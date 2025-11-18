Potvrzeno: Česko se o MS utká s jedním ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna, Kosovo

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa.
Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním turnaji v příštím roce zajistili i další vítězové svých skupin Belgie, Švýcarsko, Rakousko a Skotsko.
Belgie stvrdila postup jasnou výhrou 7:0 nad Lichtenštejnskem, Švýcarsku stačila remíza 1:1 v Kosovu.
Rakousko uhrálo doma potřebný výsledek 1:1 s Bosnou a Hercegovinou. Další přímý souboj o postup Skotsko - Dánsko nabídl největší drama, ostrovní celek rozhodl o triumfu 4:2 až v nastavení.
Poslední postupující z evropské části kvalifikace vzejdou z baráže, kterou si zahraje i česká reprezentace, která bude při čtvrtečním losu ve druhém koši.
V semifinále se utká doma s jedním ze čtveřice ze třetího koše, který tvoří Irsko, Albánie, Kosovo a Bosna a Hercegovina.
Baráž se hraje dvoukolově na semifinále a finále a vždy pouze na jedno utkání. Vítězové soubojů z druhého a třetího koše se ve finále utkají s postupujícím z duelů mezi prvním a čtvrtým košem. Pořadatele zápasů na rozdíl od semifinále určí los.
V nejlepším koši jsou papírově nejsilnější celky v čele s mistry Evropy z roku 2021 Italy. Doplňují je Turecko, Ukrajina a nakonec i překvapivě Dánsko, které nečekanou porážkou ve Skotsku ztratilo první místo ve skupině a tím přímý postup.
Pro nasazení do košů je rozhodující listopadový žebříček reprezentací, který by FIFA měla oznámit ve středu. Neoficiální výpočet provedl specializovaný statistický účet Football Meets Data.
Rozdělení do košů:
Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina
Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko
Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo
Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina B:
Kosovo - Švýcarsko 1:1 (0:0)
Branky: 74. Muslija - 47. Vargas.
Švédsko - Slovinsko 1:1 (0:0)
Branky: 87. Lundgren - 65. Elšnik.
Konečná tabulka:
|1.
|Švýcarsko
|6
|4
|2
|0
|14:2
|14
|2.
|Kosovo
|6
|3
|2
|1
|6:5
|11
|3.
|Slovinsko
|6
|0
|4
|2
|3:8
|4
|4.
|Švédsko
|6
|0
|2
|4
|4:12
|2
Skupina C:
Skotsko - Dánsko 4:2 (1:0)
Branky: 3. McTominay, 78. Shankland, 90.+3 Tierney, 90.+9 McLean - 56. Höjlund z pen., 82. Dorgu. ČK: 61. Kristensen (Dán.).
Bělorusko - Řecko 0:0
Konečná tabulka:
|1.
|Skotsko
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|2.
|Dánsko
|6
|3
|2
|1
|16:7
|11
|3.
|Řecko
|6
|2
|1
|3
|10:12
|7
|4.
|Bělorusko
|6
|0
|2
|4
|4:17
|2
Skupina E:
Španělsko - Turecko 2:2 (1:1)
Branky: 4. Olmo, 62. Oyarzabal - 42. Gül, 55. Özcan.
Bulharsko - Gruzie 2:1 (2:0)
Branky: 10. Rusev, 24. Krastev - 88. Ločošvili.
Konečná tabulka:
|1.
|Španělsko
|6
|5
|1
|0
|21:2
|16
|2.
|Turecko
|6
|4
|1
|1
|17:12
|13
|3.
|Gruzie
|6
|1
|0
|5
|7:15
|3
|4.
|Bulharsko
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Skupina H:
Rakousko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Branky: 78. Gregoritsch - 12. Tabakovič.
Rumunsko - San Marino 7:1 (3:1)
Branky: 13. vlastní Rossi, 29. Baiaram, 42. Man, 57. vlastní Valentini, 76. Hagi, 82. Ratiu, 86. Munteanu z pen. - 2. Giacopetti.
Konečná tabulka:
|1.
|Rakousko
|8
|6
|1
|1
|22:4
|19
|2.
|Bosna a Hercegovina
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|3.
|Rumunsko
|8
|4
|1
|3
|19:10
|13
|4.
|Kypr
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|5.
|San Marino
|8
|0
|0
|8
|2:39
|0
Skupina J:
Belgie - Lichtenštejnsko 7:0 (3:0)
Branky: 34. a 41. Doku, 57. a 59. De Ketelaere, 3. Vanaken, 52. Mechele, 55. Saelemaekers.
Wales - Severní Makedonie 7:1 (3:1)
Branky: 18. z pen., 75. a 81. z pen. Wilson, 21. Brooks, 37. Johnson, 57. James, 88. Broadhead - 23. Miovski.
Konečná tabulka:
|1.
|Belgie
|8
|5
|3
|0
|29:7
|18
|2.
|Wales
|8
|5
|1
|2
|21:11
|16
|3.
|Severní Makedonie
|8
|3
|4
|1
|13:10
|13
|4.
|Kazachstán
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|5.
|Lichtenštejnsko
|8
|0
|0
|8
|0:31
|0