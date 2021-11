Jablonec pouze remizoval s Alkmaarem. Pleštil odstoupil, protože nemohl dýchat

Fotbalisté Jablonce v předposledním pátém utkání skupiny Evropské konferenční ligy remizovali 1:1 s Alkmaarem. Domácí poslal v sedmé minutě do vedení Miloš Kratochvíl, těsně před pauzou srovnal Hakon Evjen.

Svěřenci trenéra Petra Rady nedokázali soupeři oplatit zářijovou venkovní porážku 0:1. Ve čtyřčlenné tabulce klesli z postupového druhého místa na třetí o bod za Randers, který v Dánsku zdolal 2:1 Kluž. Na hřišti rumunského týmu Jablonečtí za dva týdny odehrají závěrečné utkání skupiny D.

Tabulku vede Alkmaar o čtyři body před Randers a už má jisté prvenství, naopak poslední Kluž ztratila šanci na postup. Vítězové skupin nové soutěže se kvalifikují do osmifinále, druzí v pořadí ve vyřazovací fázi o kolo dříve narazí na celky z třetích příček v Evropské lize.

"Bod je asi podle vývoje zápasu spravedlivý a musíme ho brát. Hráli jsme asi proti nejsilnějšímu soupeři ve skupině," řekl Rada na tiskové konferenci. "Pro nás je důležité to, že v posledním zápase jedeme do Kluže s tím, že chceme vyhrát, abychom měli šanci. Randers hraje na Alkmaaru, uvidíme," doplnil jablonecký kouč.

Domácí začali výborně a už v sedmé minutě otevřeli skóre. Krob z přímého kopu nacentroval do šestnáctky a Kratochvíl hlavičkou pod břevno nečekaně přehodil zaskočeného brankáře Vindahl-Jensena.

"Já chodím takhle na první vždycky a Krobys (Krob) to ví. Jestli mě hledal, nevím, ale trefil jsem to tak, jak jsem chtěl. Myslím, že tohle je hrozně nepříjemné pro gólmana, on couvá do brány a nevidí. Za mě to byl hezký gól, a ne gólmanova chyba," popsal Kratochvíl.

Po souboji s Wijndalem následně musel odstoupit jablonecký záložník Pleštil, který měl problémy s dýcháním. V 18. minutě ho nahradil Malínský. "Vypadá to s ním hodně špatné, co se týče zdravotního stavu. Nemohl dýchat. Podle některých nepotvrzených zpráv by měl mít zápal plic. Z toho pohledu je určitě nepříjemné, že jsme museli tak brzo střídat," uvedl Rada.

Chvíli nato hostující Karlsson ze standardní situace o kousek minul branku. Severočeši, kteří jsou v domácí soutěži až třináctí, drželi s dvanáctým týmem nizozemské ligy krok. Gólman Alkmaaru vyrazil Krobův střílený centr a pohlídal si také Čvančarovu střelu.

Hosté si ale v závěru prvního poločasu vytvořili tlak. Pavlidisův pokus ještě na brankové čáře zastavil Krob, ale ve 44. minutě už vyrovnal Evjen po otočce v pokutovém území a přesné střele k tyči.

"Dostali jsme zbytečnou branku. Hráč je sám, gólman na něj vyběhne, pak se vrací. Hráč se znova otáčí s balonem, má strašně moc času na to, aby přihrál," upozornil Rada.

Po změně stran na obou stranách výrazně ubylo šancí. Ta největší přišla až v 75. minutě na straně Alkmaaru, ale De Wit z dobré pozice o kousek minul Hanušovu branku.

Do větších příležitostí se nedostali ani Jablonečtí, kteří nezvítězili ani v šestém pohárovém duelu s nizozemským protivníkem. AZ naopak udržel neporazitelnost i po osmé soutěžní konfrontaci s českým týmem.

"V poslední fázi, 30 metrů před bránou, nám chyběl klid, větší přesnost přihrávky, lepší udržení míče i lepší zahrávání standardních situací," prohlásil Rada.

FK Jablonec - AZ Alkmaar 1:1 (1:1)

Branky: 7. Kratochvíl - 44. Evjen. Rozhodčí: Schüttengruber - Brandner, Steinacher (všichni Rak.). ŽK: Hanuš, Surzyn, Zelený, Krob - De Wit, Clasie, Witry, Martins Indi.

Jablonec: Hanuš - Holík, Surzyn, Zelený, Krob - Pleštil (18. Malínský), Houska (74. Doležal), Považanec, Kratochvíl (82. Hübschman), Pilař - Čvančara. Trenér: Rada.

Alkmaar: Vindahl-Jensen - Witry (79. Sugawara), Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Midtsjö (90. Aboukhlal), De Wit, Clasie - Evjen (63. Reijnders), Pavlidis (79. Gudmundsson), Karlsson. Trenér: Jansen.

Randers - Kluž 2:1 (0:0). Branky: 68. Kamara, 76. Piesinger - 72. Deac.

1. Alkmaar 5 3 2 0 7:3 11 2. Randers 5 1 4 0 9:8 7 3. Jablonec nad Nisou 5 1 3 1 6:6 6 4. Kluž 5 0 1 4 2:7 1

Skupina A

Helsinky - Alaškert 1:0 (0:0). Branka: 48. Tanaka.

Maccabi Tel Aviv - LASK Linec 0:1 (0:0). Branka: 89. Horvath.

1. Linec 5 4 1 0 9:1 13 2. Maccabi Tel Aviv 5 3 1 1 13:3 10 3. Helsinky 5 2 0 3 5:12 6 4. Alaškert 5 0 0 5 3:14 0

Skupina B

Flora Tallinn - Partizan Bělehrad 1:0 (1:0). Branka: 44. Miller.

Anorthosis Famagusta - Gent 1:0 (1:0). Branka: 27. Christodulopulos.

1. Gent 5 3 1 1 5:2 10 2. Partizan Bělehrad 5 2 1 2 5:3 7 3. Flora Tallinn 5 1 2 2 5:7 5 4. Famagusta 5 1 2 2 5:8 5

Skupina C

Bodö/Glimt - CSKA Sofia 2:0 (1:0). Branky: 25. Fet, 85. Botheim.

AS Řím - Luhansk 4:0 (2:0). Branky: 46. a 75. Abraham, 15. Perez, 33. Zaniolo.

1. Bodö/Glimt 5 3 2 0 13:4 11 2. AS Řím 5 3 1 1 15:9 10 3. Luhansk 5 2 0 3 4:10 6 4. CSKA Sofia 5 0 1 4 1:10 1

Skupina E

Maccabi Haifa - Union Berlín 0:1 (0:0). Branka: 66. Ryerson.

1. Feyenoord Rotterdam 5 3 2 0 9:5 11 2. Slavia Praha 5 2 1 2 7:6 7 3. Union Berlín 5 2 0 3 7:8 6 4. Maccabi Haifa 5 1 1 3 1:5 4

Skupina F

Slovan Bratislava - PAOK Soluň 0:0

Lincoln Red Imps - FC Kodaň 0:4 (0:2). Branky: 5. Johanesson, 7. Lerager, 63. Boving, 73. Hojlund.

1. FC Kodaň 5 4 0 1 13:5 12 2. Slovan Bratislava 5 2 2 1 8:5 8 3. PAOK Soluň 5 2 2 1 6:4 8 4. Lincoln 5 0 0 5 2:15 0

Skupina G

Rennes - Arnhem 3:3 (2:1). Branky: 9., 39. a 69. Laborde - 43. Huisman, 75. Buitink, 90. Openda.

Mura - Tottenham 2:1 (1:0). Branky: 11. Horvat, 90.+5 Maroša - 72. Kane. ČK: 32. Sessegnon (Tottenham).

1. Rennes 5 3 2 0 10:7 11 2. Tottenham 5 2 1 2 11:8 7 3. Arnhem 5 2 1 2 9:8 7 4. Mura 5 1 0 4 4:11 3

Skupina H

Kajrat Almaty - Basilej 2:3 (1:1). Branky: 23. Love, 56. Hovhanisjan - 45. Arthur z pen., 69. Zhegrova, 73. Kasami. ČK: 90.+3 Vorogovskij (Almaty).

Karabach - Omonia Nikósie 2:2 (0:1). Branky: 49. vlastní Psaltis, 88. Andrade - 43. Ďuriš z pen., 90. Gomez. ČK: 66. Kiko (Omonia).