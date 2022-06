Češi proti Barceloně, Realu, Chelsea. A odehráli jsme výborný zápas, těšilo Šilhavého

Přestože čeští fotbalisté podlehli v závěrečném červnovém zápase skupiny A2 Ligy národů ve Španělsku 0:2, podle trenéra Jaroslava Šilhavého odehráli výborný zápas. Kouč mužstvo pochválil i celkově za výkony na končícím srazu, během něhož reprezentanti museli za 11 dnů zvládnout čtyři duely.

"Úžasný zápas. Byl plný stadion, fanoušci podporovali domácí mužstvo a v téhle atmosféře jsme odehráli výborný zápas. Sahali jsme minimálně po zdramatizování vývoje utkání," řekl Šilhavý, jehož svěřenci měli úvodní dvě větší šance.

"První poločas jsme navzdory tomu, že jsme ho prohráli 0:1, odehráli velmi dobře. Kluci hráli nahoru, byli aktivní, z toho pramenily šance, které jsme nedali," popisoval šedesátiletý kouč. "Ve druhém poločase to samé. Jakmile jsme pak dostali druhou branku, už nebyla síla s tím něco udělat," doplnil.

Jeho svěřenci podle něj paradoxně navzdory porážce odehráli ve Španělsku lepší zápas než před týdnem doma v Praze, kde s trojnásobnými mistry Evropy remizovali 2:2.

"Bylo to naopak než doma. Známe sílu španělského fotbalu, jací jsou to skvělí hráči. Myslel jsem si, že s podporou plného hlediště nás zatlačí trochu víc. Asi jsme je trochu překvapili naší aktivitou, že jsme nezalezli do bloku a hráli odvážně. Jen škoda, že jsme nedali gól," zopakoval Šilhavý.

Jeho celek během červnového srazu nejprve doma porazil Švýcarsko 2:1 a remizoval se Španělskem 2:2 a poté venku prohrál 0:2 v Portugalsku i ve Španělsku. Šilhavému přitom vypadlo a scházelo až 15 hráčů včetně útočníka Patrika Schicka či záložníka Antonína Baráka.

"Když jsme si před zápasem analyzovali Španěly, je na tabuli napsaná sestava, kdo asi bude hrát, kdo přibyde. Když jsem to viděl, tak tam byla Barcelona, Real Madrid, Chelsea. A my jsme sem přijeli v tomhle termínu s kluky, které jsme třeba museli donominovat," poznamenal Šilhavý.

"Neříkám, že nebyly znát třeba dovednosti, rychlosti a souhra soupeřů, ale myslím, že jsme jim s tímhle týmem dokázali vzdorovat. Je to hlavně o charakteru. Tyhle zápasy nás posouvají. Když si vezmeme ty věci s nominací, timing zápasů, že se to hraje v čase dovolených, tak kluci k tomu přistoupili jako profíci. Zvládli to skvěle," doplnil kouč.

Český tým, který hraje elitní úroveň soutěže ve třetím ročníku poprvé, má po čtyřech z šesti zápasů v tabulce na kontě o bod více než poslední Švýcarsko. V září reprezentanti zakončí skupinu duely s Portugalskem a ve Švýcarsku. Vítěz tabulky projde do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B.

"Celkově je vývoj skupiny očekávaný, Portugalci a Španělé plní roli favoritů. Každý bod je zlatý, pro nás je konfrontace s těmito soupeři výborná. Budeme se teď připravovat na domácí zápas s Portugalskem. Byť je to silný tým, hráči viděli, že je můžeme zaskočit. Budeme s nimi chtít udělat body a třeba to Švýcaři nezvládnou ve Španělsku. Případně si to pak s nimi rozdáme ve Švýcarsku," dodal Šilhavý.