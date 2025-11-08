Fotbal

Hradec Králové nemilosrdně naděloval. Zlínská série skončila v Ďolíčku

před 1 hodinou
Hradec Králové si pohrál s posledním Slováckem, nasázel mu čtyři branky. V rámci 15. kola Chance ligy si vítězství připsala Mladá Boleslav, zvítězila 1:0 na hřišti Dukly Praha. Venku nejtěsnějším rozdílem uspěli i Bohemians, kteří ukončili bodovou sérii Zlína.
Václav Pilař, FC Hradec Králové
Václav Pilař, FC Hradec Králové | Foto: ČTK / Taneček David

Fotbalisté Hradce Králové rozstříleli v 15. kole první ligy Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik.

Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na šesté místo. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už 10 kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.

Hradec se Slováckem popáté za sebou bodoval a v posledních čtyřech utkáních ho porazil při celkovém skóre 13:1. Svěřenci trenéra Horejše si připsali nejvyšší ligové vítězství od května, kdy stejným poměrem triumfovali v Karviné.

Slovácko rozdílem čtyř branek prohrálo poprvé od dubna, kdy doma podlehlo právě Hradci 1:5. Zároveň zaznamenalo nejvyšší venkovní ligovou porážku od loňského října, tehdy utrpělo debakl rovněž 0:4 v Liberci.

Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti "Klokanům" se mu doma nedaří. Z posledních 13 ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.

Mladá Boleslav vyhrála v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.

Mladá Boleslav potvrdila, že se jí na Julisce daří. Na stadionu Dukly prohrála jediné z posledních osmi ligových utkání. Středočeši navázali na středeční postup do čtvrtfinále domácího poháru po vítězství v penaltovém rozstřelu nad Bohemians 1905, v nejvyšší soutěži naplno bodovali teprve podruhé z minulých 11 zápasů. Dukla vyhrála jediné z posledních 10 kol.

15. kolo první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 4:0 (1:0)

Branky: 72. a 90.+2 Slončík, 22. Pilař, 80. Mihálik. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Kotalík - Kvítek (video). ŽK: Dancák - Daníček, Petržela, Šumulikoski (trenér). Diváci: 5339.

Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel - Kučera, Darida, Dancák (86. Horák), Sojka (90. Kubr) - Pilař (60. Slončík), Vlkanova (86. Griger) - Van Buren (59. Mihálik). Trenér: Horejš.

Slovácko: Borek - Ndefe (67. Barát), Vaško, Stojčevski (76. Hamza), Reinberk (88. Mulder) - Daníček (67. Petržela), Šviderský - Blahút, Havlík, Kim Sung-pin - Marinelli (67. Kvasina). Trenér: Šumulikoski.

FC Zlín - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 69. Sakala. Rozhodčí: Radina - Zoufalý, Hrabovský - Orel (video). ŽK: Reichl, Smrž (oba Bohemians). Diváci: 3011.

Zlín: Dostál - Kopečný (90.+2 Koubek), Černín, Kolář, Fukala - Ulbrich (70. Hellebrand), Didiba (85. Křapka) - Pišoja (81. Načkebija), Cupák, Bartošák (70. Kalabiška) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.

Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra (90.+2 Drchal), Sinjavskij - Sakala, Okeke - Ramírez, Čermák (90.+4 Smrž), Kovařík (90.+2 M. Kadlec) - Hilál (65. Ristovski). Trenér: Veselý.

Dukla Praha - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 33. Zíka. Rozhodčí: Berka - Hájek, Vlček - Petřík (video). ŽK: Purzitidis - Langhamer, Matoušek. Diváci: 2194.

Dukla: Matrevics - Hašek, Svozil (55. Kozma), Purzitidis - Isife (84. Velasquez), Tijani, Čermák, Šehovič - Černák (63. Gaszczyk), Kadák (63. Cissé) - Jedlička (63. Kroupa). Trenér: Holoubek.

M. Boleslav: Floder - Matoušek (90.+2 Hora), Králik, Prebsl - Kostka, Zíka, Macek, Fulnek (67. Donát) - Kolářík (67. Šubert), Langhamer (90.+2 Lehký) - Klíma (77. Vojta). Trenér: Majer.

Tabulka:

1. Slavia 14 8 6 0 24:8 30
2. Sparta 14 9 3 2 26:14 30
3. Jablonec nad Nisou 14 8 4 2 19:11 28
4. Plzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. Olomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
7. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
8. Karviná 14 7 1 6 24:20 22
9. Liberec 14 5 5 4 19:16 20
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Pardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Teplice 14 2 5 7 14:21 11
15. Ostrava 14 2 4 8 8:18 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
