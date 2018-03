Wales nasázel pořádající Číně šest gólů, Češi už se chystají na Suáreze a spol.

před 1 hodinou

Slavnému záložníkovi Ryanu Giggsovi vyšla premiéra v roli trenéra národního týmu na jedničku, Gareth Bale si připsal hattrick.

Nan-ning - Fotbalisté Walesu při premiéře trenéra Ryana Giggse zahájili přípravný turnaj čtyř zemí v Číně, kde hraje i český tým, suverénní výhrou 6:0 nad domácím výběrem.

Hattrickem se blýskl hvězdný útočník Gareth Bale a s celkovými 29 reprezentačními góly překonal národní rekord Iana Rushe. Wales se v pondělním finále China Cupu utká s vítězem pátečního duelu mezi Českem a Uruguayí. S poraženým semifinalistou si zahraje Čína o konečné třetí místo.

Wales v Nan-ningu poslal do vedení už ve druhé minutě Bale a křídelní útočník Realu Madrid zvýšil za dvacet minut po další přihrávce Sama Vokese. Ten se sám prosadil ve 38. minutě a těsně před pauzou přidal čtvrtý gól debutant Harry Wilson v den svých 21. narozenin.

Hosté i po změně stran dominovali a hladce procházeli čínskou obranou. V 58. minutě skóroval podruhé Vokes, chvíli po něm Bale zkompletoval premiérový reprezentační hattrick a překonal Rushe. Svěřenci Marcella Lippiho se v závěru nedočkali ani čestného úspěchu. Jü Chan-čchao po uvolnění dobře vystřelil, ale brankář Wayne Hennessey míč konečky prstů vytáhl na tyč.

V dějišti turnaje už jsou i čeští reprezentanti. Ti měli původně do Číny odletět z Prahy už v úterý odpoledne, ale kvůli závažné poruše letadla odcestovali až ve středu před polednem náhradním strojem. Dvanáctihodinový let ve speciálně upraveném letadle zvládl tým bez problémů a kolem šesté hodiny ráno místního času přistál v Nan-ningu.

"Dorazili jsme se zpožděním, ale pevně věřím, že se dokážeme na utkání stoprocentně nachystat. Samotná cesta byla bezproblémová, hráči mají maximální komfort také na hotelu. Únava je samozřejmě nadále citelná, ale dnešní trénink a především pak večerní odpočinek aklimatizaci hodně pomohou," prohlásil kouč Karel Jarolím.

Uruguay, která na jeho výběr na úvod čeká, je podle něj velmi těžký soupeř, který se může opřít o skvělé individuality. "Není univerzální recept, jak útočníky typu Suareze či Cavaniho bránit. Základem je samozřejmě maximální koncentrace, minimalizace chyb. Jejich genialita spočívá právě v tom, že dokážou trestat sebemenší zaváhání. Chystáme se na ně, ale zároveň na celý tým soupeře," uvedl Jarolím před konfrontací s účastníkem světového šampionátu v Rusku.

V přípravě čekají Austrálie a Nigérie

Čeští reprezentanti už také vědí, s kým odehrají přípravu v červnu. Nejprve se 1. června utkají s Austrálií a 6. června s Nigérií. Pro oba soupeře budou zápasy, které se odehrají v Rakousku, přípravou na mistrovství světa v Rusku.

"Chceme od 28. května do 7. června na soustředění do Rakouska. Prvního tam budeme mít Austrálii a šestého pak Nigérii. Oba zápasy mám víceméně potvrzené, jsou to velmi kvalitní týmy," uvedl Šeterle.

China Cup v Nan-ningu - semifinále:

Čína - Wales 0:6 (0:4)

Branky: 2., 21. a 62. Bale, 38. a 58. Vokes, 45. Wilson.

Čína: Jen Ťün-ling - Wang Šen-čchao (46. Li Süe-pcheng), Feng Siao-tching (71. Teng Chan-wen), Che Kuan (46. Liou I-ming), Čeng Čeng - Chao Ťün-min, Chuang Po-wen (46. Che Čchao) - Wu Lej, Jü Ta-pao (46. Čao Sü-ž'), Wej Š'-chao - Gao Lin (46. Jü Chan-čchao). Trenér: Lippi.

Wales: Hennessey - Gunter, Williams, Chester (71. Lockyer), Davies (70. Mepham) - Allen (63. L. Evans), King - Wilson (71. Watkins), Bale (63. Woodburn), John - Vokes (63. Bradshaw). Trenér: Giggs.