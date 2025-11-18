Fotbal

Nedvěd chtěl údajně protlačit Terima, ale neuspěl. U trenéra panuje nesoulad, přiznal

před 47 minutami
Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd potvrdil, že ohledně výběru nového trenéra národního týmu nepanuje ve vedení FAČR soulad. Hledání bude ještě nějaký čas trvat, uvedl třiapadesátiletý bývalý kapitán reprezentace v rozhovoru s ČT sport po dnešní výhře 6:0 nad Gibraltarem. Po odvolání Ivana Haška mužstvo vede dočasný trenér Jaroslav Köstl.
Vedení asociace po porážce na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství světa odvolalo Ivana Haška. Jeho asistent Köstl se posunul do role dočasného trenéra, mužstvo vedl ve čtvrteční přípravě se San Marinem (1:0) a dnes proti Gibraltaru. Národní tým měl už před utkáním jistotu druhého místa ve skupině a tím účasti v březnovém play off o postup na šampionát.

Kdo reprezentaci v baráži povede, zatím není jasné. "Co se týká trenéra, je to trošku složitější proces, protože musíme zohlednit prakticky ekonomickou i sportovní stránku. A to není úplně jednoduché," řekl Nedvěd.

Vedení asociace nejprve vyhlásilo, že trenéra bude hledat v zahraničí, později připustilo i jiné varianty. "Zatím nejsme, jak bych to řekl, v maximálním souladu. Bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci a musíme se k tomu postavit čelem," uvedl manažer.

Podle médií má na seznamu potenciálních Haškových zástupců i dva cizince Fatiha Terima a Jürgena Klinsmanna. Sám údajně doporučil Turka Terima, s nímž spolupracoval v saúdskoarabském aš-Šababu, ale na výkonném výboru ho neprosadil.

Po dnešním vítězství a dalších výsledcích je jasné, že reprezentace bude při losu ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a semifinále baráže odehraje doma. Play off se losuje ve čtvrtek. "Pojedeme na los v silném složení, tak doufám, že budeme šťastnějším týmem," řekl Nedvěd.

 
