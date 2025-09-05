"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje

Právě Hancko v závěru prvního poločasu otevřel skóre, pojistku přidal v 55. minutě výstavní ranou David Strelec. "Jsem z toho nadšený. Když si mám tak zavzpomínat, odkdy jsem v reprezentaci, tak to byl náš nejlepší výkon. Ať už v defenzivě, nebo ofenzivě," prohlásil sedmadvacetiletý hráč Atlética Madrid, kam přestoupil v červenci z Feyenoordu Rotterdam.
"Celý zápas jsem si užíval a těšilo mě to i z toho hlediska, že březnový a červnový sraz nám výsledkově moc nevyšly. Poslední tři dny nás trenér (Ital Francesco Calzona) chválil a v týmu bylo jiné nastavení. Co nám dnes vycházelo na hřišti, to jsem viděl poslední dva dny i na trénincích. Uhrát nulu proti nim je úžasné. Dokázali jsme jim, že i my umíme hrát vynikající fotbal," mínil Hancko.
Slováci podle něj využili nevýrazného výkonu Němců. "Dnes nám to sedlo, ale myslím si, že jsme měli i štěstí, protože to určitě nebyl nejlepší den Němců. Z jejich strany to nebyl ideální výkon a dokázali jsme toho využít. Těším se z toho. Zejména, když to bylo doma před našimi fanoušky, jejichž podpora nás hnala vpřed," konstatoval Hancko.
Calzona se kvůli zranění musel obejít bez Ivana Schranze ze Slavie, Lukáše Haraslína ze Sparty, Denise Vavra z Wolfsburgu a Tomáše Suslova z Verony. Kapitána letenského týmu Haraslína nahradil v sestavě devatenáctiletý Leo Sauer z Feyenoordu.
"Když si vzpomenu na Lea, který naskočil místo 'Šula', tak jsem z něj až unesený. V uvozovkách mu můžu vyčítat, že neměl za první poločas 2+1, ale myslím si, že jeho ofenzivní výkon byl takový, že bych je z éry samostatnosti spočítal možná tak na jedné ruce. Jsem šťastný, že dokázal takto využít svou šanci. Byl fantastický," uvedl Hancko.
Už v neděli se Slováci představí v Lucembursku, zbývajícím soupeřem ve skupině A je Severní Irsko. "Bude to jiná písnička. V kabině si vzal slovo Ondra Duda a potom i trenér a přízvukovali, že se teď nemůžeme nechat unést chválou, vytleskáním po zápase a výkonem," řekl někdejší obránce Žiliny, Fiorentiny a Sparty.
"Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud to tam nepotvrdíme a nepodáme takový výkon, tak to, co jsme dnes získali, můžeme hned ztratit. O to větší výzva nás čeká v neděli, protože jsme dnes předvedli něco takového," prohlásil Hancko, jehož manželkou je česká tenistka Kristýna Plíšková.
jka ura