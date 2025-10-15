Fotbal

"Nekončí, projevil dostatek sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol českého alibismu

před 23 minutami
Tohle angažmá se zrovna nepovedlo. Už od začátku svého působení u reprezentace Ivan Hašek bojoval s vysokými nároky i nedůvěrou veřejnosti. Tým přebíral otřesený po kauze Belmondo a i přes dílčí úspěch v Lize národů základní cíl nesplnil: od boje o přímý postup na MS Češi byli hodně, ale hodně daleko.
Ivan Hašek
Komentář - Na Haška padl stín vlastně už před jeho nástupem. FAČR volbu trenéra o měsíc odložil, což rozvířilo řadu různých spekulací. Třeba tu, jak probíhal předvýběr nového kouče. Shortlisty, analýzy, profilace, sledování? Ani ne.

Erudovanější techniky výběru ani nebyly potřeba, jména byla jasná. Nedostižitelný Jindřich Trpišovský, v záloze pak tři sázky na osvědčenou jistotu: Michal Bílek, Ivan Hašek a evergreen podobných výběrů Vítězslav Lavička.

Ivan Hašek byl mou osobní volbou," nechal se slyšet někdejší předseda FAČR Petr Fousek.

Ano, po nájezdech loupežníků tlupy Romana Berbra byla svazová pokladna prázdná. Odvaha sáhnout po mladém, progresivním trenérovi však není nákladná, stejně jako dát si tu práci a mrknout se po dostupném odborníkovi ze zahraničí. Slováci to udělali a na ME nelitovali. Češi ano.

Sečteno, podtrženo: Působení Ivana Haška ilustrovalo typický alibismus, který dlouhou dobu vládl na pražském Strahově. Český vrcholový fotbal je malým rybníčkem, ve kterém se všichni velmi dobře znají. Profesionální rozhodnutí často ovlivňují a překrývají osobní vazby. Někdy se tomu říká klientelismus.

Petr Fousek je navíc výborným úředníkem, ale jeho strategií bylo nedělat silná rozhodnutí (= nikoho si nenaštvat).

Hašek sice nebyl nejpopulárnější volbou, ale pokud by měl selhat, odpovědnost by byla na něm jako na zkušeném kouči. Pokud by vyhořel zahraniční nebo mladý trenér, kritika by šla za vedením svazu.

Tím však festival alibismu zdaleka nekončil. Hašek za necelé dva roky předvedl hned tři propadáky, pokud tedy nepočítáme vystoupení na mistrovství Evropy v Německu. Že jste čekali nějakou adekvátní reakci?

Ale soupeř byl přece silný… jedeme dál.

"Trenér určitě o rezignaci neuvažoval. Jasně prezentoval sebekritiku, co se týká výsledku i výkonu v Gruzii," odmítl Petr Fousek konec trenéra národního týmu po ostudě v hornaté kavkazské zemi (1:4).

Zní to jako námět na dobrý vtip a může to zkusit každý, kdo na to má nervy. Třeba po časně ranním návratu z restauračního zařízení můžete hlásit už od dveří: miláčku, rád bych ti tady v předsíni odprezentoval sebekritiku. Otázka je, jak by to dopadlo.

Poněkud překvapivé momenty se odehrály i na tiskové konferenci po utkání na Faerských ostrovech. Ze slov Ivana Haška by někdo mohl nabýt dojmu, že Češi cestovali na ostrovy obklopené Atlantikem k utkání s někým jiným, než je 136. mančaft světového žebříčku.

"Každý zápas je zkrátka jiný, každý soupeř je jiný. Můžeme se měřit i s těmi nejsilnějšími, i když zápas tady se nám nepovedl. Tady jsme propadli. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký ukazatel k mistrovství světa," bagatelizoval průšvih Hašek, zatímco nakrknutý záložník Václav Černý prchal od televizního mikrofonu.

Jedním z mála, kdo pojmenoval věci pravým jménem, byl manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který se za výkon reprezentačního áčka omluvil. Vedení FAČR následně Haška odvolalo a zároveň představilo strategii výběru nového trenéra.

A prioritou je zahraničí. "Teď budou probíhat jednání. Chceme najít koncepční řešení, které bude dávat smysl pro čtyřleté období do roku 2030. Pavel Nedvěd jako generální manažer dostal od výkonného výboru pověření, aby se připravil delší seznam adeptů ze zahraničí, kteří by vyhovovali dlouhodobé čtyřleté koncepci. Z toho delšího seznamu by se vytvořil kratší list a následně by byla dvě až tři jména předložena pro dlouhodobou spolupráci," uvedl šéf FAČR David Trunda s tím, že by překlenovacím obdobím mohl mužstvo provést zkušený Miroslav Koubek.

 Že by konečně ta správná cesta?

 
