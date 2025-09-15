Fotbal

"Gólfest" s českým podpisem. Kovář třikrát inkasoval, přesto si nakonec oddechl

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 1 hodinou
Brankář fotbalistů Eindhovenu Matěj Kovář se podílel na přestřelce v nizozemské lize, když v utkání s Nijmegenem pustil za svá záda hned tři střely. Jeho celek se přesto radoval z vítězství 5:3, gólů ale mohlo padnout ještě víc: i proto, že český reprezentant v závěru zavinil penaltu. Tjarron Chery ji ovšem napálil jen do břevna.
Sestřih utkání Nijmegen - Eindhoven | Video: Associated Press

"PSV vládl gólfestu," referuje agentura AP o zápase, v němž obhájce titulu společně s Nijmegenem těšil fanoušky ofenzivním představením.

Eindhoven potřeboval odčinit šokující prohru 0:2 s nováčkem soutěže Telstarem z minulého kola a začátek duelu mu vyšel. 

Ricardo Pepi otevřel ve 12. minutě skóre střelou k tyči, ve 30. minutě po sóle od půlky hřiště a kličce gólmanovi zvýšil vedení favorita Ruben van Brummell.

Vzápětí Kováře pokořil Virgil Misidjan a snížil, prakticky po rozehrání se ovšem míč dostal k Joeymu Veermanovi, jenž nádhernou ranou do šibenice vrátil hostům dvougólové vedení a ukončil divokou pasáž zápasu.

Už na 4:1 posunul po pauze skóre znovu Pepi a zdálo se být rozhodnuto. Jenže v 53. minutě snížil Youssef El Kachati, a když Chery v 69. opět vyzrál na Kováře, dostali se domácí na rozdíl jediného zásahu.

Více klidu vrátil Eindhovenu v 72. minutě Myron Boadu trefou na 5:3, a stav už nezměnila ani penalta, kterou vyrobil Kovář, když fauloval střídajícího Van Crooije.

Eindhoven s českým brankářem mezi tyčemi už potřetí v řadě dostal v Eredivisie minimálně dva góly, v sezoně jich inkasoval už osm. Přesto vede tabulku, ovšem Feyenoord a Alkmaar mají odehráno o zápas méně.

Výhru o víkendu slavil i druhý český gólman v nejvyšší nizozemské soutěži. Ajax s Vítězslavem Jarošem zvítězil doma nad Zwolle 3:1, ale také nešlo o úplně pohodovou záležitost.

Sestřih utkání Ajax - Zwolle | Video: Associated Press

Favorit sice vedl ve 37. minutě 2:0 po trefách Davyho Klassena a Miky Godtse, v 69. však na Jaroše vyzrál Kaj de Rooij a o tři minuty později poslal tentýž hráč míč za jeho záda znovu. Z vyrovnání se ovšem hosté neradovali dlouho, kvůli ofsajdu gól neplatil.

Vítězství pak Ajaxu pojistil v 86. minutě svým druhým zásahem v utkání Godts.

Dva Češi proti sobě nastoupili v duelu Almela s Alkmaarem, který vyhráli hosté 2:1. Za vítěze přišel Matěj Šín na trávník v 79. minutě, u domácích naskočil Jan Žambůrek o čtyři minuty později. Gól už během jejich pobytu na hřišti nepadl.

Nizozemská fotbalová liga - 5. kolo:

Nijmegen - PSV Eindhoven 3:5, Ajax Amsterdam - Zwolle 3:1, Almelo - Alkmaar 1:2, Feyenoord Rotterdam - Heerenveen 1:0, Deventer - Volendam 3:0, Twente Enschede - Breda 2:2, Excelsior Rotterdam - Sparta Rotterdam 0:1, Utrecht - Groningen 0:1, Telstar - Sittard 1:3.

1. PSV Eindhoven 5 4 0 1 17:8 12
2. Feyenoord Rotterdam 4 4 0 0 9:1 12
3. Ajax Amsterodam 5 3 2 0 10:4 11
4. Alkmaar 4 3 1 0 9:4 10
5. Nijmegen 5 3 0 2 17:9 9
6. Utrecht 5 3 0 2 11:4 9
7. Groningen 5 3 0 2 10:9 9
8. Sparta Rotterdam 5 3 0 2 7:11 9
9. Sittard 4 2 1 1 9:7 7
10. Deventer 5 1 3 1 9:9 6
11. Zwolle 4 2 0 2 4:5 6
12. Volendam 5 0 4 1 6:9 4
13. Twente Enschede 5 1 1 3 4:7 4
14. Telstar 5 1 1 3 5:9 4
15. Breda 5 1 1 3 4:9 4
16. Excelsior Rotterdam 5 1 0 4 3:12 3
17. Heerenveen 5 0 2 3 5:8 2
18. Almelo 5 0 0 5 2:16 0
 
Mohlo by vás zajímat

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen

Takhle jsme se snad prezentovali naposledy, nechápal kapitán Sparty Sörensen

Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Horejš o Vindahlovi: Myslí, že si z něj sedneme na pr...? Brankáře pak napadl ředitel

Bouře v Hrobce i bláznivé vítání Zafeirise. Byl to šok, líčí Pavlenka přesun do Řecka

Bouře v Hrobce i bláznivé vítání Zafeirise. Byl to šok, líčí Pavlenka přesun do Řecka
Fotbal sport Obsah Matěj Kovář Vítězslav Jaroš Ajax Amsterdam PSV Eindhoven

Právě se děje

před 11 minutami
Nejdříve StB, pak pohraničník a člen ANO. Vrah a "převlékač kabátů" se odvolal pozdě
Domácí

Nejdříve StB, pak pohraničník a člen ANO. Vrah a "převlékač kabátů" se odvolal pozdě

Případ vraždy, ve které figuruje bývalý pohraničník a operativec StB, míří k soudu. Jen v jedné z "větví". Bude se řešit výše odškodnění.
před 15 minutami
Myslela, že kupuje cetku. Sběratelka narazila v sekáči na nečekaný historický klenot
Magazín

Myslela, že kupuje cetku. Sběratelka narazila v sekáči na nečekaný historický klenot

V houstonském sekáči se ukrýval zdánlivě obyčejný náramek. Vyklubal se z něj historický kousek, který okouzlil sociální sítě.
před 30 minutami
Pět centimetrů od finále. Velké zklamání, netajil Juška a nevěděl, co se stalo
Ostatní sporty

Pět centimetrů od finále. Velké zklamání, netajil Juška a nevěděl, co se stalo

Finalista loňských olympijských her dnes na atletickém šampionátu v Tokiu vypadl v kvalifikaci.
Aktualizováno před 32 minutami
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli
Kultura

Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli

Švédský kulturní kánon rozdělil národ. Seznam kulturních symbolů a hodnot má vzdělávat a integrovat, kritici varují před politickým podtextem.
před 53 minutami
Izrael má ve válce v Gaze neotřesitelnou podporu USA, řekl Rubio
Zahraničí

Izrael má ve válce v Gaze neotřesitelnou podporu USA, řekl Rubio

Šéfdiplomat USA vyjádřil Izraeli neotřesitelnou podporu Spojených států při snaze dosáhnout vytyčených cílů ve válce v Pásmu Gazy.
před 1 hodinou
Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh
Česká liga

Bičík: Sparta? Zničující, pak se zápas těžko honí. Hrdina Slavie napsal krásný příběh

Bývalý ligový brankář v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz rozebírá i neproměňování šancí Plzně či možné odvolání ostravského trenéra Pavla Hapala.
Další zprávy