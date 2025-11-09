Liverpool dál padá. Na hřišti Manchesteru City prohrál rozdílem třídy

Na vítězství se čtrnáctým ligovým gólem v sezoně podílel Erling Haaland, který poslal City do vedení ve 29. minutě. Norskému kanonýrovi nyní chybí jediná trefa, aby dosáhl mety 100 gólů v Premier League.
Haaland mohl skórovat už o 16 minut dřív, ale penaltu mu zneškodnil Mamardašvili. Gruzínský gólman potvrdil, že penalty chytat umí. Od začátku sezony 2023/24 zlikvidoval už šestý pokutový kop, což se za tu dobu žádnému jinému brankáři v pěti nejlepších evropských soutěžích nepovedlo.
Manchester City soupeři ještě do poločasu odskočil na rozdíl dvou branek, poté co se trefil Španěl Nico. Skóre pak uzavřel Belgičan Doku, který Mamardašviliho překonal ranou zpoza vápna ke vzdálenější tyči. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly zvítězili v sedmém domácím zápase po sobě. Liverpool naopak prohrál čtvrtý ligový zápas venku v řadě, což se mu stalo poprvé od roku 2012. V tabulce se obhájce titulu propadl na 8. místo.
Nottingham Forest otočil zápas s Leedsem, zvítězil 3:1 a poprvé od úvodního kola naplno bodoval. Aston Villa porazila 4:0 Bournemouth a Brentford ve druhém poločase otočil duel s Newcastlem a zvítězil 3:1.
Nottingham, který má po odvolání Nuna Espírito Santa a Angeho Postecogloua už třetího kouče v sezoně, prohrával od 13. minuty. Vedení Leedsu však vydrželo jen dvě minuty, než se trefil poprvé v anglické lize záložník Sangaré. První výhru pod vedením Seana Dycheho si Nottingham zajistil po brankách ve druhém poločase, o které se postaral hlavou Gibbs-White a v nastaveném čase z penalty Anderson. Forest i tak zůstal na předposledním místě, Leeds je šestnáctý.
Účet Aston Villy při čtyřgólovém vítězství nad Bournemouthem otevřel argentinský záložník Buendía trefou z přímého kopu. Druhý gól přidal Belgičan Onana a postaral se o to, že i šestá z posledních tref Aston Villy padla zpoza pokutového území. Po změně stran se prosadili střídající Barkley a Malen, oba po rohových kopech.
Vítězství Brentfordu nad Newcastlem režíroval dvěma góly Braziec Thiago, který se trefil ve čtvrtém domácím zápase po sobě a i tentokrát byla jedna z jeho branek vítězná.
Anglická fotbalová liga - 11. kolo:
Aston Villa - Bournemouth 4:0 (28. Buendía, 40. Onana, 77. Barkley, 82. Malen), Brentford - Newcastle 3:1 (78. z pen. a 90.+5 Thiago, 56. Schade - 27. Barnes), Crystal Palace - Brighton 0:0, Nottingham - Leeds 3:1 (15. Sangaré, 68. Gibbs-White, 90.+1 E. Anderson z pen.- 13. Nmecha), Manchester City - Liverpool 3:0 (29. Haaland, 45.+3 Nico, 63. Doku).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|3.
|Chelsea
|11
|6
|2
|3
|21:11
|20
|4.
|Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14:10
|19
|5.
|Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|6.
|Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|7.
|Manchester United
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8.
|Liverpool
|11
|6
|0
|5
|18:17
|18
|9.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|17:18
|18
|10.
|Crystal Palace
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|11.
|Brighton
|11
|4
|4
|3
|17:15
|16
|12.
|Brentford
|11
|5
|1
|5
|17:17
|16
|13.
|Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14.
|Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|15.
|Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16.
|Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|17.
|Burnley
|11
|3
|1
|7
|14:22
|10
|18.
|West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|19.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|10:20
|9
|20.
|Wolverhampton
|11
|0
|2
|9
|7:25
|2