Nebetyčná ostuda. Češi totálně selhali na Faerských ostrovech, Hašek je na odstřel

Až 136. tým žebříčku reprezentací FIFA poslal na umělé trávě v Tórshavnu v 67. minutě do vedení Hanus Sörensen, za 11 minut srovnal střídající Adam Karabec. V 81. minutě ale rozhodl o senzačním vítězství outsidera střídající Martin Agnarsson.
Národní tým utrpěl s Faeřany ve vzájemných duelech první porážku po předchozích 10 výhrách a nenavázal na čtvrteční výkon při bezbrankové remíze doma s lídrem tabulky Chorvatskem. Češi zakončí skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Pozice trenéra Haška může být po dnešní ztrátě ve velkém ohrožení.
Faeřané navázali na čtvrteční triumf 4:0 nad Černou Horou a v rámci jedné kvalifikace poprvé zvítězili ve čtyřech zápasech. Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Na první pozici už český tým pomýšlet nemůže, vedoucí Chorvatsko vede tabulku o skóre a navíc má k dobru dvě utkání.
Hašek udělal tři změny v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání proti Chorvatsku. Na hrotu útoku dostal v úvodu šanci Vydra místo Chorého, na levém kraji obrany Jemelka místo Zeleného a na křídle Černý místo Provoda.
Český celek se na umělé trávě od úvodu složitě dostával do šancí. Faeřané dobře bránili a soupeře pustili k výraznějšímu ohrožení branky až v závěru prvního poločasu. Nejprve ve 42. minutě Vydra po přízemní přihrávce z levé strany špatně trefil míč a minul, o chvíli později pak po centru z pravé strany v ještě větší možnosti na zadní tyči z voleje přestřelil.
Hašek do druhého poločasu dvakrát vystřídal a místo Vydry s Kušejem nasadil Chorého s Karabcem, který si připsal druhý start za reprezentační "áčko". Krátce po pauze napřáhl zpoza vápna Černý a o kousek minul. Pak ale začali výrazně hrozit i domácí. V 56. minutě vypálil Frederiksberg a gólman Kovář jeho pokus vyrazil.
V 67. minutě už Faeřané vedli. Domácí podnikli rychlý útok, po němž střídající Andreasen našel z levé strany na hranici vápna zcela nepokrytého Sörensena a ten přízemní střelou k tyči překonal Kováře. Čtyřiadvacetiletý záložník navázal na dvě branky ze čtvrtečního duelu s Černou Horou.
Český tým se trápil, přesto za 11 minut dokázal odpovědět. Po centru do vápna vyhrál Krejčí hlavičkový souboj, Chorý odrazil balon ke Karabcovi a ten zblízka dloubl míč do sítě. Dočkal se prvního gólu za národní A-mužstvo.
Zdálo se, že se favorit nadechuje k tomu, aby dokonal obrat. Místo toho ale hosté udělali v 81. minutě po špatné komunikaci obrovskou chybu v obraně, Olsen se štěstím přiťukl dalšímu střídajícímu hráči Agnarssonovi a ten do odkryté branky rozhodl. Češi dohrávali v obrovské křeči a ostudnou porážku proti týmu, který ještě nikdy nestartoval na velké akci, už neodvrátili.
Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.
Utkání skupiny L kvalifikace mistrovství světa ve fotbale:
Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)
Branky: 67. Sörensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec. Rozhodčí: Colombo - Baccini, Imperiale - Di Paolo (video, všichni It.). ŽK: A. Edmundsson, Davidsen, Danielsen - Ladislav Krejčí II.
Faerské ostrovy: Lamhauge - Danielsen, Faerö, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen - Frederiksberg (80. Bjartalíd), Hendriksson (55. Andreasen), Turi (85. Mneney), Sörensen (80. Agnarsson) - J. Edmundsson (55. Olsen). Trenér: Klakstein.
Česko: Kovář - Coufal, Vitík, Ladislav Krejčí II, Jemelka - Červ (60. Beran), Souček - Černý (87. Chramosta), Šulc (70. Provod), Kušej (46. Karabec) - Vydra (46. Chorý). Trenér: Hašek.