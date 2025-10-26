Fotbal

Krejčí akrobaticky přihrál na gól, ale Wolverhampton padl trefou v nastavení

Fotbalisté Arsenalu v 9. kole anglické Premier League porazili 1:0 Crystal Palace a upevnili si vedení v tabulce. Na druhé místo poskočil Bournemouth po vítězství 2:0 nad trápícím se Nottinghamem. Na dně tabulky zůstal Wolverhampton po domácí prohře 2:3 s Burnley. Nepomohla mu ani gólová asistence českého reprezentanta Ladislava Krejčího.
Ladislav Krejčí (vpravo) v souboji
Ladislav Krejčí (vpravo) v souboji | Foto: Reuters

Arsenalu zařídil výhru v londýnském derby záložník Eze, který před sezonou přišel právě z Crystalu Palace. Gól do sítě bývalého klubu v 39. minutě proto neslavil.

Arsenal neprohrál v desátém soutěžním zápase po sobě a posedmé v řadě vyhrál. Crystal Palace prohrál podruhé v ročníku a neodčinil čtvrteční porážku v Konferenční lize v Larnace.

Také Bournemouth rozhodl o vítězství už v prvním poločase. Nejprve se ve 25. minutě trefil přímo z rohu Tavernier a o 15 minut později se nechytatelně prosadil Francouz Kroupi. Bournemouth od úvodní porážky od Liverpoolu nenašel v lize už osm zápasů přemožitele.

Nottingham naopak stejně dlouho čeká na výhru a zůstává v sestupovém pásmu. Nepomohla mu zatím ani druhá změna trenéra v ročníku, kdy Angeho Postecogloua nahradil Sean Dyche.

Aston Villa se po vítězství na Manchesterem City stala prvním anglickým týmem od sezony 1936/37, který v nejvyšší soutěži nevyhrál prvních pět zápasů a následně zvítězil čtyřikrát po sobě. Jediným gólem o tom rozhodl v 19. minutě obránce Cash. Manchester City prohrál po devíti soutěžních zápasech a potvrdil, že na stadionu Aston Villy se mu nedaří. Nebodoval zde ve třetí sezoně po sobě.

Tottenham nasměroval k vítězství dvěma góly v prvním poločase nizozemský stoper Van de Ven, který se v obou případech trefil hlavou po centru. Krátce po vedoucím gólu mohl Everton srovnat, ale gól irského obránce O'Briana rozhodčí kvůli ofsajdu neuznal.

Třetí branku Spurs přidal minutu před koncem střídají Sarr. Senegalský záložník se rovněž prosadil hlavou a zpečetil čtvrtou ligovou výhru Tottenhamu na hřišti soupeře po sobě.

Wolverhampton proti Burnley prohrával o dvě branky už po půlhodině hry, al

Wolverhampton proti Burnley prohrával o dvě branky už po půlhodině hry, ale do konce poločasu se mu po trefách Larsena z penalty a Munetsiho podařilo srovnat.

Na druhý gól zimbawskému záložníkovi akrobaticky nahrál Krejčí a zapsal první asistenci za klub.

Hosté ale o vítězství rozhodli v páté minutě nastavení, kdy lacinou ztrátu Bellegarda uprostřed hřiště potrestal střídající Jihoafričan Foster.

Anglická fotbalová liga - 9. kolo:

Arsenal - Crystal Palace 1:0 (39. Eze), Aston Villa - Manchester City 1:0 (19. Cash), Bournemouth - Nottingham 2:0 (25. Tavernier, 40. Kroupi), Wolverhampton - Burnley 2:3 (42. Larsen z pen., 45.+4 Munetsi - 14. a 30. Flemming, 90.+5 Foster), Everton - Tottenham (19. a 45+6. van de Ven, 89. P. Sarr)

 
