foto: Reuters

Z poháru v předchozím kole vypadly tři prvoligové celky. Se soutěží se rozloučily Teplice, Liberec a velmi překvapivě obhájce trofeje Sigma Olomouc, přes kterou v městském derby senzačně postoupil po vítězství 3:2 celek z Nových Sadů.

Jediné mužstvo v osudí ze čtvrté ligy si v osmifinále zahraje s jedním z největších favoritů na celkové prvenství Plzní. Hanáci jsou z losu nadšeni. "Moc se těšíme. Přáli jsme si jeden z top pěti klubů, Plzeň jím je, takže jsme rádi. I hráči si to přáli. Věřím, že se na další velký klub připravíme co nejlépe. Máme trochu výhodu, že naše hřiště je menší, takže to bude soubojové," řekl předseda klubu Josef Ondroušek.

Artis Brno ve 3. kole navzdory dlouhému oslabení vyřadil po penaltovém rozstřelu Liberec a o ještě větší překvapení se pokusí proti finalistovi minulého ročníku Spartě. Letenští, aktuální lídr prvoligové tabulky, se s celkem, který dříve nesl název Líšeň, utkají v poháru během poslední doby již potřetí. V roce 2021 zvítězili Pražané 3:0, předloni těsně 1:0.

Zřejmě největší favorit na celkový triumf Slavia se představí na hřišti rozjetého ligového nováčka. Zlín v neděli nečekaně zvítězil v Plzni 1:0 a po 10. kole nejvyšší soutěže figuruje na čtvrtém místě tabulky. Červenobílí naposledy hráli na stadionu "Ševců" vloni v únoru ještě před jejich sestupem do druhé ligy a překvapivě ztratili body po remíze 1:1.

Třetí ze zástupců nižší soutěže v osmifinále MOL Cupu Zbrojovka Brno se pokusí navázat na vyřazení Teplic v dalším domácím duelu proti Hradci Králové. Lídr druhé ligy se s "Votroky" naposledy utkal v sezoně 2022/23 a oba duely prohrál 1:2.

Ve zbylých čtyřech zápasech osmifinále už dojde čistě na souboje mužstev z nejvyšší soutěže. Pardubice a Ostrava si zopakují duel z ligy, Baník ve středu v dohrávce zvítězil na východě Čech 1:0.

Jablonec, který spolu se Slavií jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže ještě neprohrál, přivítá Duklu Praha. Soupeři se o pár dní předtím na Střelnici utkají i v lize v rámci 12. kola. Rovněž Bohemians Praha 1905 a Mladá Boleslav krátce před pohárovým soubojem změří síly i v nejvyšší soutěži, a to v dohrávce. Slovácko se představí v Karviné.

Úředním termínem osmifinále je středa 29. října, některé zápasy se ale jako obvykle uskuteční i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

 
Mohlo by vás zajímat

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Šulc selhal při penaltě, reprezentačního parťáka v dresu Lyonu zastínil Karabec

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc
Fotbal sport Obsah FC Zlín AC Sparta Praha

Právě se děje

před 6 minutami
Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární
Auto

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Téměř polovina žadatelů, kteří požádali o výměnu řidičského průkazu on-line, nemuseli vůbec na úřad. Doklad si poslali nejčastěji do výdejního boxu.
před 30 minutami
S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album
Hudba

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

Na desce The Life of a Showgirl je 12 skladeb, které stanice CNN charakterizuje jako mix svěžího popu a literárních balad.
Aktualizováno před 54 minutami
Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout
Domácí

Volby 2025: Návod, jak neudělat chybu aneb jak, kdy a kde volit a na co nezapomenout

Aktuálně.cz sestavilo seznam otázek a odpovědí, které je dobré znát, než se vydáte odevzdat svůj hlas.
před 1 hodinou
Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína
Fotbal

Pražská S čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Fotbalisté Sparty se v osmifinále domácího poháru MOL Cupu utkají v Brně s druholigovým Artisem.
před 1 hodinou
Nosková si rychle poradila s Britkou. V Pekingu je v semifinále, bude novou jedničkou
Tenis

Nosková si rychle poradila s Britkou. V Pekingu je v semifinále, bude novou jedničkou

Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Pekingu do semifinále. Britku Sonay Kartalovou dnes porazila 6:3, 6:4 a bude novou českou jedničkou.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
KVÍZ: Co bylo dřív? Zvládnete 32 otázek všeobecného přehledu bez chybičky?
Infografika
Magazín

KVÍZ: Co bylo dřív? Zvládnete 32 otázek všeobecného přehledu bez chybičky?

Kvíz „Co bylo dřív“: uhodnete, která osobnost či který vynález přišly na scénu dřív? Historie, věda, technika i kultura!
Další zprávy