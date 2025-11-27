Fotbal

Legia - Sparta. Priskeho družina hraje v Konferenční lize znovu proti Polákům

Sport Sport
před 34 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Legií Varšava a Spartou Praha.
 
před 10 minutami
Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, aby monitorovala Trumpova prohlášení
Zahraničí

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, aby monitorovala Trumpova prohlášení

K nočnímu sledování vývoje v USA Dánsko zřejmě přistoupilo v důsledku diplomatické roztržky mezi Kodaní a Washingtonem ohledně Grónska.
Aktualizováno před 16 minutami
Ukrajinci budou jednat s Američany o míru a zárukách, uvedl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci budou jednat s Američany o míru a zárukách, uvedl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Možná ztratíte svoje děti, varuje generál. Macron chce víc mladých v armádě
Zahraničí

Možná ztratíte svoje děti, varuje generál. Macron chce víc mladých v armádě

"Máme máme ekonomickou i demografickou převahu, abychom porazili režim v Kremlu, chybí nám ale odvaha," varuje francouzský náčelník generálního štábu.
před 34 minutami
Legia - Sparta. Priskeho družina hraje v Konferenční lize znovu proti Polákům
Fotbal

ŽIVĚ
Legia - Sparta. Priskeho družina hraje v Konferenční lize znovu proti Polákům

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Legií Varšava a Spartou Praha.
před 42 minutami
Zprávy

Velký kritik Fialy, jenž je spojován s jihočeským kmotrem. Kdo je odpadlík z ODS Kuba

Velký kritik Fialy, jenž je spojován s jihočeským kmotrem. Kdo je odpadlík z ODS Kuba
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).
Aktualizováno před 43 minutami
"Na otázky odpovídat nebudu." Babiš skončil s projevem a odešel ze sněmovny
Domácí

ŽIVĚ
"Na otázky odpovídat nebudu." Babiš skončil s projevem a odešel ze sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Čirá láska na pódiu. Prahu okouzlil hvězdný tenorista Bernheim s manželkou
Hudba

Čirá láska na pódiu. Prahu okouzlil hvězdný tenorista Bernheim s manželkou

Francouzský lyrický tenorista Benjamin Bernheim je právem považován za špičku ve svém oboru. Nedávno zazpíval v Obecním domě.
