Co přivedlo Nedvěda k repre? Změna mocenské mapy. Strategické kroky teď budou na něm

Zvedne příchod slavného Pavla Nedvěda českou fotbalovou reprezentaci? V dobách jeho hráčské kariéry by o tom nikdo nepochyboval. Z manažerského pohledu však nad tím visí otazníky.

Když v říjnu 2015 valná hromada akcionářů slavného Juventusu Turín odhlasovala Nedvědův posun do pozice klubového viceprezidenta, Andrea Agnelli, boss "Staré dámy" a syn vlastníka automobilky Fiat, poznamenal: "Pavel ví, že pokud bude chtít, bude moci v budoucnu, za deset až dvanáct let, aspirovat na předsedu Fotbalové asociace České republiky."

Málem to trefil.

Grande Paolo se po deseti letech opravdu vrátil do domoviny. Nestal se sice rovnou prvním mužem tuzemského fotbalu, ale i úloha generálního manažera reprezentačního áčka a "Lvíčat" je vysoká pozice.

Agnelli vystavil blízkému příteli na zmiňované valné hromadě tohle manažerské hodnocení: "Jeho růst jako jednatele byl nepřetržitý a konstantní. Dnes má plné povědomí o různých aktivitách společnosti a dovednostech v analýze finančních výkazů."

S odstupem času to má nádech černého humoru. Vedení Juventusu v čele s Agnellim totiž čelí obvinění z údajných fiktivních kapitálových zisků, nelegálních manipulací s hráčskými platy či falešnou firemní komunikací. Kvůli tomu také odstoupilo.

Nedvěd dostal zkraje roku 2023 osmiměsíční zákaz působení ve fotbale. Už v květnu však byl jeho trest po odvolání zrušen.

Ještě si ale nemůže definitivně odfouknout, neboť kauza pokračuje u soudu v Římě.

Této instituci nedávno právníci Juventusu předložili návrh dohody o vině a trestu.

Pro majitele Zlatého míče France Footballu navrhují podmínku na 14 měsíců.

Verdikt o tom, jestli dohoda bude přijata, nebo zvítězí varianta normálního rozsudku, padne 22. září.

Mocenská trojka

Fotbalová asociace České republiky v čele s čerstvým předsedou Davidem Trundou ctí presumpci neviny, a tak nabídla Nedvědovi dohled nad nejvýše postavenými národními mužstvy.

Nebylo to poprvé, kdy podobné laso obdržel. Již předchozí svazový předseda Petr Fousek ho lákal, aby se zhostil manažerské práce ve štábu nového trenéra Ivana Haška.

I ten modlu Juventusu přemlouval ke spolupráci. Jenže Nedvěd na poslední chvíli cuknul.

"Několikrát jsme spolu seděli. Byl jsem přesvědčený, že do toho jde, že jsme na stejné vlně. Ale jak ho znám, je perfekcionalista," komentoval Hašek zklamaně nezdařené námluvy.

O rok a půl později Nedvěd manažerský post neodmítl.

Co se změnilo?

Mocenská mapa českého fotbalu.

Strahovský mandát neobhájil Fousek, vystřídal ho Trunda. Vlastník FK Mladá Boleslav vděčí za zvolení z velké části Slavii reprezentované Jaroslavem Tvrdíkem a Viktorii Plzeň vedené Adolfem Šádkem.

Trundův výstup na vrchol podpořil také Jiří Müller, vlivný agent, který zastupuje Nedvěda i Jindřicha Trpišovského.

Vpředvečer volby vypustil do světa na Seznam Média blog, v němž sdělil pět problémů, které by měl český fotbal řešit, a na závěr připojil, koho by volil za nového předsedu FAČR. Vyhrál to u něj Trunda.

"Nová krev, manažer se zkušenostmi ze zahraničí i jiných sportů a hlavně člověk, který by za mě dokázal to hlavní: sehnat daleko více peněz, které se použijí na vše, co jsem výše popsal. A taky musím říct, že jako jediný srozumitelně popsal to, co chce, a v bodech, kterým rozumím i já," vysvětlil.

Müller se už dříve veřejně pochlubil tím, že si s Nedvědem volá denně a že před sebou nemají žádná tajemství. Jeho vzorem byl navíc Mino Raiola, Nedvědův hráčský agent. Od něj se naučil se s ničím nepárat.

Tvrdíkovo vábení

Tvrdík se dlouhodobým obdivem k Nedvědovi netají. Spolu byli součástí výpravy prezidenta Miloše Zemana v roce 2015 do Číny, kde poobědvali s komunistickým vůdcem Si Ťin-pchingem. Nedvěd se stal tváří tamní Superligy. Pak se obě strany handrkovaly o peníze.

Pikantní bylo, že Tvrdík tehdy šéfoval společnosti CEFC (předešlého vlastníka Slavie), kterou Nedvěd prostřednictvím svého právníka upozornil, že mu nezaplatila odměnu přesahující 15 milionů korun.

Pouto s Tvrdíkem ovšem přetrvalo. Sotva Nedvěd opustil Juventus, slávistický šéf ho skrz svůj účet na sociálních sítích vábil do Edenu.

"Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral," prohlásil.

Kdo nyní vedl jednání s Nedvědem o úvazku u reprezentací?

"Původně jsem se měl po dovolené vracet do angažmá v Saúdské Arábii, kam jsem měl znovu odjet. Byl jsem mezitím osloven panem předsedou Trundou, s nímž jsme od počátku vedli pozitivní jednání, velmi mile mě to překvapilo. To samé se týkalo pánů Tvrdíka a Šádka," prozradil Nedvěd po uvedení do funkce.

Jeho mise v Arábii, kam mu do klubu Al Šabab na místo sportovního ředitele pomohl Müller, tak skončila ani ne po půl roce. I když ho v Rijádu angažovali s perspektivou, že klubu zajistí po desetiletém půstu ligový titul.

Nedvěd však záhy upřednostnil domácí výzvu.

Neopakovat Ronalda

Český fotbal tím získává obrovské možnosti. Nedvěd zná zblízka chod top profesionálních klubů (nejen Juventusu), jeho jméno otevírá dveře na významných adresách po celé zeměkouli, monackým princem Albertem počínaje a šéfem FIFA konče.

A dodnes je fanoušky obdivován za vůli, pracovitost a snahu být každý den lepší.

Otázkou je, jak tento potenciál využívá v manažerské branži. V Juventusu se coby funkcionář nejdřív rozkoukával, poté byl zejména pojítkem mezi majiteli a prvním mužstvem. Strategické kroky dělali jiní.

Teď to bude na něm.

Rodák ze Skalné u Chebu začal tím, že si s koučem Haškem rozebral ostudný výkon a debakl 1:5 v Chorvatsku. "Mám na něj spoustu otázek," předeslal na tiskové konferenci.

Důležité však je, zda byl správně kritický i v samotné debatě s Haškem. A jestli oba umí rozpoznat, kam se řítí současný fotbal a jaká jsou nejdůležitější přikázání pro ty, kdo dnes a v budoucnu chtějí na hřišti vyhrávat.

Hašek o tom zatím nepřesvědčil. I po výprasku v Osijeku si stěžoval, že nemá špičkové hráče. Jenže o úspěchu rozhoduje zejména naučená týmová spolupráce.

Opětovné důkazy o tom chrlí také mistrovství světa klubů. Proč Paris SG rozdrtil 4:0 Inter Miami s Lionelem Messim v sestavě? Protože argentinský bůh většinou po hřišti jen chodil a s kamarádem Luisem Suárezem ignoroval obrannou fázi. Kdežto Pařížané makali organizovaně jako orchestr ve sprintu do ofenzivy a defenzivy.

Pootevřené dveře pro zahraničního kouče?

Ostatně Nedvěd si tuhle zásadu ověřil na vlastní kůži, když hrál za národní tým pod Karlem Brücknerem. Celoplošným presinkem tenkrát Češi prorazili až mezi světovou elitu.

Anebo zkušenost z Juventusu, kde se podílel na angažování Cristiana Ronalda s cílem, že "Staré dámě" vykope prvenství v Lize mistrů. To se však nenaplnilo. CR7 vyšrouboval marketingovou hodnotu bíločerných barev a Serie A skokově nahoru, ovšem nakonec s ním v útoku mužstvo neobhájilo ani italský titul.

Zda si Nedvěd před nástupem na Strahov fundovaně zanalyzoval svůj dosavadní manažerský účet, se teprve uvidí. Totéž platí o jeho kooperaci s Haškem, jemuž dal napoprvé košem. Zatím mu slíbil, že bude tvrdým oponentem.

Kdyby se jejich plány rozcházely, mohla by Nedvědova autorita přilákat k českému nároďáku trenérskou kapacitu ze zahraničí.

Ale to už bychom jen fantazírovali.