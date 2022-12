S Ronaldem nemám problém, ujistil kouč. Hvězdu chválil i náhradník, který ji zastínil

Trenér portugalských fotbalistů Fernando Santos po vítězství 6:1 nad Švýcarskem v úterním osmifinále mistrovství světa odmítl, že by měl problém s hvězdným kapitánem Cristianem Ronaldem, kterého překvapivě poslal do hry až v 73. minutě.

Kouč nechal sedmatřicetiletého kanonýra na lavičce z taktických důvodů a tento tah mu vyšel dokonale - jeho náhradník Goncalo Ramos se v Dauhá blýskl hattrickem.

Santosovi se nelíbila Ronaldova podrážděná reakce na střídání v závěrečném duelu skupiny při porážce 1:2 s Jižní Koreou. Historicky nejlepší reprezentační střelec se 118 brankami na velkém mezinárodním turnaji chyběl v základní sestavě Portugalska poprvé od roku 2008.

"Mezi mnou a kapitánem není žádný problém," ujistil Santos. "Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu," prohlásil kouč.

Proti Švýcarům se mu do taktického plánu nejvíce hodil Ramos. "Jsou to jiní hráči. Cristiano je víc fixní, hraje v určené oblasti okolo pokutového území. Goncalo je hodně dynamický, což nám také ukázal. André Silva má zase odlišné charakteristiky," vysvětlil Santos.

"Všem třem naprosto důvěřuju. Pro každý zápas vyberu hráče, který se nejvíc hodí do mé strategie. Všichni hráči z lavičky mohou zasáhnout do čtvrtfinále s Marokem, pokud nebudou v zahajovací jedenáctce," doplnil osmašedesátiletý trenér.

Ocenil suverénní výkon svých svěřenců proti Švýcarsku, na kterém se vedle Ramose gólově podíleli ještě veterán Pepe, Raphaël Guerreiro a střídající Rafael Leao. "Výborný, excelentní výkon, hráčům patří gratulace. Ale musíme se vrátit na zem, v sobotu nás čeká další zápas," prohlásil Santos.

Ramos za portugalskou reprezentaci nastoupil teprve počtvrté a poprvé od začátku. "Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že bych byl v základní sestavě ve vyřazovací fázi mistrovství světa," přiznal útočník Benfiky Lisabon a autor premiérového hattricku na turnaji v Kataru.

"Nevím, zda nastoupím v dalším zápase, to je na trenérovi. Musím pracovat tak tvrdě, jak jenom dovedu, a pak uvidíme," doplnil jednadvacetiletý Ramos.

Ronaldo se podle něj chová jako správný kapitán. "Mluvil se mnou i s každým v týmu. Je to náš lídr a vždycky se snaží pomoci," konstatoval Ramos.

"Ronaldo je šťastný a maximálně koncentrovaný. Ví, že nejdůležitější věcí je reprezentace," dodal devětatřicetiletý stoper Pepe.