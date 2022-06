Fukal: Autobus naštěstí parkovat nemusíme, ale chtělo by to víc stoperů

Češi odehráli v A skupině Ligy národů na začátku června čtyři zápasy s těžkými soupeři, ze kterých si donesli čtyři body. "Ukázali jsme, že do elitní skupiny patříme a můžeme se postavit i nejlepším týmům,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Především mě těší, že do elitní A skupiny patříme. Probojovali jsme se do ní, to je jedna věc, ale nyní jsme v těžkých zápasech proti vynikajícím týmům obstáli. Od nikoho jsme nedostali klepec 0:5. Porazili jsme Švýcary, po velice dobrém výkonu doma se Španěly remizovali 2:2. Dokázali jsme minimálně to, že jsme konkurenceschopní, pakliže vložíme do hry atributy českého fotbalu.

Můžeme si stěžovat na absence několika dobrých hráčů. Tyhle nářky ovšem neberu, vždycky někdo chybí, je zraněný, unavený, vykartovaný, bůh ví co. Jde ale o národní tým, kam chodí ti nejlepší, kádr je tak široký, že se hráči najdou.

Připouštím, že v útoku chyběl Patrik Schick, to je hráč, který na sebe strhává pozornost a je hlavním jménem naší ofenzivy. Ostatně i obránci španělského týmu prohlašovali, že jsou rádi, že nenastoupil. Velká ztráta to určitě byla, ale Jan Kuchta ho dokázal téměř plnohodnotně nahradit, velice mile mě překvapil, v jaké je formě, jak se snažil.

Prohráli jsme v Portugalsku i ve Španělsku shodně 0:2. Stály proti nám týmy, které dokážou dát ve vhodný okamžik gól, potrestat sebemenší zaváhání, každou chybičku. To z nich činí top týmy, to je ta pravá hráčská kvalita. I když má soupeř víc ze hry, přijde úder. Jsou to roky zkušeností, vyzrálosti, jak říkám, tady se odděluje prvotřídnost od průměrnosti.

Samozřejmě dá se namítnout, že Švýcaři doma porazili Portugalsko jednou úspěšnou trefou v úvodu utkání, přestože celý zápas jen bránili svůj náskok. Počet střel 8:2 a rohů 10:0 převahu hostí jasně vystihuje. Proč to tedy nevyšlo nám? Někdy se to prostě sejde, je to souhra okolností.

Ale nebudu mluvit jen o štěstí. Hodně důležitý byl totiž švýcarský úvodní gól. To se nám nepovedlo. Kdyby se nám podařilo jít v Málaze do vedení, dobrou Černého střelou nebo po úniku Kuchty, bylo by to pro náš styl hry daleko snazší. Uklidníme se, počkáme si, tlak na soupeře narůstá. My však šance neproměnili ani v Portugalsku. A šance jsme měli.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé Bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Kdybychom se nedostali na dostřel, řeknu - dobrý, nemáme na ně. Tohle je ovšem škoda. Znovu jsme tak u otázky kvality hráčů. V koncovce se rozhoduje, kdo bude úspěšný a kdo prohraje. Nebudu říkat, nebyl Schick, nebyl gól, ale zápas by se při našem vedení vyvíjel úplně jinak. Jako v domácích střetnutích. V tom máme pořád co napravovat.

Systém se třemi stopery se ukazuje jako účinný, je to dobré řešení. Nemůže se držet zarputile čtyřobráncové rozestavení, když na to nejsou hráči a přináší problémy. Já mám pocit, že i Jakub Brabec je více klasické libero, než když drží při bránění lajnu.

Ale i když to možná vzniklo jako východisko z nouze, je potřeba mít dostatek hráčů schopných ho hrát. Mít minimálně šest, osm kvalitních stoperů, dvě nebo tři varianty jsou hrozně málo. A pak už záleží jen na momentální formě, kdo nastoupí a s kým. Výkon mužstva zlepší jen konkurence, nic jiného. Je však těžké někde brát. Věříme, že někdo doroste, jedenadvacítka a áčko je ovšem obrovský rozdíl. Neustále proto opakuji, že cílem českého fotbalu musí být co nejvíce hráčů v zahraničí. Tam naroste kvalita, sebevědomí, sbírají se zkušenosti.

Mě hodně potěšilo, že jsme nezaparkovali autobus a jenom nebránili. Někdo může říci, že výsledek by byl možná stejný, ale jde přece také o fanoušky. Dívají se na mužstvo, stojí za ním, chtějí také vidět fotbal. Ocení, když zaútočíš, projevíš sebevědomí, hned je utkání baví daleko víc, než když osm hráčů stojí u vápna a zarytě brání.

Nejpříjemnějším zjištěním je však to, že na tuhle hru máme. Hráčům se dostává do hlav, že se nemusejí nikoho bát, mohou čelit komukoli. Asi Španělé či Portugalci poskládají lepší výběry, co se týče zvučných jmen, ale od toho jsou trenéři, aby vymysleli účinnou taktiku a dokázali ve správný okamžik těmto týmům čelit i je porazit.

Před trenérem Šilhavým zvedám palec nahoru, tohle je podle mého správná cesta. Když už jsme nepostoupili na mistrovství světa, mělo by se to projevit v kvalifikaci a pak na mistrovství Evropy.