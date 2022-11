Němci mluví o katastrofě a hororovém scénáři. Vyřazovací část pro ně začala už nyní

Fotbalisté Německa po čtyřech letech znovu vstoupili neúspěšně do mistrovství světa a po dnešní porážce 1:2 s Japonskem se okamžitě ocitli pod tlakem.

Pokud svěřenci trenéra Hansiho Flicka v neděli prohrají se Španělskem a Japonsko získá alespoň bod s Kostarikou, může být jeden z favoritů turnaje vyřazen v základní skupině už po druhém utkání. I proto zkušený Thomas Müller uvedl, že pro jeho tým začala vyřazovací část už nyní.

Trenér evropských favoritů Flick hovořil po utkání s Japonskem o "brutálním zklamání", kapitán a brankář Manuel Neuer označil vstup do turnaje v Kataru za "katastrofu" a další mistr světa z roku 2014 Müller popsal úvodní porážku jako "hororový scénář".

Prohra s Japonskem připomněla německým fotbalistům a fanouškům čtyři roky starou porážku na úvod s Mexikem, jež přispěla k jejich vyřazení už ve skupině. Situace je pro Němce o to složitější, že v příštím utkání vyzvou v duelu bývalých mistrů světa Španělsko, které na úvod deklasovalo 7:0 Kostariku.

"Tohle byl z naší strany nepředstavitelně špatný začátek. Brutální zklamání," řekl trenér Flick, jenž nechtěl situaci srovnávat s rokem 2018, kdy ještě vedl tým Joachim Löw. "V roce 2018 jsem u toho nebyl, nezajímá mě to. Koukám se dopředu. Musíme proti Španělsku využít své šance, abychom prošli do play off. Kvalitu na to máme," řekl sedmapadesátiletý kouč a dodal: "Jsme nyní pod tlakem, ale způsobili jsme si to sami. Teď musíme ukázat charakter."

Duel v Rajjánu se přitom vyvíjel pro Němce dlouho dobře, od 33. minuty vedli díky brance Ilkaye Gündogana z pokutového kopu. V 75. minutě ale srovnal Ricu Doan a obrat dokonal o osm minut později další střídající hráč Takuma Asano. "Nevím, jestli kdy někdo na mistrovství světa vstřelil jednodušší gól," poznamenal Gündogan k vítězné trefě, před níž Nico Schlotterbeck marně naháněl Asana po rozehrání Japonců z vlastní poloviny hřiště.

"Jsem frustrovaný a naštvaný. Je pro mě těžké pochopit, jak jsme si to mohli nechat vyklouznout z rukou," uvedl gólman Neuer, jemuž při televizním rozhovoru vyklouzlo slovo "katastrofa".

Jeho spoluhráč z Bayernu Mnichov Müller označil současnou situaci týmu za "hororový scénář". "Je nepochopitelné, že tady teď stojíme po porážce. Musíme si vyčítat špatnou efektivitu," řekl jeden ze čtyř mistrů světa z roku 2014 v současném týmu. "Vyřazovací část pro nás začala už nyní. Potřebujeme teď dvě výhry. Ty si ale nemůžeme jen tak jednoduše poručit," uvědomoval si třiatřicetiletý ofenzivní hráč.…