Fotbal

Slavia - Bodö/Glimt 1:0. Eden v euforii, posila z Jihlavy odčinila úvodní chybu gólem

Sport Sport
před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a norským Bodö/Glimt.
 
Mohlo by vás zajímat

Karabach šokoval obratem v Lisabonu, Juventus ohromil v nastavení

Karabach šokoval obratem v Lisabonu, Juventus ohromil v nastavení

Nejsou to žádní eskymáci, varuje Jindřišek. Slavii čeká souboj s "klonem"

Nejsou to žádní eskymáci, varuje Jindřišek. Slavii čeká souboj s "klonem"

Priske byl po zápase s Hradcem v kabině rozhodčích. Řešit to bude i disciplinárka

Priske byl po zápase s Hradcem v kabině rozhodčích. Řešit to bude i disciplinárka

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh
Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Liga mistrů online online přenos

Právě se děje

před 4 minutami
Domácí

Mše za Kirka obrazem: smuteční nálada, ornáty, černé róby i sokolové se šavlemi

Mše za Kirka obrazem: smuteční nálada, ornáty, černé róby i sokolové se šavlemi
Prohlédnout si 17 fotografií
Zádušní mše za zavražděného amerického konzervativního influencera Charlieho Kirka se konala v úterý v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem.
Mši celebroval kardinál Dominik Duka.
Aktualizováno před 5 minutami
Polsko tlačí spojence v EU k uzavření kohoutů s ruským plynem a ropou
Zahraničí

ŽIVĚ
Polsko tlačí spojence v EU k uzavření kohoutů s ruským plynem a ropou

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
Ostré varování Ukrajiny kvůli dronům: Vyhodili jste 40 minut. Učte se, než bude pozdě
0:57
Ze světa

Ostré varování Ukrajiny kvůli dronům: Vyhodili jste 40 minut. Učte se, než bude pozdě

Ignorování ukrajinských zkušeností by mohlo být strategickou chybou.
před 39 minutami

Trápení Baníku pokračuje. Ztratil body i v dohrávce proti Teplicím

Fotbalisté Ostravy remizovali v domácí dohrávce přerušeného utkání 2. kola první ligy s Teplicemi 1:1. Zápas v červencovém termínu přerušila za stavu 1:0 pro Baník ve 25. minutě průtrž mračen a…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Slavia - Bodö/Glimt 1:0. Eden v euforii, posila z Jihlavy odčinila úvodní chybu gólem
Fotbal

ŽIVĚ
Slavia - Bodö/Glimt 1:0. Eden v euforii, posila z Jihlavy odčinila úvodní chybu gólem

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a norským Bodö/Glimt.
před 1 hodinou
Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord
Ostatní sporty

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Rychlobruslař Metoděj Jílek, který by měl patřit k medailovým želízkům Česka na olympiádě v Miláně, překonal na kontrolních závodech světový rekord.
před 1 hodinou
"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly
Ostatní sporty

"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly

Norové sledovali život slavné atletické rodiny Ingebrigtsenů v televizní show. Letos u soudu viděli její úplné rozklížení.
Další zprávy