MS je o krok blíž: Češi po drtivém úvodu vyloupili Podgoricu. Trefili se Červ a Černý

Skóre v Podgorici už ve třetí minutě otevřel Lukáš Červ, pojistku přidal v šesté minutě nastavení střídající Václav Černý. Národní tým navázal na triumf rovněž 2:0 z červnového vzájemného duelu v Plzni a Černohorce porazil i v sedmém zápase.
Svěřenci trenéra Ivana Haška zvítězil počtvrté z dosavadních pěti utkání v kvalifikaci. Čeští reprezentanti nadále vedou skupinu o tři body před Chorvatskem, které má ale dva zápasy k dobru.
Přímo na šampionát projdou pouze vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off.
Český celek v dalším duelu kvalifikace 9. října přivítá v Praze v klíčovém souboji Chorvatsko. Zářijový program předtím uzavřou Haškovi svěřenci v pondělí domácím přípravným zápasem se Saúdskou Arábií v Hradci Králové.
Utkání skupiny L kvalifikace mistrovství světa ve fotbale:
Černá Hora - Česko 0:2 (0:1)
Branky: 3. Červ, 90.+6 Černý. Rozhodčí: Guida - Peretti, Perrotti - Fabbri (video, všichni It.). ŽK: Jankovič, Vukotič, Bulatovič, Camaj - Ladislav Krejčí II.
Černá Hora: Petkovič - M. Vukčevič (77. Mugoša), Savič, Vujačič, A. Vukčevič (59. Roganovič) - Bulatovič - Vukotič (70. Lončar), Jankovič (70. Adžič), Brnovič (58. Camaj), Krstovič - Jovetič. Trenér: Prosinečki.
Česko: Staněk - Douděra (49. Hranáč), Holeš, Ladislav Krejčí II, Zelený - Červ (84. M. Sadílek), Souček - Kušej (46. Černý), Šulc (84. Kuchta), Provod - Schick (71. Chorý). Trenér: Hašek.
Tórshavn: Faerské ostrovy - Chorvatsko 0:1 (0:1)
Branka: 31. Kramarič.
Tabulka:
|1.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2.
|Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3.
|Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4.
|Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0