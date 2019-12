Koller o Silvestrovském derby: Bylo to zbytečně vyhecované, mohl jsem se krotit

Historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller si za Spartu poprvé zahrál tradiční Silvestrovské derby fotbalových internacionálů proti Slavií a na umělé trávě v Edenu byl hodně vidět.

Jedním gólem přispěl k remíze 3:3 a ve vyhecovaném závěru exhibičního utkání si vysloužil také žlutou kartu. Šestačtyřicetiletý útočník připustil, že byl pro něj zápas hodně fyzicky náročný a že za rok bude zvažovat účast ve veteránské kategorii.

"Byla to pro mě taková novinka, takže jsem nevěděl, co od toho očekávat. Bylo to pro mě fyzicky hodně náročné a pak i zbytečně vyhecované i z mé strany. Mohl jsem se trochu krotit, ale jinak to hodnotím pozitivně. Bylo to dobré rozloučení s rokem 2019," řekl novinářům Koller.

Ve 22. minutě zápasu hraného na 2×25 minut srovnal na 2:2. "Jsem rád, že jsem mohl přispět, že jsem byl aspoň trochu platný. Ale příští rok budu spíš asi zvažovat tu starší kategorii," podotkl Koller. "Myslím, že remíza je zasloužená. Slavia hrála taky dobře, bylo to hodně vyrovnané," dodal.

Na Silvestrovské derby se chystal mimo jiné v Brazílii, kde před pár dny odehrál turnaj internacionálů v dresu bývalého klubu Dortmundu. "Za účasti Borussie, Barcelony, Bayernu Mnichov a Sao Paula jsme skončili třetí. První zápas jsme prohráli s Barcelonou 0:2, pak jsme porazili Bayern v utkání o třetí místo 3:2. Dával jsem jeden gól. Hráli jsme v Sao Paulu, přišlo 35 nebo 40 tisíc diváků na šedesátitisícovém stadionu. Sestavy byly zajímavé, sešlo se hodně skvělých hráčů. Všichni jsme si to tam užili," řekl Koller.

"Předevčírem jsem byl ještě hrát halový turnaj v Drážďanech s Dortmundem. Snažím se nějak udržovat, hraju tenis, hokej, fotbal, malý fotbal. Jak se dá, tak se snažím. Samozřejmě proti hráčům, kteří nedávno hráli nebo ještě dokonce hrají profesionální soutěže, je to už pro mě hodně náročné. Ale šlo to," doplnil Koller.

Na podzim měl více času na zápasy za rodnou Smetanovu Lhotu v jižních Čechách, která hraje okresní přebor. "Dřív jsem neměl tolik času. Teď jsem víc v Čechách, tak chodím hrát pravidelněji. Už větší část sezony hraju. Za šest zápasů jsem dal asi osm nebo devět gólů," řekl bývalý hráč Sparty, Lokerenu, Anderlechtu, Dortmundu, Monaka, Norimberku, Samary a Cannes.

Uplynulý rok pro něj byl z osobního hlediska hodně náročný. "Radši bych už přešel do roku 2020. Ten končící byl z mého pohledu takový smutnější. Umřela mi máma, řešil jsem věci i v mém osobním životě. Už se těším na rok 2020, že bude lepší," uvedl Koller, který se letos rozvedl.

"Po fotbalové stránce to bylo pozitivnější. S Dortmundem jsme byli v Hongkongu, kde jsme hráli proti Liverpoolu. Teď jsme byli v té Brazílii, pro Dortmund jsem byl dělat nějaké věci i v Japonsku. Podíval jsem se do zemí, kde jsem ještě nebyl," podotkl autor 55 reprezentačních gólů.

V příštím roce se těší na evropský šampionát, kam postoupil i český tým. "Myslím, že je šance postoupit. Hlavně aby se našim klukům dařilo a aby takové to jádro bylo zdravé. Věřím, že nezklameme a zanecháme tam dobrou stopu," uvedl Koller.

Těší ho, že se v Lipsku začalo dařit útočníkovi Patriku Schickovi. "Zaplaťpánbůh se rozstřílel, získal si místo a je zdravotně v pořádku. Pro trenéra Jardu Šilhavého to bude stěžejní hráč. Věřím, že se bude dařit i dalším útočníkům, aby ho dokázali případně doplnit. Na Euru to nebude jen o 11 hráčích, ale o celém kádru," dodal Koller.