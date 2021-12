Hvězdu PSV podruhé za rok vykradli. Do Nizozemska se už vrátit nechce

Izraelský fotbalista Eran Zahavi se po druhém vykradení svého domu v Amsterodamu už nechce vrátit do Nizozemska, kde obléká dres Eindhovenu. Napsala to izraelská média, s vedoucím týmem tabulky má čtyřiatřicetiletý ofenzivní hráč smlouvu do konce sezony.

Na rozdíl od květnového přepadení byl tentokrát Zahaviho dům prázdný, neboť fotbalista je i s rodinou v Dubaji, kde se zotavuje po operaci kolena. Podle deníku Telegraaf byl dům při nedělním vloupání kompletně vybrakován a vážně poničen. V Amsterodamu žije početná židovská komunita. V květnu Zahaviho rodinu přepadli doma dva ozbrojení lupiči. Mladíci vydávající se za doručovatele balíku Zahaviho ženu i tři malé děti spoutali a ohrožovali je pistolí. Zahavi dostal informaci o přepadení v autobuse cestou na ligový zápas v Tilburgu, do něhož nenastoupil. Lupiči dosud nebyli dopadeni. Zahavi v minulosti hrál i za telavivské kluby Hapoel a Maccabi, Palermo či Kuang-čou. S 33 góly je historicky nejlepším střelcem izraelské reprezentace, dvakrát byl ve své zemi vyhlášen fotbalistou roku.