Česko - Portugalsko. Ronaldovi a spol. bude čelit Vaclík, na hrotu je duo z Bayeru

Česká reprezentace má po postupu mezi elitní ligu Ligy národů slibně nakročeno k tomu, aby se mezi ní udržela. Ve čtyřech zápasech nasbírala čtyři body a je o jediný bod před Švýcarskem. Právě proti Švýcarsku svěřenci kouče Trpišovského doma zvítězili 2:1, načež uhráli cennou remízu 2:2 se Španělskem. Následovaly dvě venkovní porážky 0:2 jak v Portugalsku, tak ve Španělsku.

Bohužel, co už je jisté, že se česká reprezentace nepředstaví na mistrovství světa. V baráži o postup se šlo za bezbrankového stavu do prodloužení, v němž o postupu mužstva ze severu Evropy do další fáze rozhodl Robin Quaison.