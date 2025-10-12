Fotbal

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa utrpěli na Faerských ostrovech šokující porážku 1:2. Svěřenci trenéra Ivana Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Radost Faeřanů
Radost Faeřanů | Foto: Reuters

Až 136. tým žebříčku reprezentací FIFA poslal na umělé trávě v Tórshavnu v 67. minutě do vedení Hanus Sörensen, za 11 minut srovnal střídající Adam Karabec. V 81. minutě ale rozhodl o senzačním vítězství outsidera střídající Martin Agnarsson.

Národní tým utrpěl s Faeřany ve vzájemných duelech první porážku po předchozích 10 výhrách a nenavázal na čtvrteční výkon při bezbrankové remíze doma s lídrem tabulky Chorvatskem. Češi zakončí skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Pozice trenéra Haška může být po dnešní ztrátě ve velkém ohrožení.

Faeřané navázali na čtvrteční triumf 4:0 nad Černou Horou a v rámci jedné kvalifikace poprvé zvítězili ve čtyřech zápasech. Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Na první pozici už český tým pomýšlet nemůže, vedoucí Chorvatsko vede tabulku o skóre a navíc má k dobru dvě utkání.

Hašek udělal tři změny v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání proti Chorvatsku. Na hrotu útoku dostal v úvodu šanci Vydra místo Chorého, na levém kraji obrany Jemelka místo Zeleného a na křídle Černý místo Provoda.

Český celek se na umělé trávě od úvodu složitě dostával do šancí. Faeřané dobře bránili a soupeře pustili k výraznějšímu ohrožení branky až v závěru prvního poločasu. Nejprve ve 42. minutě Vydra po přízemní přihrávce z levé strany špatně trefil míč a minul, o chvíli později pak po centru z pravé strany v ještě větší možnosti na zadní tyči z voleje přestřelil.

Hašek do druhého poločasu dvakrát vystřídal a místo Vydry s Kušejem nasadil Chorého s Karabcem, který si připsal druhý start za reprezentační "áčko". Krátce po pauze napřáhl zpoza vápna Černý a o kousek minul. Pak ale začali výrazně hrozit i domácí. V 56. minutě vypálil Frederiksberg a gólman Kovář jeho pokus vyrazil.

V 67. minutě už Faeřané vedli. Domácí podnikli rychlý útok, po němž střídající Andreasen našel z levé strany na hranici vápna zcela nepokrytého Sörensena a ten přízemní střelou k tyči překonal Kováře. Čtyřiadvacetiletý záložník navázal na dvě branky ze čtvrtečního duelu s Černou Horou.

Český tým se trápil, přesto za 11 minut dokázal odpovědět. Po centru do vápna vyhrál Krejčí hlavičkový souboj, Chorý odrazil balon ke Karabcovi a ten zblízka dloubl míč do sítě. Dočkal se prvního gólu za národní A-mužstvo.

Zdálo se, že se favorit nadechuje k tomu, aby dokonal obrat. Místo toho ale hosté udělali v 81. minutě po špatné komunikaci obrovskou chybu v obraně, Olsen se štěstím přiťukl dalšímu střídajícímu hráči Agnarssonovi a ten do odkryté branky rozhodl. Češi dohrávali v obrovské křeči a ostudnou porážku proti týmu, který ještě nikdy nestartoval na velké akci, už neodvrátili.

Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.

Utkání skupiny L kvalifikace mistrovství světa ve fotbale:

Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)

Branky: 67. Sörensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec. Rozhodčí: Colombo - Baccini, Imperiale - Di Paolo (video, všichni It.). ŽK: A. Edmundsson, Davidsen, Danielsen - Ladislav Krejčí II.

Faerské ostrovy: Lamhauge - Danielsen, Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen - Frederiksberg (80. Bjartalíd), Hendriksson (55. Andreasen), Turi (85. Mneney), Sörensen (80. Agnarsson) - J. Edmundsson (55. Olsen). Trenér: Klakstein.

Česko: Kovář - Coufal, Vitík, Ladislav Krejčí II, Jemelka - Červ (60. Beran), Souček - Černý (87. Chramosta), Šulc (70. Provod), Kušej (46. Karabec) - Vydra (46. Chorý). Trenér: Hašek.

 
Mohlo by vás zajímat

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Nepochopitelný průběh. Domácí si vzali vedení zpět
Fotbal sport Obsah Česká fotbalová reprezentace

Právě se děje

před 14 minutami
"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru
Fotbal

"Já jsem byl u gólu? Klidně to na mě dejte." Černý se urazil a odešel z rozhovoru

Václav Černý po porážce na Faerských ostrovech ještě více potopil českou reprezentaci. Chováním při rozhovoru rozdráždil fanoušky.
před 15 minutami
Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu
Domácí

Smrtící koktejl v těle. Věčné chemikálie nejsou vidět, ale mohou způsobit rakovinu

Zatímco EU váhá s plošným zákazem těchto toxických sloučenin, náklady na dekontaminaci překračují biliony eur.
Aktualizováno před 36 minutami
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou
Domácí

ŽIVĚ
Motoristé trvají na tom, že do vlády nominují poslance. Deníku N hrozí žalobou

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 42 minutami
Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS
Fotbal

Hašek po ostudě zůstal překvapivě klidný: rezignovat nehodlám, chci si zahrát o MS

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech rezignovat nehodlá. Rád by si s týmem zahrál play off o MS.
před 1 hodinou
Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel
Fotbal

Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Čeští fotbalisté v utkání světové kvalifikace na Faerských ostrovech utrpěli šokující porážku 1:2 a stále nemají jisté druhé místo ve skupině.
před 1 hodinou
Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala
Česká liga

Fotbalisty Baníku Ostrava bude trénovat Galásek, nahradil Hapala

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek.
před 2 hodinami
Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru
Hokej

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Hokejisté Sparty zdolali ve 14. kole extraligy doma České Budějovice 4:2 a na druhý pokus poprvé uspěli pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem.
Další zprávy