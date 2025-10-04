Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 11. kole první ligy remizovali doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli a v neúplné tabulce jsou třináctí, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol a patří mu 14. místo. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.
11. kolo první fotbalové ligy:
FK Pardubice - MFK Karviná 2:1 (0:1)
Branky: 58. Patrák, 82. Tanko - 27. Krčík. Rozhodčí: Radina - Pečenka, Antoníček - Adam (video). ŽK: S. Šimek, Řezníček, Patrák, Šerák - Labík. Diváci: 1556.
Pardubice: Šerák - Saarma (81. Surzyn), Bammens, Lurvink, Mahuta - Řezníček - Botos (19. Sychra), Teah (46. Šancl), S. Šimek (73. Lexa), Patrák - Vecheta (46. Tanko). Trenér: Němeček.
Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Labík - Štorman (83. Fleišman), Křišťan - Ayaosi, Samko (64. Ezeh), Singhateh - Gning (64. Fiala). Trenér: Hyský.
FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:0
Rozhodčí: Rouček - Volf, Machač - Kocourek (video). ŽK: Prebsl - Borek. Diváci: 1236.
M. Boleslav: Floder - Kostka, Prebsl (79. Šubert), Králik, Matoušek - Pech, Macek - Lehký (87. John), Langhamer (63. Ševčík), Penner (63. Kolářík) - Vojta. Trenér: Majer.
Slovácko: Borek - Blahút (86. Reinberk), Vaško (18. Hamza), Stojčevski, Ndefe - Daníček, Šviderský - Marinelli (59. Juroška), Trávník, Barát (59. Koscelník) - Medved (86. Ceesay). Trenér: Kameník.
Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (1:1)
Branky: 22. Čermák - 45.+1 Bílek, 71. Kozák, 83. Nyarko. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ježek - Ochotnický (video). ŽK: Kozma, Holoubek (trenér) - Radosta, D. Mareček, Krejčí. ČK: 58. Peterka (Dukla). Diváci: 2845.
Dukla: Jágrik - Isife (79. Fokam), Hunal, Kozma, Šehovič - Peterka, Čermák - Šebrle (57. Velasquez), Kadák (60. Žitný), Jedlička (56. Černák) - Diallo (79. Kroupa). Trenér: Holoubek.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Švanda, Bílek, D. Mareček (66. Fortelný), Radosta (76. Nyarko) - Trubač - Kozák (86. Krejčí), Auta. Trenér: Frťala.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2.
|Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3.
|Jablonec nad Nisou
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4.
|Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5.
|Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6.
|Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7.
|Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8.
|Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9.
|Bohemians 1905
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11.
|Ostrava
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12.
|Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13.
|Mladá Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16.
|Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7