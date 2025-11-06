Fotbal

Sparta - Raków 0:0. Drama na Letné vrcholí. Haraslína naštval Priske, zase ho stáhl

Aktualizováno před 3 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Rakówem Čenstochová.
 
Nastoupil Schick a bylo to, posteskl si po porážce Mourinho

Liga miliardářů: 1. Plzeň, 2. Sparta, 3. Slavia. Ale ve skutečnosti se hraje o víc

Schick vstal z lavičky a trefil vítězství, Barcelona je po divočině ráda za bod

Výpadek, který ve Spartě předvádět nemůžeme. Haraslín promluvil i o svém zranění

Sparta - Raków 0:0. Drama na Letné vrcholí. Haraslína naštval Priske, zase ho stáhl
Sparta - Raków 0:0. Drama na Letné vrcholí. Haraslína naštval Priske, zase ho stáhl

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Rakówem Čenstochová.
