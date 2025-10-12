Šok z Faerských ostrovů rezonuje v Evropě: Turci už v Česku vidí svého slavného kouče

"Šance Fatiha Terima na post národního týmu Česka po šokující porážce posílily," tvrdí v titulku zpravodajský web Milliyet.tr a v podobném vyznění se k němu přidávají další turecká média.
Místní novináři možný odchod Terima do střední Evropy pozorně sledují od září, kdy ho web Isport.cz jmenoval mezi možnými kandidáty na post nového trenéra české fotbalové reprezentace, pokud by Ivan Hašek neuspěl v kvalifikačním dvojboji s Chorvatskem a Českem.
Což se nyní naplnilo, ze dvou zápasů Češi vybojovali pouze bod a stále ještě nemají jistotu druhého místa.
Dvaasedmdesátiletý kouč je v Turecku ohromnou fotbalovou personou: národní tým dotáhl ke třetímu místu na mistrovství Evropy (2008), Galatasaray Istanbul pod jeho vedením vybojoval osm mistrovských titulů a ovládl Pohár UEFA.
Jeho posledním angažmá byl úvazek v saúdskoarabském klubu Al Šabáb, kde se potkal s Pavlem Nedvědem, současným manažerem národního týmu. "Naši spolupráci vítám. Myslím, že Pavel Nedvěd je důležitým hráčem, symbolem fotbalu. Kluby rostou, ale především rostou se svými symboly. Myslím, že je Pavel správnou volbou," vyjádřil se Terim ke spolupráci s Nedvědem, který v klubu zastával pozici sportovního ředitele.
O tom, že by se v případě Haškova odvolání představitelé FAČR rádi porozhlédli do zahraničí, se s v kuloárech mluví už delší dobu. V úvahu však přichází také několik českých jmen: mezi ty nejreálnější patří Luboš Kozel, který je však vedle Martina Hyského údajně adeptem i na lavičku Viktorie Plzeň.