Fotbal

Liverpool dál padá. Na hřišti Manchesteru City prohrál rozdílem třídy

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Manchester City ve šlágru 11. kola anglické fotbalové ligy zvítězil 3:0 nad Liverpoolem a v tabulce je druhý o čtyři body za vedoucím Arsenalem.
Erling Haaland
Erling Haaland | Foto: Reuters

Na vítězství se čtrnáctým ligovým gólem v sezoně podílel Erling Haaland, který poslal City do vedení ve 29. minutě. Norskému kanonýrovi nyní chybí jediná trefa, aby dosáhl mety 100 gólů v Premier League.

Haaland mohl skórovat už o 16 minut dřív, ale penaltu mu zneškodnil Mamardašvili. Gruzínský gólman potvrdil, že penalty chytat umí. Od začátku sezony 2023/24 zlikvidoval už šestý pokutový kop, což se za tu dobu žádnému jinému brankáři v pěti nejlepších evropských soutěžích nepovedlo.

Manchester City soupeři ještě do poločasu odskočil na rozdíl dvou branek, poté co se trefil Španěl Nico. Skóre pak uzavřel Belgičan Doku, který Mamardašviliho překonal ranou zpoza vápna ke vzdálenější tyči. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly zvítězili v sedmém domácím zápase po sobě. Liverpool naopak prohrál čtvrtý ligový zápas venku v řadě, což se mu stalo poprvé od roku 2012. V tabulce se obhájce titulu propadl na 8. místo.

Nottingham Forest otočil zápas s Leedsem, zvítězil 3:1 a poprvé od úvodního kola naplno bodoval. Aston Villa porazila 4:0 Bournemouth a Brentford ve druhém poločase otočil duel s Newcastlem a zvítězil 3:1.

Nottingham, který má po odvolání Nuna Espírito Santa a Angeho Postecogloua už třetího kouče v sezoně, prohrával od 13. minuty. Vedení Leedsu však vydrželo jen dvě minuty, než se trefil poprvé v anglické lize záložník Sangaré. První výhru pod vedením Seana Dycheho si Nottingham zajistil po brankách ve druhém poločase, o které se postaral hlavou Gibbs-White a v nastaveném čase z penalty Anderson. Forest i tak zůstal na předposledním místě, Leeds je šestnáctý.

Účet Aston Villy při čtyřgólovém vítězství nad Bournemouthem otevřel argentinský záložník Buendía trefou z přímého kopu. Druhý gól přidal Belgičan Onana a postaral se o to, že i šestá z posledních tref Aston Villy padla zpoza pokutového území. Po změně stran se prosadili střídající Barkley a Malen, oba po rohových kopech.

Vítězství Brentfordu nad Newcastlem režíroval dvěma góly Braziec Thiago, který se trefil ve čtvrtém domácím zápase po sobě a i tentokrát byla jedna z jeho branek vítězná.

Související

Konec nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Oslnil už gestem, pak zbláznil i hlasatele

West Ham - Burnley (Tomáš Souček)

Anglická fotbalová liga - 11. kolo:

Aston Villa - Bournemouth 4:0 (28. Buendía, 40. Onana, 77. Barkley, 82. Malen), Brentford - Newcastle 3:1 (78. z pen. a 90.+5 Thiago, 56. Schade - 27. Barnes), Crystal Palace - Brighton 0:0, Nottingham - Leeds 3:1 (15. Sangaré, 68. Gibbs-White, 90.+1 E. Anderson z pen.- 13. Nmecha), Manchester City - Liverpool 3:0 (29. Haaland, 45.+3 Nico, 63. Doku).

Tabulka:

1. Arsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. Manchester City 11 7 1 3 23:8 22
3. Chelsea 11 6 2 3 21:11 20
4. Sunderland 11 5 4 2 14:10 19
5. Tottenham 11 5 3 3 19:10 18
6. Aston Villa 11 5 3 3 13:10 18
7. Manchester United 11 5 3 3 19:18 18
8. Liverpool 11 6 0 5 18:17 18
9. Bournemouth 11 5 3 3 17:18 18
10. Crystal Palace 11 4 5 2 14:9 17
11. Brighton 11 4 4 3 17:15 16
12. Brentford 11 5 1 5 17:17 16
13. Everton 11 4 3 4 12:13 15
14. Newcastle 11 3 3 5 11:14 12
15. Fulham 11 3 2 6 12:16 11
16. Leeds 11 3 2 6 10:20 11
17. Burnley 11 3 1 7 14:22 10
18. West Ham 11 3 1 7 13:23 10
19. Nottingham 11 2 3 6 10:20 9
20. Wolverhampton 11 0 2 9 7:25 2
 
Mohlo by vás zajímat

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek
Fotbal sport Obsah Manchester City Liverpool F.C. Premier League

Právě se děje

před 22 minutami
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů
Praha

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
před 30 minutami
Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie
Fotbal

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Slavia vede ligu. Ve šlágru 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže sešívaní dokázali zvládnout bláznivý duel a vyhrát 5:3 v Plzni.
Aktualizováno před 53 minutami
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných
Česká liga

Přenos skončil
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Sledovali jste online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Slavií Praha.
před 57 minutami
Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa
Zahraničí

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol.
před 1 hodinou
Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback
Zahraničí

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Po letech odklonu se mladí lidé opět obrací na víru. Co ale stojí za tímto nečekaným obratem?
před 1 hodinou
Karta se dál obrací. Norris vyhrál i hlavní závod, Piastriho zbrzdil trest
Motorismus

Karta se dál obrací. Norris vyhrál i hlavní závod, Piastriho zbrzdil trest

Lando Norris v McLarenu vyhrál v Sao Paulu i hlavní závod a navýšil své vedení v čele seriálu.
před 1 hodinou
Liverpool dál padá. Na hřišti Manchesteru City prohrál rozdílem třídy
Fotbal

Liverpool dál padá. Na hřišti Manchesteru City prohrál rozdílem třídy

Manchester City v šlágru 11. kola anglické fotbalové ligy zvítězil 3:0 nad Liverpoolem a v tabulce je druhý o čtyři body za Arsenalem, Liverpool osmý.
Další zprávy