Hvězda Realu Modrič odejde po konci klubového MS do AC Milán

Záložník Realu Madrid Luka Modrič po skončení mistrovství světa fotbalových klubů odejde do AC Milán. Potvrdil to trenér milánského celku Massimiliano Allegri. Devětatřicetiletý chorvatský kapitán strávil v dresu "Bílého baletu" 13 let.

Modrič už v květnu oznámil, že v Realu skončí po šampionátu klubů, v němž ve středečním semifinále vyzve úřadujícího vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. Ve španělské metropoli držitel Zlatého míče za rok 2018 působil od srpna 2012, získal s ním čtyři tituly a šestkrát ovládl Ligu mistrů. S Chorvatskem Modrič vybojoval na mistrovství světa 2018 stříbro a o čtyři roky později bronz. V červnovém utkání kvalifikace o postup na MS 2026 přispěl k výhře 5:1 nad Českem. Po oznámení konce v Realu se objevily spekulace, že by Modrič mohl pokračovat v AC Milán, což dnes Allegri oficiálně potvrdil. "Modrič přijde v srpnu. Je to výjimečný hráč," řekl sedmapadesátiletý Ital na své první tiskové konferenci po květnovém návratu na lavičku milánského týmu. Modrič se pokusí zvednout slavný klub po neúspěšné sezoně: v Serii A skončil Milán až osmý a navíc prohrál finále Italského poháru, uspěl pouze v domácím Superpoháru. V příštím ročníku ho minou evropské poháry.