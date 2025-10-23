Messi podepsal novou smlouvu. V Miami by měl hrát další tři roky

Podpis nového kontraktu s osminásobným držitelem Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa oznámili zástupci Interu bez dalších podrobností den před vstupem týmu do play off.
Osmatřicetiletý Messi potvrdil v této sezoně opět své kvality. Základní část zakončil hattrickem a s 29 góly se poprvé stal nejlepším střelcem MLS. V minulém ročníku získal cenu pro nejužitečnějšího hráče a na ocenění MVP je horkým favoritem i letos.
O prodloužení smlouvy s Interem spekulovala média už několik měsíců. Teprve nyní ale klub dotažení jednání potvrdil na sociálních sítích ve videu zachycujícím, jak Messi podepsal smlouvu na rozestavěném novém stadionu, na němž by Inter měl hrát od příštího roku.
Messi přišel do Miami v červenci 2023, kdy podepsal smlouvu na dva a půl roku s celkovým příjmem 150 milionů dolarů. S týmem vyhrál v roce 2023 Leagues Cup a v minulém ročníku základní část MLS. Před tím mistr světa z roku 2022 působil v Paris St. Germain a Barceloně, se kterou získal deset titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.