Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG

V jeho páté minutě zařídil tři body a pojistku vedení pařížského favorita v tabulce po centru jen 174 cm vysoký Portugalec Joao Neves.
Zatímco Šulce vyřadilo zranění stehenního svalu, Karabec naskočil z lavičky v 64. minutě. V té době byl stav 2:2, který zlomil až v závěru Neves hlavičkou, na niž slovenský gólman Dominik Greif nedosáhl. Lyon v tabulce klesl o místo na sedmé, na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.
Oba čeští záložníci se z klubu přesunou do Prahy, kde se v pondělí reprezentanti sejdou před posledními dvěma zápasy letošního roku.
Francouzská fotbalová liga - 12. kolo:
Lorient - Toulouse 1:1 (44. Pagis z pen. - 65. Sidibé z pen.), Angers - Auxerre 2:0 (71. vlastní Akpa, 86. Peter), Mety - Nice 2:1 (53. Hein z pen., 84. Diallo - 35. Cho), Štrasburk - Lille 2:0 (33. a 62. Emegha), Lyon - Paris St. Germain 2:3 (30. Moreira, 50. Maitland-Niles - 26. Zaire-Emery, 33. Kvaracchelija, 90.+5 Neves).
Tabulka:
|1.
|Paris St. Germain
|12
|8
|3
|1
|24:11
|27
|2.
|Marseille
|12
|8
|1
|3
|28:11
|25
|3.
|Lens
|12
|8
|1
|3
|21:11
|25
|4.
|Štrasburk
|12
|7
|1
|4
|24:16
|22
|5.
|Lille
|12
|6
|2
|4
|23:15
|20
|6.
|Monako
|12
|6
|2
|4
|24:21
|20
|7.
|Lyon
|12
|6
|2
|4
|18:15
|20
|8.
|Rennes
|12
|4
|6
|2
|19:17
|18
|9.
|Nice
|12
|5
|2
|5
|17:18
|17
|10.
|Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18:16
|16
|11.
|FC Paříž
|12
|4
|2
|6
|18:21
|14
|12.
|Le Havre
|12
|3
|5
|4
|13:17
|14
|13.
|Angers
|12
|3
|4
|5
|10:15
|13
|14.
|Mety
|12
|3
|2
|7
|12:27
|11
|15.
|Brest
|12
|2
|4
|6
|14:21
|10
|16.
|Nantes
|12
|2
|4
|6
|11:18
|10
|17.
|Lorient
|12
|2
|4
|6
|14:26
|10
|18.
|Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7:19
|7
Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 na hřišti Vallecana a podruhé v sezoně ztratili body. Poprvé od 30. srpna se v LaLize neprosadil nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé, zůstal zatím na 13 gólech.
Real vyšel střelecky naprázdno podruhé během posledních pěti dnů, protože v Lize mistrů prohrál na hřišti Liverpoolu 0:1. Jeho náskok v čele tabulky se ztenčil na tři body, Barcelona totiž i díky hattricku Roberta Lewandowského zvítězila 4:2 na hřišti Celty Vigo.
Polský kanonýr nastoupil ve španělské lize v základní sestavě po více než měsíci a se sedmi brankami je nyní nejlepším střelcem týmu. Celta Vigo vzdorovala Barceloně většinu prvního poločasu, kdy dvakrát srovnala skóre. Ve čtvrté minutě nastavení první půle však Barceloně vrátil potřetí vedení Yamal.
Barcelona inkasovala v každém z posledních 10 zápasů ve všech soutěžích, což je její nejhorší série bez čistého konta od března 2013. Tehdy katalánský celek neudržel nulu třináctkrát po sobě. Celta Vigo prohrála poprvé od konce září a po pěti soutěžních výhrách, v tabulce je na 13. místě.
Athletic Bilbao, který se v dalším zápase Ligy mistrů utká 25. listopadu s pražskou Slavií, zvítězil 1:0 nad posledním Oviedem. První výhru po třech porážkách zajistil baskickému celku Nico Williams, který se trefil podruhé v sezoně.
Bilbao se díky brance mistra Evropy posunulo v tabulce na sedmé místo. Ligový nováček Oviedo nezvítězilo v pátém ligovém zápase po sobě.
Španělská fotbalová liga - 12. kolo:
Bilbao - Oviedo 1:0 (25. N. Williams), Vallecano - Real Madrid 0:0, Mallorca - Getafe 1:0 (14. Muriqi), Valencie - Betis Sevilla 1:1 (82. Rioja - 74. C. Hernández), Celta Vigo - FC Barcelona 2:4 (12. Carreira, 43. Iglesias - 10. z pen, 37. a 74. Lewandowski, 45.+4 Yamal).
Tabulka:
|1.
|Real Madrid
|12
|10
|1
|1
|26:10
|31
|2.
|FC Barcelona
|12
|9
|1
|2
|32:15
|28
|3.
|Villarreal
|12
|8
|2
|2
|24:10
|26
|4.
|Atlético Madrid
|12
|7
|4
|1
|24:11
|25
|5.
|Betis Sevilla
|12
|5
|5
|2
|19:13
|20
|6.
|Espaňol Barcelona
|12
|5
|3
|4
|15:15
|18
|7.
|Bilbao
|12
|5
|2
|5
|12:13
|17
|8.
|Getafe
|12
|5
|2
|5
|12:14
|17
|9.
|FC Sevilla
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|10.
|Alavés
|12
|4
|3
|5
|11:11
|15
|11.
|Elche
|12
|3
|6
|3
|13:14
|15
|12.
|Vallecano
|12
|4
|3
|5
|12:14
|15
|13.
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|15:18
|13
|14.
|San Sebastian
|12
|3
|4
|5
|14:17
|13
|15.
|Mallorca
|12
|3
|3
|6
|12:18
|12
|16.
|Pamplona
|12
|3
|2
|7
|9:13
|11
|17.
|Valencie
|12
|2
|4
|6
|11:21
|10
|18.
|Girona
|12
|2
|4
|6
|11:24
|10
|19.
|Levante
|12
|2
|3
|7
|16:23
|9
|20.
|Oviedo
|12
|2
|2
|8
|7:20
|8
Fotbalisté Interu Milán v 11. kole italské ligy zvítězili 2:0 nad Laziem Řím a před reprezentační přestávkou se posunuli do čela Serie A. "Nerazzuri" k výhře nasměroval gólem ve třetí minutě Lautaro Martínez, který se trefil i s přispěním břevna. Druhou branku přidal ve druhém poločase jeho kolega z útoku Ange-Yoan Bonny.
Inter vyhrál sedmé z posledních osmi ligových utkání a do čela tabulky se dostal poprvé v sezoně. Lazio inkasovalo po čtyřech zápasech s čistým kontem a prohrálo po šesti utkáních. V tabulce je deváté.
AS Řím zvítězilo 2:0 nad Udine a z druhé příčky zaostává o skóre. Do vedení ho poslal záložník Pellegrini, který ve 42. minutě proměnil penaltu a navázal na čtvrteční trefu v Evropské lize do sítě Glasgow Rangers. O druhý gól se postaral turecký obránce Celik. V italské lize se prosadil poprvé.
Mistrovská Neapol prohrála 0:2 v Boloni. Domácí uhájili neporazitelnost na vlastním stadionu v této sezoně, obránce Boloni Martin Vitík zůstal na lavičce a potřetí za sebou se do hry nedostal. Neapol bez zraněného Kevina De Bruyneho navíc neskórovala už ve třetím utkání v řadě.
Neprosadila se dnes ani proti až třetímu gólmanovi v klubu, sedmnáctiletému Massimu Pessinovi, jenž si prožil v lize premiéru. Na hřiště přišel už v osmé minutě, poté co se zranil Lukasz Skorupski. Neapol zůstala bez gólu už v minulém kole proti Comu i v úterní Lize mistrů proti Frankfurtu. Venku prohrála potřetí, v celé minulé sezoně přitom pouze dvakrát.
Bergamo podlehlo 0:3 Sassuolu a čeká na výhru už sedm kol, což se mu stalo poprvé od října 2018. V dresu nováčka, který na hřišti Atalanty bodoval po osmi letech, dvakrát skóroval křídelník Berardi. Jednatřicetiletý kapitán nejprve v prvním poločase proměnil penaltu a po změně stran se prosadil po samostatném úniku. Po individuální akci mistr Evropy z roku 2021 také přihrál na gól Pinamontimu.
Zápas mezi dvěma celky z sestupového pásma Janovem a Fiorentinou skončil remízou 2:2. Na lavičce Janova se poprvé představil nový trenér Daniele De Rossi, který nahradil po odvolání Patricka Vieiry dočasného kouče Roberta Murgitu, a tým pod jeho vedením poprvé skóroval na domácím hřišti. Remízu Janovu zachránil útočník Colombo, který 10 minut předtím neproměnil penaltu.
Fiorentina prodloužila svůj klubový rekord na 11 ligových zápasů bez vítězství na začátku sezony. Ke zlomení nepomohlo ani odvolání trenéra Stefana Pioliho, jehož nahradil kouč Paolo Vanoli. "Fialky" zůstaly na posledním 20. místě tabulky. Janov je osmnáctý.
Italská fotbalová liga - 11. kolo:
Bergamo - Sassuolo 0:3 (29. z pen. a 66. Berardi, 47. Pinamonti), Boloňa - Neapol 2:0 (50. Dallinga, 66. Lucumi), FC Janov - Fiorentina 2:2 (15. Östigard, 60. Colombo - 20. Gudmundsson z pen., 57. Piccoli), AS Řím - Udine 2:0 (42. Pellegrini, 61. Celik), Inter Milán - Lazio Řím 2:0 (3. Martínez, 62. Bonny).
Tabulka:
|1.
|Inter Milán
|11
|8
|0
|3
|26:12
|24
|2.
|AS Řím
|11
|8
|0
|3
|12:5
|24
|3.
|AC Milán
|11
|6
|4
|1
|17:9
|22
|4.
|Neapol
|11
|7
|1
|3
|16:10
|22
|5.
|Boloňa
|11
|6
|3
|2
|18:8
|21
|6.
|Juventus Turín
|11
|5
|4
|2
|14:10
|19
|7.
|Como
|11
|4
|6
|1
|12:6
|18
|8.
|Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14:12
|16
|9.
|Lazio Řím
|11
|4
|3
|4
|13:9
|15
|10.
|Udine
|11
|4
|3
|4
|12:17
|15
|11.
|Cremona
|11
|3
|5
|3
|12:13
|14
|12.
|FC Turín
|11
|3
|5
|3
|10:16
|14
|13.
|Bergamo
|11
|2
|7
|2
|13:11
|13
|14.
|Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9:14
|10
|15.
|Lecce
|11
|2
|4
|5
|8:14
|10
|16.
|Pisa
|11
|1
|6
|4
|8:14
|9
|17.
|Parma
|11
|1
|5
|5
|7:14
|8
|18.
|FC Janov
|11
|1
|4
|6
|8:16
|7
|19.
|Hellas Verona
|11
|0
|6
|5
|6:16
|6
|20.
|Fiorentina
|11
|0
|5
|6
|9:18
|5