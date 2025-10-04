Fotbal

Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

ČTK Sport ČTK, Sport
před 23 minutami
V 11. kole fotbalové ligy Teplice využily přesilovku a vyhrály 3:1 na hřišti Dukly. Mladá Boleslav a Slovácko se rozešly smírně bez branek. Pardubice slaví první vítězství, otočily domácí klání s Karvinou.
Abdullahi Tanko, Pardubice
Abdullahi Tanko, Pardubice | Foto: ČTK / Taneček David

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 11. kole první ligy remizovali doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli a v neúplné tabulce jsou třináctí, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol a patří mu 14. místo. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.

11. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - MFK Karviná 2:1 (0:1)

Branky: 58. Patrák, 82. Tanko - 27. Krčík. Rozhodčí: Radina - Pečenka, Antoníček - Adam (video). ŽK: S. Šimek, Řezníček, Patrák, Šerák - Labík. Diváci: 1556.

Pardubice: Šerák - Saarma (81. Surzyn), Bammens, Lurvink, Mahuta - Řezníček - Botos (19. Sychra), Teah (46. Šancl), S. Šimek (73. Lexa), Patrák - Vecheta (46. Tanko). Trenér: Němeček.

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Labík - Štorman (83. Fleišman), Křišťan - Ayaosi, Samko (64. Ezeh), Singhateh - Gning (64. Fiala). Trenér: Hyský.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Rouček - Volf, Machač - Kocourek (video). ŽK: Prebsl - Borek. Diváci: 1236.

M. Boleslav: Floder - Kostka, Prebsl (79. Šubert), Králik, Matoušek - Pech, Macek - Lehký (87. John), Langhamer (63. Ševčík), Penner (63. Kolářík) - Vojta. Trenér: Majer.

Slovácko: Borek - Blahút (86. Reinberk), Vaško (18. Hamza), Stojčevski, Ndefe - Daníček, Šviderský - Marinelli (59. Juroška), Trávník, Barát (59. Koscelník) - Medved (86. Ceesay). Trenér: Kameník.

Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (1:1)

Branky: 22. Čermák - 45.+1 Bílek, 71. Kozák, 83. Nyarko. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ježek - Ochotnický (video). ŽK: Kozma, Holoubek (trenér) - Radosta, D. Mareček, Krejčí. ČK: 58. Peterka (Dukla). Diváci: 2845.

Dukla: Jágrik - Isife (79. Fokam), Hunal, Kozma, Šehovič - Peterka, Čermák - Šebrle (57. Velasquez), Kadák (60. Žitný), Jedlička (56. Černák) - Diallo (79. Kroupa). Trenér: Holoubek.

Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Švanda, Bílek, D. Mareček (66. Fortelný), Radosta (76. Nyarko) - Trubač - Kozák (86. Krejčí), Auta. Trenér: Frťala.

Tabulka:

1. Sparta 10 8 1 1 22:10 25
2. Slavia 10 7 3 0 21:7 24
3. Jablonec nad Nisou 10 7 3 0 16:6 24
4. Zlín 10 5 2 3 13:11 17
5. Plzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. Liberec 10 4 3 3 15:13 15
7. Karviná 11 5 0 6 17:16 15
8. Olomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians 1905 9 4 2 3 9:10 14
10. Hradec Králové 10 3 3 4 14:16 12
11. Ostrava 10 2 3 5 7:12 9
12. Teplice 11 2 3 6 12:18 9
13. Mladá Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. Slovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
16. Pardubice 11 1 4 6 11:21 7
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta hrála primitivní fotbal, Bican strkal do rozhodčího. Derby nabídla i bizáry

Sparta hrála primitivní fotbal, Bican strkal do rozhodčího. Derby nabídla i bizáry

Krejčí je mezi Vlky měsíc a už je v klubu za hvězdu. Cenu dostal v posilovně

Krejčí je mezi Vlky měsíc a už je v klubu za hvězdu. Cenu dostal v posilovně

Pražská "S" čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Pražská "S" čekají atraktivní bitvy na Moravě: Sparta jede do Brna, Slavia do Zlína

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu

Olomouc začala porážkou, v Konferenční lize nestačila na domácí Fiorentinu
Fotbal sport Chance Liga Obsah

Právě se děje

před 4 minutami
"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou
0:28
Domácí

"Jsem gay, jsem teplej!" Vtipálci narušili Havlíčkův brífink hlasitou hudbou

Politik se nenechal rozhodit a odpovídal na otázky s ledovým klidem dál.
Aktualizováno před 10 minutami
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy
Domácí

ŽIVĚ
ANO míří k jasnému vítězství ve volbách, Havlíček připustil spolupráci s Motoristy

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 15 minutami
První scénáře: ANO bude potřebovat dva partnery, klíč k vládě třímají Motoristé
Domácí

První scénáře: ANO bude potřebovat dva partnery, klíč k vládě třímají Motoristé

Hnutí ANO drtivě vyhrálo, přesto bude potřebovat ke vzniku vlády dva spojence. Mezi poraženými je Spolu, SPD a Stačilo!, které bude bez mandátu.
před 23 minutami
Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí
Fotbal

Pardubice slaví, Tanko jim vystřelil první výhru v lize. Boleslav a Slovácko dál nudí

V 11. kole fotbalové ligy Teplice využily přesilovku a vyhrály 3:1 na hřišti Dukly. Mladá Boleslav a Slovácko se rozešly smírně bez branek.
před 33 minutami
Neúspěch Stačilo!? Aspoň dokážeme zaplatit naše závazky, reaguje "Vidlák" Sterzik
Domácí

Neúspěch Stačilo!? Aspoň dokážeme zaplatit naše závazky, reaguje "Vidlák" Sterzik

"Je to určité překvapení," říká Daniel "Vidlák" Sterzik v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
před 51 minutami

Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem a Piastrim

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Sedmadvacetiletý Brit porazil na trati v Marina Bay o 182 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena z…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 52 minutami
Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát
2:40
Tenis

Co se to stalo? Ve světě opěvují "válečnici" Noskovou, Američanka prý nebude spát

Na "tisícovce" v Pekingu bude hrát Linda Nosková o titul a tenisová planeta má nový terč obdivu.
Další zprávy