MS je o krok blíž: Češi po drtivém úvodu vyloupili Podgoricu. Trefili se Červ a Černý

ČTK Sport ČTK, Sport
před 38 minutami
Čeští fotbaloví reprezentanti zvítězili v utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře 2:0 a udrželi se ve hře o přímý postup na šampionát.
Ladislav Krejčí a Tomáš Souček v utkání proti Černé Hoře.
Ladislav Krejčí a Tomáš Souček v utkání proti Černé Hoře. | Foto: Reuters

Skóre v Podgorici už ve třetí minutě otevřel Lukáš Červ, pojistku přidal v šesté minutě nastavení střídající Václav Černý. Národní tým navázal na triumf rovněž 2:0 z červnového vzájemného duelu v Plzni a Černohorce porazil i v sedmém zápase.

Svěřenci trenéra Ivana Haška zvítězil počtvrté z dosavadních pěti utkání v kvalifikaci. Čeští reprezentanti nadále vedou skupinu o tři body před Chorvatskem, které má ale dva zápasy k dobru.

Přímo na šampionát projdou pouze vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off.

Český celek v dalším duelu kvalifikace 9. října přivítá v Praze v klíčovém souboji Chorvatsko. Zářijový program předtím uzavřou Haškovi svěřenci v pondělí domácím přípravným zápasem se Saúdskou Arábií v Hradci Králové.

Utkání skupiny L kvalifikace mistrovství světa ve fotbale:

Černá Hora - Česko 0:2 (0:1)

Branky: 3. Červ, 90.+6 Černý. Rozhodčí: Guida - Peretti, Perrotti - Fabbri (video, všichni It.). ŽK: Jankovič, Vukotič, Bulatovič, Camaj - Ladislav Krejčí II.

Černá Hora: Petkovič - M. Vukčevič (77. Mugoša), Savič, Vujačič, A. Vukčevič (59. Roganovič) - Bulatovič - Vukotič (70. Lončar), Jankovič (70. Adžič), Brnovič (58. Camaj), Krstovič - Jovetič. Trenér: Prosinečki.

Česko: Staněk - Douděra (49. Hranáč), Holeš, Ladislav Krejčí II, Zelený - Červ (84. M. Sadílek), Souček - Kušej (46. Černý), Šulc (84. Kuchta), Provod - Schick (71. Chorý). Trenér: Hašek.

Tórshavn: Faerské ostrovy - Chorvatsko 0:1 (0:1)

Branka: 31. Kramarič.

Tabulka:

1. Česko 5 4 0 1 11:6 12
2. Chorvatsko 3 3 0 0 13:1 9
3. Černá Hora 4 2 0 2 4:5 6
4. Faerské ostrovy 4 1 0 3 3:5 3
5. Gibraltar 4 0 0 4 2:16 0
 
Další zprávy