Naše výsledky byly heroické, říká Koubek. Plzeň podle něj ztrácí svůj "computer"

Trenér Miroslav Koubek označil výkony a výsledky fotbalistů Plzně v uplynulé sezoně za heroické. Třiasedmdesátiletý nejstarší kouč české nejvyšší soutěže po výhře 4:1 nad Jabloncem v závěru nadstavby vyzdvihl, že jeho svěřenci konečným druhým místem v tabulce vylepšili loňské postavení, získali i více bodů a zároveň došli až do osmifinále Evropské ligy.

Koubka také těší, že se Viktoria kvalifikovala do předkola Ligy mistrů. Na tiskové konferenci nevyloučil, že po odchodu kapitána Lukáše Kalvacha bude muset s mužstvem trochu pozměnit herní styl.

Plzeň se po třetích místech z předchozích dvou sezon nejvyšší soutěže posunula o jednu pozici a zároveň získala o čtyři body více než v minulém ročníku. Podruhé za sebou také byla nejlepším českým klubem v evropských pohárech.

"Myslím, že sezonu můžeme hodnotit jako úspěšnou. Jsme druzí, udělali jsme oproti loňsku v tabulce jeden krůček nahoru. Máme více bodů než v minulé sezoně. Ještě navíc v kontextu s tím, jak jsme postoupili v Evropě. Strašně si vážím toho mužstva, je to až heroický výsledek," řekl Koubek.

"Sehráli jsme 55 soutěžních zápasů v součtu s českým pohárem a všichni víme, že jsme to odehráli třeba i v trochu užším kádru. Takže klobouk dolů před hráči, před soudržností týmu a schopností udržet i v tomhle náročném programu takovou konstantní výkonnost. Byly tam nějaké výkyvy, ale to k tomu patří," doplnil Koubek.

Jeho tým získal definitivu druhého místa až v závěrečném pátém kole nadstavby, v níž měl nakonec bilanci tří výher a dvou porážek.

"Mrzely mě ty dvě prohry po dobrých výkonech. Oba zápasy se ne daly, ale měly vyhrát. Jak na Slavii (při vedení 3:1), tak s Baníkem Ostrava. Nejhůř mi bylo po porážce s Baníkem, když jsme si ho úplně pustili na záda. Museli jsme bojovat až do posledního kola. Mohlo být rozhodnuto daleko dřív," řekl Koubek.

Je rád, že ho s Viktorií po účastech v Konferenční a Evropské lize bude v létě čekat kvalifikace nejprestižnější Ligy mistrů. Tým začne ve 2. předkole.

"Mám radost, že jsme během těch dvou tří sezon vystoupali z třetí evropské soutěže do druhé a teď máme šanci se pokusit i o tu první. Těšíme se, proto jsme to dnes chtěli za každou cenu vyhrát a být druzí. Chceme se posouvat. Bude to zase další zajímavá konfrontace. Už to asi nebude Kostanaj a podobně, budou to těžší kalibry. Nemáme jistou Evropu (na podzim), víme, že vicemistr se musí prokousat minimálně jedním úspěšným dvojzápasem," připomněl Koubek.

S Viktorií se dnes rozloučil jeden z kapitánů záložník Kalvach, který neprodlouží končící smlouvu. Koubek ho stáhl v polovině druhé půle a celý stadion spustil velké ovace vestoje.

"Takhle brzo jsem ho ještě nestřídal. Už jsem ho fakt chtěl pošetřit, aby ještě nedošlo k nějaké nešťastné náhodě. Za stavu 4:0 bylo jasné, že už musí odejít," řekl Koubek.

"Nepochybně bude scházet, byl to playmaker mužstva z hlediska zakládání útoků, usměrňování hry, tvorby hry odzadu. Dokázal se ve vhodných situacích dostávat i nahoru, vstřelil nějaké branky. Má pro to cit, má veliké vnímání hry, je to nesmírně chytrý hráč, doslova computer (počítač). Tohle se těžko bude nahrazovat, ale musíme. Honí se mi hlavou, jestli vymyslet něco jiného. Ještě si počkáme na příchody a potom už můžeme něco z té hlíny uplácat jako sochař. Zase budeme tvořit třeba nějakou jinou strukturu," doplnil.

Opustit mužstvo by mohl i vítěz ankety o nejlepšího hráče ligové sezony Pavel Šulc, o jehož odchodu do zahraničí se spekuluje.

"Dokud tady bude, tak v plánech bude figurovat. Určitě musíme potenciálně počítat s tím, že může odejít. Strašně mu to všichni přejeme, aby to bylo kvalitní angažmá, které si tady vykopal. Musíme samozřejmě s tou variantou počítat a na základě toho dělat hráče s určitým předstihem. Koukáme za roh a něco máme připraveného. Doufám, že to klapne," uvedl Koubek s úsměvem.

Vedle Kalvacha končí ve Viktorii i brazilský halfbek Cadu, naopak pokračovat podle trenéra bude další z kapitánů stoper Lukáš Hejda, který už v této sezoně příliš nenastupoval.

"Potřebujeme dobrý kádr do šířky, silný kádr. Takže žádným příchodům kvalitních hráčů se nebráním. Teď nám odešli Cadu a Kalvach, takže tady je potřeba přemýšlet, co s tím. To je furt dokola. Určitě nějací hráči přijdou, na tyhle věci musíme myslet a zavčas mít připravené varianty," doplnil Koubek.