Haalanda nelze posadit. Guardiola si kvůli hvězdnému Norovi rýpl do kritiků

Cizinecká policie loni odhalila při migraci 29 235 cizinců, o 18 065 více než v roce 2021. Významný nárůst zaznamenala u tranzitní migrace, které se z celkového zjištěného počtu dopustilo 21 852 běženců. V roce 2021 to bylo 1330 migrantů. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli policejní prezident Martin Vondrášek a ředitel cizinecké policie Milan Majer. Významný nárůst souvisí podle policie s migrační vlnou především syrských uprchlíků.

"Jsme jednou z tranzitních zemí, přes kterou zejména občané Sýrie s nějakým druhem dočasné ochrany v Turecku míří do států západní Evropy," řekl Vondrášek.

Kvůli vyššímu počtu cizinců, kteří se přes Česko snaží dostat do dalších států EU, zavedlo Česko loni na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Vláda je opakovaně prodloužila, měly by pokračovat do středy. Do konce loňského roku při nich policisté odhalili 9404 běženců a 140 převaděčů. Zkontrolovali asi 2,5 milionu lidí.