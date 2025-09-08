Hodně rozpačitá příprava. Češi neporazili Saúdskou Arábii, gól dali jen z penalty

Trenér Ivan Hašek oproti pátečnímu kvalifikačnímu utkání v Černé Hoře kompletně obměnil základní sestavu a dal šanci méně vytíženým hráčům.
Debut si v národním A-mužstvu odbyli Beran s Cedidlou, v průběhu zápasu pak k premiéře naskočil i střídající Karabec.
Kapitán Souček začal jen na lavičce a v zahajovací jedenáctce reprezentace chyběl teprve podruhé za posledních 16 zápasů. Mezi tyčemi dostal šanci Kovář.
Český celek začal aktivněji. V 16. minutě se tlačil do šance Chorý, který na hrotu útoku nastoupil místo Schicka, ve skluzu ale jeho zakončení zblokoval obránce
O tři minuty později v rohu pokutového území fauloval Krále Džuhaní a slovenský rozhodčí Dohál k velkému údivu hostů nařídil penaltu.
Chorý zvolil polovysokou střelu do středu branky a z pokutového kopu s přehledem otevřel skóre.
Útočník Slavie, který si na domácí scéně odpykává disciplinární trest za úder pěstí do rozkroku protihráče, se v reprezentaci dočkal pátého gólu v 16. zápase.
Soupeř poté převzal iniciativu a ve zbytku zápasu překvapivě více držel balon. Hosté chvílemi před více než osmi tisícovkami diváků v Malšovické aréně dlouze kombinovali, ovšem v první půli se k žádné větší šanci nedostali.
Do druhého poločasu trenér Hašek třikrát vystřídal a změnu udělal i v brance; na druhou půli se postavil mezi tyče gólman Jaroš.
Další z nových hráčů na trávníku a debutant Karabec nacentroval v 64. minutě z pravé strany a Kuchtovi po Sadílkově přiťuknutí hlavou chyběl kousek, aby dosáhl na balon.
O dvě minuty později podržel domácí Jaroš, jenž vyrazil pokus Šankitího z pravé strany. Českému celku se v druhé půli ani po prostřídání nedařilo dostat do tempa a Saúdové výrazně více drželi balon.
Nakonec se přemožitelé Argentiny ze světového šampionátu v roce 2022 dočkali i vyrovnání. Sudí před vápnem odpískal střídajícímu Součkovi ruku a střídající Hamdán už v nastavení z přímého kopu trefil technickým pokusem balon přesně k tyči.
Po závěrečném hvizdu dali někteří diváci pískotem najevo nespokojenost s výkonem.
Přípravné fotbalové utkání v Hradci Králové:
Česko - Saúdská Arábie 1:1 (1:0)
Branky: 21. Chorý z pen. - 90.+1 Hamdán. Rozhodčí: Dohál - Štofik, Ferenc - Marhefka (video, všichni SR). ŽK: M. Sadílek, Šulc - Džuhaní, S. Davsárí, Madžraší. Diváci: 8316.
Česko: Kovář (46. Jaroš) - Hranáč, Vitík, Jemelka - Cedidla (64. Šulc), Beran (88. Souček), Král, D. Jurásek (64. Schick) - Černý (46. Karabec), M. Sadílek - Chorý (46. Kuchta). Trenér: Hašek.
Saúdská Arábie: Sanbí - Šankití (75. Madžraší), Sikrí, Tambaktí, Harbí (46. Búšal) - Chajbárí, Džuvajr (64. Šahrí) - Ubúd (46. Hamdán), Džuhaní (65. Násir), S. Davsárí - Buraikán (84. Sád). Trenér: Renard.