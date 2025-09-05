Fotbal

Slováci v sedmém nebi, zato Němci trpí: Hanba, Strelec udělal z Rüdigera blázna

Slovensko si užívá euforii z nečekaně vydařeného vstupu fotbalové reprezentace do kvalifikace o postup na MS 2026. Zato favorizované Německo se probírá z prohry 0:2 v Bratislavě.
Brankář Slovenska Martin Dúbravka slaví vítězství nad Německem
Brankář Slovenska Martin Dúbravka slaví vítězství nad Německem | Foto: Reuters

"Senzace na úvod kvalifikace. Slovenští fotbalisté šokovali fotbalový svět," hlásá titulek na webové stránce deníku Sme.

"Slováci dokázali to, co nikdo na světě," holedbá se internetová verze listu Pravda a připomíná, že Němci prohráli teprve čtvrtý ze 105 kvalifikačních duelů o postup na MS a vůbec první z 53 na hřištích soupeře.

Se slovenský nadšením ostře kontrastují reakce německých médií. "Žádná dominance, žádná sláva. Místo toho historická hanba," tvrdí web televizní stanice Sky Sports.

"Německá reprezentace prožila fatálně špatný start na dlouhé cestě k vysněnému pátému titulu mistrů světa. Už teď je pod obrovským tlakem," pokračuje Sky Sport.

Také Kicker zmínil, že výkon Němců v Bratislavě je důvodem k obavám. "Nebezpečně blízko dna," píše magazín.

"Všechno, co Julian Nagelsmann pro svůj tým naplánoval, se zvrtlo. Trenér národního mužstva musí znovu upravit kurz. Jinak hrozí mistrovství světa bez Německa," varuje Kicker.

Rovněž bývalý kapitán reprezentace a nyní expert stanice ARD Bastian Schweinsteiger vyjádřil obavy o účast Německa na závěrečném turnaji, který příští rok uspořádají USA. Kanada a Mexiko a na němž poprvé v historii bude hrát 48 týmů.

"Budeme rádi, když na mistrovství postoupíme. Zvlášť jestli budeme hrát jako dneska," nebere si Schweinsteiger servítky.

"Je mi to líto, ale ani na minutu jsem nevěřil, že vyhrajeme. Tohle je těžká prohra, byli jsme fakt hrozní. Nepředstavovali jsme žádnou hrozbu," kritizuje někdejší opora Bayernu Mnichov.

"Prohra s 52. týmem světového žebříčku byla trpkou ranou pro německé ambice získat titul mistrů světa. Byla to třetí prohra Němců za sebou, což se nikdy předtím nestalo," připomíná portál sport.de červnové nezdary Nagelsmannova mužstva při vyvrcholení Ligy národů s Portugalskem (1:2) a Francií (0:2).

Kicker zároveň ocenil představení vítězů a protiútoky Slováků. "Gyömber poslal dlouhou přihrávku po pravé straně Strelcovi, který s míčem zadribloval k Rüdigerovi a z obránce Realu Madrid udělal blázna," popisuje časopis druhou trefu vítězů.

Druhý gól Slováků:

Ze čtyřčlenné skupiny, v níž jsou ještě Lucembursko a Severní Irsko, postoupí na MS jen vítěz, druhý celek bude o účast bojovat v baráži.

 
