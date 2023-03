Poprava v přímém přenosu, soptil český kouč. Sudí v lize zařízl jeho mužstvo

Tohle na něj bylo moc. "Poprava v přímém přenosu," zuřil český kouč fotbalistů Banské Bystrice Michal Ščasný po utkání slovenské ligy, které jeho celek prohrál 2:3 s Dunajskou Stredou, lídrem tabulky, po skandálním výkonu sudího Martina Dohála. "To, co si dovolil rozhodčí, jestli se tomu vůbec dá říkat rozhodčí, je neskutečné," zlobil se Ščasný.

Po poločase prohrávala Bystrica s favoritem už 0:3. Třetí gól ovšem neviděl Ščasný z lavičky, po tom druhém ho arbitr Dohál vykázal. Český trenér totiž protestoval, že trefě hostů předcházel útočný faul.

"Byl jsem naštvaný, protože před druhým gólem tam byl jasný faul na Pišoju, který neodpískal. Já jsem se jen ozval, řekl jsem jedno vulgární slovo, ale ne na rozhodčího," líčil Ščasný, jenž nepřišel na pozápasovou konferenci, ale rozpovídal se pro klubové stránky.

"On přiběhl a dal mi kartu. Já jsem znovu řekl: 'Do …, byl tam faul,' a on mi dal druhou žlutou," pokračoval čtyřiačtyřicetiletý kouč v popisu toho, jak došlo k vyloučení.

To ovšem nebylo nic proti tomu, co se dělo ve druhé půli. Bystrica se totiž senzačně vrátila do zápasu, snížila na rozdíl jediného gólu.

Jenže pak Dohál neodpískal penaltu za ruku hostujícího Pinta v pokutovém území a v nastaveném čase naopak kvůli ruce neuznal vyrovnávací trefu domácích.

Neodpískaná ruka v pokutovém území:

Fortuna Liga je taká, že toto nie je ruka:#bavmesaolige pic.twitter.com/D9tkrwgdMe — Richard Skýpala (@RichardSkypala) March 12, 2023

"Ještě beru tu penaltu, to si můžou vysvětlit, jak chtějí, že ji neodpískal. Ale jasný gól nám neuzná? To všichni viděli, že ruka nebyla," soptil Ščasný.

Neuznaný gól domácích:

"Dobře, udělali jsme v prvním poločase chyby, ale ve druhém jsme se dostali do zápasu, ale co s námi provedl on, to je vrchol. To jsem ještě v životě nezažil a myslím, že na prvoligové scéně už asi ani nezažiju," kroutil hlavou syn známého trenéra Zdeňka Ščasného.

"Nevím, jestli má nějaký komplex. Už je to druhý zápas, co nám doma pískal Dunajskou Stredu. Předtím byl taky potrestaný za to, že pro nás nenařídil penaltu. Normálně se tu otevřeně vyjadřuju a zase budu sedět na tribuně kvůli ničemu a on bude za týden jako čtvrtý rozhodčí nebo někde pískat," zoufal si Ščasný.

Za pravdu mu dávali i experti. "Korupce se nedá jednoduše dokázat, ale babráctví ano. Jak se může takovýhle rozhodčí dostat na mezinárodní zápasy? Proč má odznak FIFA?" divil se v rozhovoru pro deník Pravda bývalý fotbalista Vladimír Goffa, jenž ještě ve federální československé lize odehrál přes stovku zápasů.

"Takový rozhodčí nemá co pohledávat nejen na mezinárodní scéně, ale ani ve slovenské lize," doplnil nekompromisně. "Při rameni v nastaveném čase se můžeme bavit o odpískání, či neodpískání, ale při nenařízeném pokutovém kopu cítím jednoznačný úmysl ovlivnit zápas. Ta ruka byla evidentní," hodnotil Goffa, jenž jako trenér vedl mimo jiné slovenskou jednadvacítku či Slovan Bratislava.

Na utkání přitom dohlížel i videorozhodčí. "A to je základní bod. Rozhodčí se ani neobtěžoval jít podívat na video. A kolegové ve voze VAR se zase neobtěžovali, aby ho za každou cenu k videu dostali. Arbitr i parta z VAR by měli být exemplárně potrestaní. Z toho se prostě nedá vyvlíknout," prohlásil Goffa.

S tím souhlasil i Atilla Pinte, jenž je přitom legendou právě vítězné Dunajské Stredy. "Všichni to viděli. Rozhodčí Duklu potopili. Ať mi někdo řekne, na co je tam VAR? Proč se nešel rozhodčí podívat? Nepochopitelné," krčil rameny bývalý slovenský reprezentant.

"Dali jsme tři regulérní góly, mělo to skončit 3:3 a bylo by hotovo. Máme v lize VAR a… já nevím. Odcházíme s trpkými pocity. Když do toho dáte všechno, tak vás mrzí, že vám to někdo pokazí," smutnil kapitán Banské Bystrice Róbert Polievka.

Dunajská Streda, kterou koučuje bývalý trenér Plzně Adrián Guĺa, vede po kontroverzní výhře tabulku o čtyři body před Slovanem Bratislava, který překvapivě podlehl 0:1 doma Žilině. Banská Bystrica je v šestičlenné nadstavbové skupině o titul poslední.