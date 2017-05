K titulu jsme blízko, velmi blízko. Slavit chceme už v pátek, tvrdí kouč Chelsea

před 43 minutami

Jediné vítězství a je hotovo. Do konce letošního ročníku Premier League sice zbývají ještě tři kola, ale Chelsea už by už mohl vyrvat titul z rukou pouze vlastní zkrat. A uvědomuje si to i trenér londýnského klubu Antonio Conte.

Londýn - Za velký krok k mistrovskému titulu označil trenér fotbalistů Chelsea Antonio Conte pondělní výhru 3:0 nad Middlesbrough. Italský kouč měl velkou radost, jak "Blues" v dohrávce anglické ligy zareagovali na ztrátu druhého Tottenhamu. Infografika Tabulky elitních fotbalových soutěží projít infografiku Spurs nečekanou páteční prohrou 0:1 na stadionu West Hamu dali Chelsea velkou šanci a lídr tabulky ji plně využil. Už v prvním poločase se na Stamford Bridge prosadili Diego Costa s Marcosem Alonsem, po změně stran přesvědčivé vítězství nad Middlesbrough, které sestoupilo do druhé ligy, pečetil Nemanja Matič. "Udělali jsme velký krok, protože do konce sezony zbývají tři zápasy a my potřebujeme k titulu jedno vítězství. Je to naše odpověď Tottenhamu, který z posledních deseti zápasů devětkrát vyhrál a pouze jednou prohrál," řekl Conte novinářům. "Ukázali jsme velkou vůli a touhu získat titul. Nyní jsme velmi blízko, ale stále potřebujeme udělat ten poslední krok," dodal sedmačtyřicetiletý kouč. Londýnské mužstvo může oslavit šestý titul v historii a první od roku 2015 už v pátek, pokud zvítězí na hřišti West Bromwiche. "Máme situaci ve vlastních rukách a je důležité, abychom sami vyhráli a nemuseli čekat na výsledek Tottenhamu. Musíme udržet koncentraci a dobře se připravit na zápas s West Bromwichem, který určitě bude velmi těžký," konstatoval Conte. Hned svou první sezonu v Anglii může zakončit na nejvyšším stupínku. "Premier League je těžká soutěž. Jsem hrozně rád za své hráče. Ukazujeme, že si zasloužíme vyhrát ligu a chceme být mistry už v pátek," prohlásil Conte, který v letech 2012 až 2014 ovládl třikrát za sebou italskou Serii A s Juventusem Turín.

autor: ČTK | před 43 minutami

Pokračujte dál