"Překlenovací" kouč je tu. Reprezentaci povede dosavadní Haškův asistent

Hašek skončil u národního týmu v minulém týdnu, výkonný výbor ho odvolal po nečekané porážce 1:2 na Faerských ostrovech ve světové kvalifikaci. Vedení FAČR uvedlo, že k reprezentaci hledá s výhledem do budoucna zahraničního trenéra.
Než ho angažuje, povede mužstvo "překlenovací" kouč. Dočasný trenér by mohl zůstat u národního týmu i pro březnové play off o šampionát, které má český výběr prakticky jisté.
V médiích se spekulovalo o tom, že by reprezentaci mohl pro listopadový program převzít zkušený Miroslav Koubek, který nedávno skončil ve Viktorii Plzeň. Asociace se nakonec rozhodla dočasně "povýšit" Köstla.
"Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu," uvedl předseda FAČR David Trunda.
Reprezentaci na závěr roku čekají dva zápasy. Nejprve 13. listopadu přivítá v přípravě San Marino a o čtyři dny později na závěr kvalifikační skupiny bude hostit dalšího z outsiderů Gibraltar.
Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v tabulce, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod.
Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.
Köstla bude v roli dočasného kouče národního mužstva čekat dosavadní vrchol trenérské kariéry.
Dosud působil jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha, od loňského ledna se z Edenu přesunul do realizačního týmu české reprezentace. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.