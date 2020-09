Jednadvacítka hrála s Chorvaty bez gólů, v kvalifikaci ještě neprohrála

Čeští fotbalisté do 21 let v pondělním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Českých Budějovicích remizovali bez branek s Chorvatskem. Výběr trenéra Karla Krejčího udržel neporazitelnost ve skupině a v tabulce mu s 15 body patří první místo.

Libor Holík a Borna Sosa z Chorvatska v utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko | Foto: ČTK

"Nevím, jestli se radovat, nebo být zklamaný. Před zápasem bychom bod samozřejmě brali, protože už v zápase v Chorvatsku měl soupeř výraznou převahu a podržel nás brankář Jedlička. Ale vyhráli jsme tam," připomněl Krejčí na webu Fotbalové asociace ČR nečekaný listopadový triumf 2:1.

"Řekl bych, že jsme se z toho zápasu poučili a tentokrát nám fungoval presink. Myslím, že soupeř měl jen jednu nebo dvě šance, při kterých musel Jedlička ukázat nějaký zákrok. Jinak se nám je dařilo do ničeho nepouštět," přidal kouč, jehož tým nyní čekají v kvalifikaci zápasy ve Skotsku, v Litvě a Řecku.

Český tým, kterému chyběl talentovaný Karabec povolaný do seniorského výběru na duel Ligy národů se Skotskem, byl sice v prvním poločase aktivnější, ale do výrazných šancí se dlouho nedostával. Navíc už v 19. minutě musel kvůli zranění střídat záložník Šulc, místo kterého na trávník přišel Matoušek.

Jako první naopak zahrozili ve 35. minutě Chorvaté. Na přihrávku Sosy si naběhl Špikič, ale tečí trefil jen brankáře Jedličku. Domácí se dostali ke slovu až v úplném závěru, kdy si na dobrý centr Holíka naběhl Drchal, ale na dva góly z předchozího zápasu v San Marinu (6:0) nenavázal a hlavičkoval pouze do připraveného gólmana Šempera.

Ve druhém poločase Chorvaté přidali, ale stejně jako domácí si vypracovali jedinou velkou šanci. V 55. minutě se dostal za obranu Musa, ale nepříjemnou střelu útočníka pražské Slavie vyrazil Jedlička na roh. Na opačné straně utekl Drchal, při zakončení mu ale uskočil míč a jeho pokus skončil nad.

"Nechtěli jsme kolem nich běhat a dát jim hodně prostoru. Snažili jsme se hrát do těla a moc jim to nevonělo. Škoda, že jsme nedokázali využít několik brejkových situací. Myslím, že kdyby jedno z mužstev dalo gól, tak by vyhrálo. V závěru mi přišlo, že nikdo spíš nechtěl prohrát, a skončilo to spravedlivou dělbou bodů," uvedl Krejčí.

Český tým díky remíze udržel neporazitelnost v kvalifikaci a s 15 body vede tabulku o dva body před Řeckem, které má ale odehráno o zápas méně, stejně jako s deseti body třetí Chorvatsko. Na Euro postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let v Českých Budějovicích:

4. skupina:

ČR - Chorvatsko 0:0

Rozhodčí: Stojanov - Venev, Stoilov (všichni Bulh.). ŽK: Drchal, Plechatý, Havelka, Šašinka - Šverko, Sosa, Ivanušec, Moro. Bez diváků.

ČR: Jedlička - Holík, Plechatý, Ladislav Krejčí, Sadílek - Bucha, Havelka (90.+2 Lingr), Šašinka, Janošek, Šulc (19. Matoušek) - Drchal (78. Granečný). Trenér: Karel Krejčí.

Chorvatsko: Šemper - Šutalo, Erlič, Šverko, Sosa - Ivanušec, Moro, Nejašmič, Majer (68. Bistrovič) - Špikič (60. Dolček), Musa (76. Kulenovič). Trenér: Rukavina.

