Sparta je v semifinále poháru. Velké drama v Liberci rozhodla až v penaltách

Fotbalisté Sparty zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru v Liberci na penalty 5:3. Po normální hrací době i prodloužení se hrálo 2:2. Pražané postoupili mezi nejlepší čtyřku popáté za sebou, v minulé sezoně podlehli ve finále Slovácku.

Slovan vedl od čtvrté minuty zásluhou Imada Rondiče, mezi 76. až 81. otočil skóre střídající Jan Kuchta. Domácí srovnali v nastavení díky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Michaelu Rabušicovi.

V penaltovém rozstřelu jako jediný neuspěl liberecký záložník Lukáš Červ, zatímco všech pět sparťanů se nemýlilo. Poslední penaltu proměnil Kuchta.

Liberec mohl jít do vedení už po necelé minutě, Preisler nacentroval do vápna a Rondič zblízka hlavou trefil brankáře Kováře. Na konci čtvrté minuty se však bosenský útočník dočkal. Tupta vystřelil ve vápně na zadní tyč a Rondič dorazil míč do sítě. Gól ještě posvětil videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu.

Hosté málem srovnali ve 22. minutě. Haraslín ale gólmana Vliegena nepropálil a Čvančarovu hlavičku zastavil na brankové čáře Ndefe. Kvůli zranění vystřídal už ve 36. minutě liberecký kapitán Gebre Selassie.

V 69. minutě zachránil Pražany od druhé inkasované branky stoper Panák, který zblokoval Doumbiovu střelu.

Za sedm minut Letenští vyrovnali. Rána střídajícího Sadílka se odrazila v šestnáctce ke Kuchtovi a reprezentační útočník se nemýlil. O pět minut později Čvančara po Sadílkově centru hlavičkoval do tyče a Kuchta z bezprostřední blízkosti dokonal z dorážky obrat. Někdejší hráč Liberce se v obou případech rozběhl podél tribuny směrem ke sparťanským fanouškům a góly divoce slavil.

Severočeši přesto srovnali po akci dvou střídajících hráčů. Ve druhé minutě nastavení se Rabušic opřel hlavou do Mészárosova centru a poslal duel do prodloužení. Ještě před vypršením nastavení se ale Sparta ocitla blízko třetí brance, když Mészáros zastoupil Vliegena a vyrazil Mejdrovu střelu. V prodloužení trefil sparťan Sadílek břevno.

Utkání dospělo do penalt, v nichž svěřenci dánského trenéra Priskeho nezaváhali. Naposledy ovládla Sparta domácí pohár v roce 2020, kdy zvítězila právě v Liberci 2:1.

Slavia splnila roli velkého favorita a druholigový Vyškov v Edenu porazila hladce 4:0. Lídr nejvyšší soutěže rozhodl už v úvodních 22 minutách, kdy se trefili Ondřej Lingr, Václav Jurečka a Matěj Jurásek. Po změně stran podruhé skóroval Jurečka. Pražané si zahrají semifinále poháru po roční odmlce, soupeře poznají při losu 10. března.

Trenér Slavie Trpišovský udělal hned devět změn v základní sestavě oproti víkendovému vítěznému ligovému utkání se Slováckem (2:0). Do branky se v soutěžním zápase poprvé od září dostal Mandous, ale moc práce neměl. Druhý celek druhé nejvyšší soutěže, který v Edenu hrál první duel jarní části sezony, na favorita od úvodu nestačil a naději na boj o postup záhy ztratil.

Ve čtvrtfinále vypadlo také Slovácko, které tak pohárový triumf neobhájí. Na svém hřišti podlehlo 1:2 Bohemians 1905 po brankách Aleše Čermáka a Lukáše Hůlky z prvního poločasu. Za tým z Uherského Hradiště snížil až v nastavení Stanislav Hofmann. Pražané se mezi čtyři nejlepší celky poháru dostali po čtyřech letech a podruhé v samostatné historii.

"Klokani" tak navázali na podzimní pohárové výhry nad Ústím nad Labem, Třincem a Hlučínem, který předtím nečekaně vyřadil mistrovskou Plzeň. Tým z Uherského Hradiště, jemuž potřetí a naposledy chyběl na lavičce potrestaný trenér Martin Svědík, přešel v předchozích kolech přes Varnsdorf a Mladou Boleslav.

České Budějovice porazily Brno 2:1 a do pohárového semifinále postoupily po 16 letech. Oba góly vítězů vstřelil v prvním poločase útočník Tomáš Zajíc, za hosty snížil v nastaveném čase Josef Divíšek.

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Slovan Liberec - Sparta Praha 2:2 (2:2, 1:0) po prodl., na pen. 3:5

Branky: 4. Rondič, 90.+2 Rabušic - 76. a 81. Kuchta. Penaltu proměnili: Rabušic, Olatunji, Mészáros - Karabec, Ladislav Krejčí II, Kairinen, Sörensen, Kuchta. Neproměnil: Červ (Liberec). Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Mokrusch - Orel (video). ŽK: Tupta, Preisler, Purzitidis, Varfolomejev - Čvančara, Ladislav Krejčí II, Zelený. Diváci: 3258.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie (36. Valenta), Prebsl, Purzitidis - Ndefe (86. Rabušic), Červ, Doumbia, Frýdek (97. Varfolomejev), Preisler (86. Polyák) - Rondič (77. Olatunji), Tupta (77. Mészáros). Trenér: Kozel.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák (91. Sörensen), Ladislav Krejčí II - Mejdr (116. Karabec), Kairinen, Laci (63. Sadílek), Zelený - Čvančara (89. Daněk), Minčev (63. Kuchta), Haraslín (88. Mabil). Trenér: Priske.

Slavia Praha - MFK Vyškov 4:0 (3:0)

Branky: 19. a 62. Jurečka, 12. Lingr, 22. M. Jurásek. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Kubr - Machálek (video). ŽK: M. Jurásek - Alegue, Dweh. Diváci: 6697.

Sestava Slavie: Mandous - Pech, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (68. Traoré) - Oscar, Ševčík (77. Douděra) - M. Jurásek (68. Van Buren), Lingr (68. Zafeiris), Ewerton - Jurečka. Trenér: Trpišovský.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (0:2)

Branky: 90.+2. Hofmann - 23. Čermák, 41. Hůlka. Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Šašinka, Břečka, Reinberk - Jánoš, Jedlička. Diváci: 4165.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Břečka (64. M. Kadlec), Kalabiška (46. Vecheta) - Havlík, Daníček - Petržela (64. Kim sung-pin), Kohút (83. Sinjavskij), Doski - Šašinka (73. Brandner). Trenér: Mucha.

Bohemians 1905: Jedlička - A. Kadlec, Hůlka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Beran (66. Matoušek), Čermák (40. Jánoš), Kovařík (85. Dostál) - Drchal (85. Mužík), Prekop (66. Nový). Trenér: Veselý.

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 2:1 (2:0)

Branky: 19. a 43. Zajíc - 90.+2 Divíšek. Rozhodčí: Hocek - Ratajová, Matoušek - Petřík (video). ŽK: Hrabina (Brno). Diváci: 952.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Broukal, Králik, Skovajsa - Adediran (77. Čermák), Hora, Čavoš (90. Grič), Penner (63. Hellebrand), Potočný (90. Mršič) - Zajíc (63. Matoušek). Trenér: Nikl.

Brno: Hrubý - Hrabina, Štěrba, Hlavica (56. Texl), Divíšek - Matejov (56. Ševčík), Pachlopník (82. Koželuh), Endl, Falta, Nečas (56. Granečný) - Rogožan (56. Řezníček). Trenér: Dostálek.