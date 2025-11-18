Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

Vedení asociace po porážce na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství světa odvolalo Ivana Haška. Jeho asistent Köstl se posunul do role dočasného trenéra, mužstvo vedl ve čtvrteční přípravě se San Marinem (1:0) a dnes proti Gibraltaru. Národní tým měl už před utkáním jistotu druhého místa ve skupině a tím účasti v březnovém play off o postup na šampionát.
Kdo reprezentaci v baráži povede, zatím není jasné. "Co se týká trenéra, je to trošku složitější proces, protože musíme zohlednit prakticky ekonomickou i sportovní stránku. A to není úplně jednoduché," řekl Nedvěd.
Vedení asociace nejprve vyhlásilo, že trenéra bude hledat v zahraničí, později připustilo i jiné varianty. "Zatím nejsme, jak bych to řekl, v maximálním souladu. Bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci a musíme se k tomu postavit čelem," uvedl manažer.
Podle médií má na seznamu potenciálních Haškových zástupců i dva cizince Fatiha Terima a Jürgena Klinsmanna. Sám údajně doporučil Turka Terima, s nímž spolupracoval v saúdskoarabském aš-Šababu, ale na výkonném výboru ho neprosadil.
Po dnešním vítězství a dalších výsledcích je jasné, že reprezentace bude při losu ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a semifinále baráže odehraje doma. Play off se losuje ve čtvrtek. "Pojedeme na los v silném složení, tak doufám, že budeme šťastnějším týmem," řekl Nedvěd.