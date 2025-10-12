Fotbal

Šok z Faerských ostrovů rezonuje v Evropě: Turci už v Česku vidí svého slavného kouče

Sport Sport
před 3 hodinami
Šokující porážku národního týmu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vnímají sportovní média po celé Evropě, velký rozruch ale vzbudila především v Turecku. Tamní média totiž vidí jako jednoho z adeptů na potenciálně uvolněné místo po Ivanu Haškovi slavného kouče Fatiha Terima.
Fatih Terim
Fatih Terim | Foto: Reuters

"Šance Fatiha Terima na post národního týmu Česka po šokující porážce posílily," tvrdí v titulku zpravodajský web Milliyet.tr a v podobném vyznění se k němu přidávají další turecká média.

Místní novináři možný odchod Terima do střední Evropy pozorně sledují od září, kdy ho web Isport.cz jmenoval mezi možnými kandidáty na post nového trenéra české fotbalové reprezentace, pokud by Ivan Hašek neuspěl v kvalifikačním dvojboji s Chorvatskem a Českem.

Což se nyní naplnilo, ze dvou zápasů Češi vybojovali pouze bod a stále ještě nemají jistotu druhého místa.

Dvaasedmdesátiletý kouč je v Turecku ohromnou fotbalovou personou: národní tým dotáhl ke třetímu místu na mistrovství Evropy (2008), Galatasaray Istanbul pod jeho vedením vybojoval osm mistrovských titulů a ovládl Pohár UEFA.

Jeho posledním angažmá byl úvazek v saúdskoarabském klubu Al Šabáb, kde se potkal s Pavlem Nedvědem, současným manažerem národního týmu.  "Naši spolupráci vítám. Myslím, že Pavel Nedvěd je důležitým hráčem, symbolem fotbalu. Kluby rostou, ale především rostou se svými symboly. Myslím, že je Pavel správnou volbou," vyjádřil se Terim ke spolupráci s Nedvědem, který v klubu zastával pozici sportovního ředitele.

O tom, že by se v případě Haškova odvolání představitelé FAČR rádi porozhlédli do zahraničí, se s v kuloárech mluví už delší dobu. V úvahu však přichází také několik českých jmen: mezi ty nejreálnější patří Luboš Kozel, který je však vedle Martina Hyského údajně adeptem i na lavičku Viktorie Plzeň.

 
Mohlo by vás zajímat

"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka

"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka

Na Haška prší hněv fanoušků, jiní si z něj utahují: ať jde dělat ministra zahraničí

Na Haška prší hněv fanoušků, jiní si z něj utahují: ať jde dělat ministra zahraničí
Přehled

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS
Fotbal sport Obsah Česká fotbalová reprezentace Fatih Terim

Právě se děje

před 2 hodinami
"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka
Fotbal

"Neakceptovatelný výkon, omlouvám se." Nedvěd bude řešit Haška po návratu do Česka

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd se omluvil za prohru národního týmu 1:2 na Faerských ostrovech.
před 3 hodinami
Šok z Faerských ostrovů rezonuje v Evropě: Turci už v Česku vidí svého slavného kouče
Fotbal

Šok z Faerských ostrovů rezonuje v Evropě: Turci už v Česku vidí svého slavného kouče

Šokující porážku národního týmu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vnímají sportovní média po celé Evropě.
před 3 hodinami
Na Haška prší hněv fanoušků, jiní si z něj utahují: ať jde dělat ministra zahraničí
Přehled
Fotbal

Na Haška prší hněv fanoušků, jiní si z něj utahují: ať jde dělat ministra zahraničí

A nebyli by to Češi, kdyby si k porážce 1:2 ještě pěkně nerýpli.
před 4 hodinami
"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru
Fotbal

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Václav Černý po porážce na Faerských ostrovech ještě více potopil českou reprezentaci. Chováním při rozhovoru rozdráždil fanoušky.
před 4 hodinami
Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu
Domácí

Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu

Zatímco EU váhá s plošným zákazem těchto toxických sloučenin, náklady na dekontaminaci překračují biliony eur.
Aktualizováno před 4 hodinami
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou
Domácí

ŽIVĚ
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 4 hodinami
Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS
Fotbal

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech rezignovat nehodlá. Rád by si s týmem zahrál play off o MS.
Další zprávy