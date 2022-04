Piqué si na uniklých nahrávkách domlouvá provizi. Jsem na to pyšný, reagoval

Fotbalista Barcelony Gerard Piqué si vyjednal pro svou společnost Kosmos provizi 24 milionů eur (585 milionů korun) za to, že se španělský Superpohár přesunul do Saúdské Arábie.

Vyplývá to z několik let starých telefonických rozhovorů mezi ním a prezidentem Španělské fotbalové federace Luisem Rubialesem, které získali hackeři a jež byly zveřejněny v médiích.

Federace změnila od roku 2020 formát Superpoháru ze zápasu mezi vítězem ligy a národního poháru na Final Four a přesunula ho do Saúdské Arábie, za což měla každoročně získat 40 milionů eur. List El Confidencial, jenž nahrávky zveřejnil, uvedl, že Piquého Kosmos Group měla za vyjednání šestileté smlouvy inkasovat čtyři miliony za každý proběhlý turnaj.

Piqué na nahrávce říká, že peníze budou rozděleny mezi kluby a federaci zbyde zhruba šest milionů eur. Federace pro El Confidencial reagovala, že na zachycených hovorech o vyjednávání není nic nezákonného a že detaily dohody už byly zveřejněny dříve. V době oznámení nicméně Rubiales zapojení Piquého do jednání popíral.

Jakékoli pochybení odmítl i španělský mistr světa a Evropy Piqué, jenž je mimo své působení na hřišti zdatným podnikatelem. Jeho Kosmos Group například stála za změnou zažité struktury tenisového Davis Cupu na turnajový formát.

"Nemám co skrývat. Všechno, co jsme udělali, bylo legální. Jsem na to pyšný, protože jsme odvedli skvělou práci," uvedl Piqué po pondělním utkání proti Cádizu, kterému Barcelona doma nečekaně podlehla 0:1. "Vím, jak oddělit obchody od mé práce coby hráče. Střet zájmů záleží na tom, jaké má daný člověk hodnoty," řekl bývalý španělský reprezentant.

Španělská federace si vysloužila za přesun Superpoháru do Saúdské Arábie kritiku kvůli porušování lidských práv v hostitelské zemi. Nahrávky byly zveřejněny několik dnů poté, co svaz oznámil, že byl napaden hackery, kteří odcizili také e-maily, textové zprávy a dokumenty týkající se vrcholných funkcionářů.