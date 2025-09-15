"Gólfest" s českým podpisem. Kovář třikrát inkasoval, přesto si nakonec oddechl

"PSV vládl gólfestu," referuje agentura AP o zápase, v němž obhájce titulu společně s Nijmegenem těšil fanoušky ofenzivním představením.
Eindhoven potřeboval odčinit šokující prohru 0:2 s nováčkem soutěže Telstarem z minulého kola a začátek duelu mu vyšel.
Ricardo Pepi otevřel ve 12. minutě skóre střelou k tyči, ve 30. minutě po sóle od půlky hřiště a kličce gólmanovi zvýšil vedení favorita Ruben van Brummell.
Vzápětí Kováře pokořil Virgil Misidjan a snížil, prakticky po rozehrání se ovšem míč dostal k Joeymu Veermanovi, jenž nádhernou ranou do šibenice vrátil hostům dvougólové vedení a ukončil divokou pasáž zápasu.
Už na 4:1 posunul po pauze skóre znovu Pepi a zdálo se být rozhodnuto. Jenže v 53. minutě snížil Youssef El Kachati, a když Chery v 69. opět vyzrál na Kováře, dostali se domácí na rozdíl jediného zásahu.
Více klidu vrátil Eindhovenu v 72. minutě Myron Boadu trefou na 5:3, a stav už nezměnila ani penalta, kterou vyrobil Kovář, když fauloval střídajícího Van Crooije.
Eindhoven s českým brankářem mezi tyčemi už potřetí v řadě dostal v Eredivisie minimálně dva góly, v sezoně jich inkasoval už osm. Přesto vede tabulku, ovšem Feyenoord a Alkmaar mají odehráno o zápas méně.
Výhru o víkendu slavil i druhý český gólman v nejvyšší nizozemské soutěži. Ajax s Vítězslavem Jarošem zvítězil doma nad Zwolle 3:1, ale také nešlo o úplně pohodovou záležitost.
Favorit sice vedl ve 37. minutě 2:0 po trefách Davyho Klassena a Miky Godtse, v 69. však na Jaroše vyzrál Kaj de Rooij a o tři minuty později poslal tentýž hráč míč za jeho záda znovu. Z vyrovnání se ovšem hosté neradovali dlouho, kvůli ofsajdu gól neplatil.
Vítězství pak Ajaxu pojistil v 86. minutě svým druhým zásahem v utkání Godts.
Dva Češi proti sobě nastoupili v duelu Almela s Alkmaarem, který vyhráli hosté 2:1. Za vítěze přišel Matěj Šín na trávník v 79. minutě, u domácích naskočil Jan Žambůrek o čtyři minuty později. Gól už během jejich pobytu na hřišti nepadl.
Nizozemská fotbalová liga - 5. kolo:
Nijmegen - PSV Eindhoven 3:5, Ajax Amsterdam - Zwolle 3:1, Almelo - Alkmaar 1:2, Feyenoord Rotterdam - Heerenveen 1:0, Deventer - Volendam 3:0, Twente Enschede - Breda 2:2, Excelsior Rotterdam - Sparta Rotterdam 0:1, Utrecht - Groningen 0:1, Telstar - Sittard 1:3.
|1.
|PSV Eindhoven
|5
|4
|0
|1
|17:8
|12
|2.
|Feyenoord Rotterdam
|4
|4
|0
|0
|9:1
|12
|3.
|Ajax Amsterodam
|5
|3
|2
|0
|10:4
|11
|4.
|Alkmaar
|4
|3
|1
|0
|9:4
|10
|5.
|Nijmegen
|5
|3
|0
|2
|17:9
|9
|6.
|Utrecht
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|7.
|Groningen
|5
|3
|0
|2
|10:9
|9
|8.
|Sparta Rotterdam
|5
|3
|0
|2
|7:11
|9
|9.
|Sittard
|4
|2
|1
|1
|9:7
|7
|10.
|Deventer
|5
|1
|3
|1
|9:9
|6
|11.
|Zwolle
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|12.
|Volendam
|5
|0
|4
|1
|6:9
|4
|13.
|Twente Enschede
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|14.
|Telstar
|5
|1
|1
|3
|5:9
|4
|15.
|Breda
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|16.
|Excelsior Rotterdam
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
|17.
|Heerenveen
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|18.
|Almelo
|5
|0
|0
|5
|2:16
|0