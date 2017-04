Fotbalisté Toulouse dostali padáka. Stříleli ze vzduchovky po chodcích

před 29 minutami

Dva mladí fotbalisté, kteří v únoru vystřelili vzduchovkou z auta na chodce, byli propuštěni z Toulouse.

Paříž -.Desátý klub francouzské ligy kvůli incidentu ukončil hostování devatenáctiletého Odsonneho Edouarda z Paris St. Germain a skončil také o rok starší Mathieu Cafaro.

"To, co Odsonne udělal, je neodpustitelné a skandální. Za nás už si nikdy nezahraje, vracíme ho zpátky do Paris St. Germain," řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RMC předseda klubu Olivier Sadran. "Byl u toho ještě jeden hráč a ten u nás taky skončil," přidal Sadran.

K incidentu došlo v únoru, kdy Edouard s vozem zastavil u chodníku a Cafaro zasáhl chodce diabolkou do ucha. Případem se zabývá rovněž policie, která oba hráče identifikovala na základě kamerových záznamů díky poznávací značce Edouardova vozu.

