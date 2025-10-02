Fotbal

Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sport Sport
před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Shamrockem Rovers.
 
Mohlo by vás zajímat

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Plzeň - Malmö 3:0. Domácí zvyšují vedení, Viktoria ale jde také do deseti

Plzeň - Malmö 3:0. Domácí zvyšují vedení, Viktoria ale jde také do deseti

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky
Fotbal sport Obsah online online přenos Konferenční liga AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza
Hokej

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze.
před 1 hodinou
Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0
Fotbal

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Fotbalisté Plzně vyhráli ve 2. kole Evropské ligy nad Malmö 3:0 a vítězně zvládli první zápas po trenérské změně. Góly dali Vydra, Durosinmi a Spáčil.
před 1 hodinou
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel
Fotbal

ŽIVĚ
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Shamrockem Rovers.
před 2 hodinami
Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral
Domácí

Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Mluvčí podniku Daniel Šabík sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Aktualizováno před 2 hodinami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 2 hodinami
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku
Zprávy

ŽIVĚ
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

Klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem jsme sledovali v online reportáži.
Další zprávy